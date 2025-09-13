Zážitek s boxerem polotěžké váhy -vyprávěl mi František Vaníček
kobyla, povídal Honza. S ním tedy prohrál. Honza Špiegl s námi dělal v partě zámečníků, co jsme dělali na bagrech. Coby boxer zásadně nikdy nepil. Jednou jsme něco slavili, bylo to v Habartově. Měli jsme v partě taky Láďu Herziga a říkali jsme mu Picák, co nevylezlo na strom, to všechno bylo jeho. Při té oslavě si chytil nějakou paničku a při jedné další oslavě v naši montérské maringotce, za ní vypálil k ní domů.
Honza Špiegl konečně na náš tlak vypil asi dvě piva, což byl pro něj tedy rekord. Taky si dal trochu červenýho vína, a jak na to samozřejmě nebyl zvyklej, byl nalámanej, jak zákon káže.
Za chvíli se vrátil Láďa Herzig... no vrátil?... on přiběh zpocenej strachy. Manžel tý paničky se prej najednou vrátil ze šichty a Habartov byl tenkrát známej tím, že když chlap odešel do práce, jeho ještě teplý místo v posteli obsadil okamžitě konkurent. A že prej ho ten chlap pronásleduje a neustále přitom řve, že Láďu zabije. Jestli mu stačil utýct, neví. A jak se tak v maringotce klepal strachy, boxera se ho zželelo. Poď mi ho ukázat, poručil pod vlivem neznámé hladiny alkoholu v krvi. Že prej si s tím chlapem promluví. Jeho alkoholické opojení nám nedalo šanci ho uklidnit. Nedokázali jsme ho zadržet psychicky ani fyzicky. Ne, to já tak nenechám, vykřikoval, čímž nás taky šokoval. V normálnmím stavu mluví spíš potichu, což k jeho tělesným proporcím vůbec nesedlo. Ale teď se rozčiloval, že mu někdo chtěl zabít kamaráda.
Přidal jsem se taky raději k nim. Honza Špiegl Láďu před sebou tlačil, protože ten byl ještě stále strachy bez sebe a nechtěl přijít na oči muži, jehož ženu nechtěl nechat v posteli vystydnout. Na nás tři tedy musel bejt pohled. Přišli jsme ke vchodovým dveřím toho paneláku té paničky. Honza Špiegl se do těch zamčených dveří opřel a ty vypadly. Přesto však zazvonil na vrahův zvonek, kam ukazoval třesoucí se rukou Láďa Herzig. Majitel třesoucí se ruky se už křižoval, že to prej bude hrozný, dyť ten chlap, i když neumí rychle běhat, je i proti Špieglovi obr. Chlap už se taky řítil ze schodů a řval, že nás všechny pobije.
Špieglák, jak se chytil zábradlí, aby zvýšil svou akceleraci do schodů, ani nezpozoroval, že zábradlí vyrval ze zdi i s ukotvením a ono se bortilo s rachotem a za doprovodu prachu. Ten nahoře, když to slyšel, tak jak byl obrovskej, zabarikádoval se doma strachy.
Špiegla nakonec ten rachot probral z opojení, nebo mu mezitím alkohol z krve vyprchal, a nám dvěma se povedlo ho obrátit na zpáteční cestu k naší maringotce. Už si ale nepamatuju, že by se Špieglák ještě někdy napil něčeho jinýho než mlíka.
Mám tři nejlepší kamarády, tento, Fanda Vaníček, s přezdívkou SOKOLOVSKÝ SOVÁK, je o čtyři roky mladší. Začal šedivět brzo po vojně, možná kvůli mně.
Horst Anton Haslbauer
Co mi kamarád Fanda Vaníček dál vyprávěl stojí za to
Měl jsem o deset let staršího brášku Václava. Bylo to krátce po válce a on měl schovaný pistole. Jelikož i já jsem rád střílel, tak jsme vždycky šli na půdu a tam jsme tátovi vzali prázdný flašky od vína, postavili je do řady a
Horst Anton Haslbauer
Můj velmi dobrý kamarád nám prozradil, co provedl v pěti letech
Fanda Vaníček byl ozdobou ochotnického sokolovského divadla. Pro svůj styl hraní dostal přezdívku Sokolovský Sovák. Jednoho dne k nám přijel do Norimberku vyvenčit svého čtrnáctiletého vnuka Davida, a to v roce 2005.
Horst Anton Haslbauer
Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka
Každého oslovoval „DUŠINKO,“ tak i jemu se tak říkalo. Hned po vojně jsem v Sokolově potkával jeho dceru Janu, jeho čtvrté dítě. Chodila s partou holek kolem třinácti. Pokaždé už na mě z dálky křičela: „Jé, Kocour!“ Znala mě,
Horst Anton Haslbauer
Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali
A a O vyslovujte jako Moravané, K jako KCH, neříkat KARL - KAREL - , nýbrž KCHARL a tak všechna slova začínající na K, tedy KCH. Vyvarujete se cizího akcentu. Ale teď zpět po staré koleji! V sokolovské hospůdce jsme měli sraz
Horst Anton Haslbauer
V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou
Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě
