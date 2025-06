Žhavý milostný dopis

Ruda Picka kolem sebe měl neustále dostatek vdavechtivých holek. Na Harryho se lepily i oči starších ročníků. Jedno nedělní ráno se Harry proti svým zvyklostem probudil časně a začali jsme vedle sebe v manželských postelích

vymýšlet skopičiny. Už nevím, čí to byl nápad, ale nadchl nás dva tak, že jsme se usadili na židlích u malého stolečku.

Nebyly výjimkou večery, když jsme náhodou – ale až k ránu – přicházeli domů společně. Co s načatým večerem? Harry vzal do ruky láskyplně sladké dřevo, já připravil nově zakoupený magnetofon a začali jsme na něj nahrávat naše dvojhlasné zpěvy. Pokaždé jsme se divili, když se otevřely dveře a v nich stojící ospalý otčím Arnošt prosebně spínal ruce, abychom si uvědomili, že jsou třeba dvě hodiny po půlnoci.

Tak tohle bývalo hojně, vždy ale zas a zas jsme zapomněli na to, že jiným, oproti nám, se v tu dobu chce spát.

U stolku jsme se smáli, až nám tekly slzy. Tentokrát strčila hlavu do dveří máma, jestli nám náhodou nepřeskočilo. Další překvapení pro mámu bylo, když jsme poprosili o dopisní papír a obálku a něco na psaní.

„Psát musíš ty,“ vybídl jsem Ruksaka, „musíš napodobit ženské písmo, kdyby se to nepovedlo, tak to necháme přepsat od nějaké holky...“ A začali jsme vymýšlet a smolit text milostného dopisu pro Rudu Picku. Každou chvíli jsme jeden druhého trumfli ještě lepším nápadem. Dopisní papír už byl od našich slz smíchu promočený jako hadr na podlahu. V dopise se objevovaly zamilované vzdechy toužící ženy po lásce s Rudolfem Pickou. Otvírala mu své srdce dokořán, nešetřila svou láskou k němu a tím, že bez něho už nemůže dále žít. Pokud ji odvrhne, spáchá sebevraždu na některé z jabloní na zahradě u Picků. Dále líčí ona žena své bezesné noci, kdy se v posteli převrací a objímá zmuchlaný polštář tak, jako by ráda muchlala svého Rudíka. S jakou chutí by si ho přitáhla za obě uši na své poprsí číslo 6. Jazykem by mu vyčistila ústní otvor od bacilů, a nejen to, i nohy by mu olizovala tak náruživě, že by si je už nikdy nemusel v životě mýt.

Naše výmysly zaplnily celý dopisní papír. Harry to celé nechal přepsat od dcery doktora Nováka Marcely, s kterou navázal kontakt, když přišla do hospody U Kapra oznámit tatínkovi, že ho doma čeká jakási návšteva. Netrvalo dlouho a Marcela spadla do Harryho návnady, i když nevěděl, jestli umí vůbec vařit. Při líbání s ní, Harrymu prý ale vadí, že má Marcela náznak kníru pod nosem.

Celý týden jsme po vhození dopisu do schránky u Picků pozorně sledovali, jestli s Rudou dopis zahýbal. Až za další týden nám oznámil za Rudovo nepřítomnosti František Vaníček, že Ruda se s milostným dopisem svěřil jemu. „Vy volové, že jste mu ten dopis poslali vy dva?“ vyjel na nás Fanouš a my byli odhaleni.

Rudovi jsme pak udělali velkou radost našim přiznáním. Spadl mu obrovský balvan ze srdce. Už prý dokonce uvažoval, že na zahradě podřeže všechny ovocné stromy, aby se ta divá Bára na žádném nemohla oběsit.