Vorel - ne orel

Do ČSAD nastoupil další človíček po vyučení, no človíček, toho čahouna bych tím mohl urazit. I jeho jméno si zaslouží úctu, kdo už se může pochlubit tím, že se píše Vorel? Pavlův (křestní Vorla) táta už léta řídí v Báňských

stavbách ty nejtěžší náklaďáky, zrovna tak již známý Rudolf Luks s přezdívkou Dušinka, protože tak každého oslovoval. Ti dva jsou excelentními řidiči, odlišují se pouze tělesně. Pan Vorel nemá na svém těle žádný přebytečný tuk,. oproti Dušinkovi, který je obr a nacpat se za volant mu dá pokaždé fušku.

Pan Vorel nemá jen onoho syna Pavla, který se rozhodl jít v jeho šlépějích. Další jeho syn Jiří je o tři roky starší než Pavel a nemá oproti němu ani kapku benzinu v krvi. Jirka chodil na střední průmyslovou školu v Lokti, obor strojní technologie. Studium ale přerušil, odsloužil si 1961 – 1963 vojnu nan po vojně si průmyslovku dodělal. Nastoupil jako zámeččník a pomocný mechanik na Důl Medard. Jeho životní dráha se s tou mou jednou později zkřížila, účinkovali jsme v divadle malých forem, já jako komik a Jirka jako herec a zpěvák.

Pavel Vorel začal po ČSAD chodit jako páv, kdo jej neznal, mohl si myslet, že se naparuje. On ale měl technické vědomosti ohledně aut nejen z učení, ale hlavně je sbíral už jako malý klučina od svého táty Vorla. Od něho byl zasvěcován do tajů motorů.

Když se v dílně setkal Pavel Vorel s Františkem Védlem, sahal mu František svou čupřinou k prsním bradavkám. „Tak co, mrně, jakej je dole smog?“ ptával se Vorel shůry. Ale to by nebyl František Védl, kdyby nenašel odpověď. „Pavle, dole dobrý, ale nahoře to je asi horší, máš totiž na hlavě samou pavučinu...“ To byl moment, kdy Pavel Vorel svého spolupracovníka vyzvedl nad hlavu se slovy: „Chytni si pavoučka!“

„Kluci, neblbněte, srazíte lampu,“ upozornil je kolemjdoucí mechanik Jindra Převrátil a pokračoval k okénku výdejny náhradních dílů.

Pavel Vorel měl tu zdravou drzost přidávat se k debatám těch o mnoho starších. Trvalo nějaký čas, než si na to ti zralejší zvykli. Poznali totiž, že ten kluk opravdu autům rozumí a že je benzinem odkojen.

Ani Vorlové nejsou čistokrevnými Sokolováky, jejich babička a dědeček z Třemošné, se sem už vydali po první světové válce.