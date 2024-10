Vojenské pokračování v Boleticích. Bloudění v závějích z hospody.

Ještě tu noc začíná bez přestávky hustě sněžit. Ráno se na rozkaz dělají cestičky k jídelně ve sněhu. Také k nově vybudované latríně a k provizorní umyvárně. Pod vzorně vedle sebe seřazenými kopulemi sněhu, nemohl ani případný

revanšistický výzvědný letoun tušit tanky. Jen vyčnívající dlouhé zasněžené roury napovídaly, že kopule nejsou kopky hnoje.

Před ohlášením večerky vzešel v Harryho (tento můj dobrý kamarád zemřel 28. 09. 2024. Mirek Picka už před třemi lety. Z našeho trojlístku jsem se teď stal čekatelem. Kluci mi nahoře drží teplé místo.) hlavě ďábelský plán: chudou večeři dorazit aspoň několika pivečky. O dobrodružství nakonec stálo dalších deset hochů. Některým, jako mně a Tóny Palónkovi, ani tak nešlo o to pivo jako o vzrušující zážitek.

Nalíčili jsme postele, aby při namátkové kontrole vzniklo domnění, že se v ní nalézá v hlubokém spánku spokojeně chrupající tankista. Mezi námi byli také Němci Fritsch a Schäffer, ten poslední proslul u roty jako výborný malíř padáčků od vystřelených raket. Nestačil nikdy pokrýt poptávku, protože padáčky byly podpultovým zbožím.

Do vysokého sněhu, ozářeného sporadicky měsícem – jedině on je svědek a mohl by později proti nám vypovídat – vyrazili čtyři Němci v československých vojenských uniformách, jeden Poloněmec a šest Čechoslováků do tmy. Na špici se střídali Mirek Picka a Harry Valda. Sami to navrhli, protože se prý musí jít podle čichu za pivními výpary.

Půllitry se boří do vysokého sněhu a ztrácí se v něm, ještě že máme, po mazácku, nohavice pomocí gumiček na zavařování těsně připevněné na tu těžkou vojenskou obuv. Z úst jde celé skupině pára, přituhuje.

Asi za dvě hodiny se můžeme přesvědčit, že čenichy našich dvou vůdců jsou spolehlivé jako kompas. Objevují se totiž v dálce mlhavě světélka. Za další čtvrthodinku setřou rukávy vojáků sníh z tabule a odhaluje se nápis: Chvalšiny. Světla vychází z oken tamější hospody. Zemědělci, až na pivaře, chodí spát se slepicemi, aby byli brzo ráno odpočati ke svému dobytku.

V hospodě se u jednoho stolu na sebe cpe deset chlapíků s červenými nosy. Harry, jako první ve dveřích, se postaví do pozoru a zařve: „Pánové, dovolte nám se zařadit!“ Má to účinek nevídaný, který se zvětší Harryho pokračováním. „Páni konšelé, vojín Harry Valda má dotaz, co kdybychom se ožrali společně, civilisté a vojáci?“ Také se hned ozvalo: „Vojáci, naši milí ochránci, jste u nás srdečně vítáni, přisedněte, jste našimi hosty až do uzávěrky...“

Přidružili jsme se k civilistům, Harry pozvedl v ruce svůj první mu podaný půllitr s řádnou pěnou a začal pět: „Já na vojnu se dal pro krásnou plavovlásku“ a pohotově přemístil polohu svého hlasu o oktávu výš, když se ke zpěvu přidali i zemědělci. Pak jedním hltem v sobě nechal zmizet obsah sklenice a labužnicky si utřel dlaní svou ukecanou pusu.

„A né pro prsten snad... pane vrchní, prosil bych další žejdlík..., jenž mám jí ještě dát... Ježíši, já mám žízeň...“ Celá hospoda s námi zpívá Plavovlásku, až jim z nozder šlehá pivní pěna.

„Á odkáď pák jste, vojáčkové?“ zanotuje otázku zarostlý šlachovitý děda.

„Á tó jé vojénské tajémství,“ odpovídá zpěvem vojín Harry Valda. Cestuje s plnou sklenici od jednoho vesničana k druhému a dává jim vědět: „U mě je, pánové, žejdlík buď plný, ale jen na vteřinku, nebo prázdný, doufám taky jen na vteřinku... Nic mezi tím neexistuje, protože polovičatost nemám rád v ničem...“ svěří se skupince nových kamrádů. Harry je v ráži a ve svém živlu. V tomhle by ho zřejmě netrumfli ani mistři v tomto oboru, Vladimír Menšík a Jiří Sovák.

Po řádném šluku a následovném hlubokém nadechnutí, dává Harry jednomu urostlému traktoristovi svou speciální otázku: „Hele, kamaráde, to jsem se tě chtěl zeptat, eště máš to malé červené kolo?“ Zatím nepamatuji nikoho, kdo by na tuto jednoduchou otázku nenaletěl. Traktorista se, se skleněnýma očima, v nichž šplouchalo velké množství piva, nechápavě ptá, o jaké malé kolečko jde.

„No přece, to červené kolečko na zadku od nočníku...“ je důvěrně a sborově informován celou skupinou vojáků. Otázka může mít opravdu nebezpečný účinek, pokud by bývalý majitel červeného kolečka neměl smysl pro humor. Harryho citlivé pokračování to ale nepřipouští, i když je červenokolečkář na chvíli obklopen burácivým řevem.

V hospodě je živo dlouho přes uzavírací hodinu. Harry s Mirkem Pickou do sebe klopí jedno pivo za druhým, žádný z místních jim nemůže konkurovat. Hospodský si spokojeně mne ruce, ale přece jen nastává čas, kdy i on musí hospodu zavřít, aby neměl nepříjemnosti. S lítostí to oznamuje, ti nejvíce nažhavení si objednávají poslední tekutý chleba.

Ještě dlouho nás domorodci objímají před hospodou a děkují za parádní zábavu. Harry vlepí pusu u dveří stojícímu sněhulákovi, vytrhne mu mrkvový nos, zakousne se do něj a my vyrážíme nazpět ke svému styčnému bodu.

Nazpět to z pochopitelných důvodů jde o dost pomaleji, zato veseleji. Naše stopy už jsou z části zaváté, teplota ještě klesla víc a červené čuchometry Harryho a Mirka se nemají čeho chytit. Mirek navrhuje, aby se šlo směrem odkud zapáchají onuce. Měsíc nás také nechal na holičkách, každou chvíli někdo navrhuje jiný směr našeho pohybu. Mirek má další návrh: „Kuci, nejlíp uděláme, když pudeme rovnou do rajchu...“ Všichni, až na Tóny Palónka se nadšně přidávají.

„Já to rajchu nejtu,“ brání se. „Já tam nechci a mně je sima jako plásen... já smrsnu, volové!“ Výrok Tonyho rozesmál celou skupinu bloudících. Fritsch se dal slyšet, že by na západ taky šel raději až po vojně s celou rodinou. Legální vysídlení je přece bezpečnější.

„Taky nás můše někto klidnje odpouchnout, pitomci...“ přidal se zase Tony radostně, když slyšel aspoň jednoho, který je na jeho straně. „Mně sačíná bejt sima ještě větší, plpci...“

„Možná tady někde bude zahrabanej král Šumavy, mohl by nám poradit směr...“ zamudroval Harry a Tóny oznamuje další zjištění: „Ktyš sme šli tam, vitěl jsem velkej kopec a teť vitím velký hofno...“

„Ty si vůl, vole, to byl Špičák!“ usadí ho znalec zeměpisu Mirek Picka. Normální člen eskadry Čipera si tleskáním o stehna zahříval ruce a nahlas přemítal, jak by z rajchu poslal domů své Matyldě kapitalistickýho poštovního holuba se zprávou o svém útěku.

„Ten by, chudák, nad Šumavou zmrzl, vole,“ upozornil ho Mirek a Harry nahlas zarecitoval do mrazivé noci: „Nikdy více, Znojmo, Boletice!“ Z úst mu šla zároveň pára jako z hrnce, v němž se vaří brambory.

Sníh křupal, nosní dírky nám zamrzávaly a stále jsme si ještě nebyli jistí správným směrem. Stal se ale zázrak – měsíc se nad námi slitoval a hodil pruh světla na Špičák, pro orientaci nám to stačilo.

Ke svým postýlkám jsme se plížili napnuti jako kůže na bubnu, byli jsme odhaleni? Náhradníci v postelích byli v původním stavu a nedotčeni. Naše zkřehlé a zimou se třesoucí údy nám bránu do snů otevřely až za hodnou chvíli. Od postele Tónyho se přes jeho cvakající zuby ozývalo: „Toprtele, mje je taková sima...“

Harry jako bažant a poté po vojně. Tento můj kamarád zemřel nedávno 28. 09. 2024. Před ním odešel z našeho trojlístku Mirek Picka. Teď jsem ČEKATELEM.