V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou

Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě

také neměl rád. V zimní čas byli zase jednou zaměstnanci dopravního podniku na podnikové chatě ve Stříbrné u Kraslic. Miarka se vracel za tmy ze samotářského výletu na kole po silnici směrem k chatě. Protijedoucím vozidlem byl oslněn tak, že vjel do hlubokého zasněženého příkopu. Musel hlavou narazit na tvrdé zmrazky a omdlel. Vše se opakovalo jako kdysi v ČSAD, když zakopl a padl do montážní jámy. Tehdy si jen natloukl a sám dokázal zase vylézt. V tomto případě ho ale až ráno našel chodec. Veskrz promrzlý, bývalý reprezantent na šestidenní, zemřel několik dnů poté na prochladnutí v nemocnici po pádu z obyčejného jízdního kola.

Napadla mě další příhoda z tehdejší doby. Řidič autobusu Jarda Dohnal, který se kdysi propašoval za železnou oponu v plachtě náklaďáku, ale dobrovolně se vrátil, když zjistil, že neumí německy. Tak tenhle človíček dostal na nádvoří ČSAD pojednou po vystoupení z řidičského prostoru svého autobusu záchvat. V pravé poledne se začal válet v prachu. Bylo to v době daleko před onou plachtou. Mrskal sebou jako ryba před leknutím. Občas strnul a zůstal nehybný. Jen ale někdo z šokovaných přihlížejících na něj sáhl, začalo mrskání se nanovo.

Řidič Jarda Piskáček ho upozorňoval na to, že jsou jmenovci, aby jejich jménu nedělal ostudu a choval se normálně. Piskáček snad byl jediný z přihlížejících, který při pohledu na válejícího se Donutila nebyl v hypnóze. Jarda Dohnal se dál svíjel v křečích a z úst mu šla pěna. Vrátný zavolal záchranku, sanitka se vřítila hlavní branou už za pět minut. Dva saniťáci přistavili ke zrovna zase ztuhlému lehátko, jeden z nich Dohnala drapl za krk, druhý za paty a při zvedání se postižený ani neprohnul. Vypadalo to, jako když na lehátko pokládají fošnu. Jen ale chtěli zdravotníci lehátko s Dohnalem vtlačit do sanitky, Dohnal z něho bleskově seskočil a začal prchat na druhou stranu nádvoří, odkud se všem začal pošklebovat a vyplazovat na ně jazyk. K tomu si ještě posměšně jezdil pravým ukazováčkem po levém uchu, jako když dítě dělá heč, to jsem vás dostal.

Začali jsme pochybovat, že Jarda je cvok. Věřili jsme, že je pouze výborným hercem. Na to mu tehdy naletěla i kapitalistická psychiatrie v NSR, když se jim ulevilo, že chce nazpět domů za hranice.

Jarda Dohnal směl dál řídit autobus. I takové zážitky jsme měli občas v ČSAD.

Autor: Horst Anton Haslbauer | pátek 8.8.2025 15:48 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

Horst Anton Haslbauer

Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty

Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem

31.7.2025 v 16:43 | Karma: 16,93 | Přečteno: 441x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

A najednou jsi v urně, kamaráde Harry

Narazil jsem na tebe teprve na vojně v roce 1958. Tam jsme s Mirkem Pickou ze Sokolova utvořili nerozlučný trojlístek. Ty, Tepličák, jsi dokázal rozesmát i toho největšího mrzouta. Když jsi po letech už jako emigrant přijel z

24.7.2025 v 20:10 | Karma: 19,73 | Přečteno: 305x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Kamarád, zpěvák Johny Lövinger se narodil v Anglii

Nevím, jestli jsem po svém tátovi (padl u Sovětů 1941, byli mi 2 roky, takže ho nepamatuji) zdědil ten věčný chvat a fofr. I když mě nikde nikdo nečekal, stejně jsem chodil jako na chodeckých závodech. Proto jsem nikdy neměl za

19.7.2025 v 10:21 | Karma: 15,66 | Přečteno: 188x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Jak jsem nebyl v cvokárně, ale...

přikurtovaný na operačním stole. Už to je několik let. Po návratu z norimberské nemocnice, jsem psal svému knižnímu nakladateli Jindřichu Krausovi: osobně zase tluču na písmenka. Přivázali mě popruhama na operační lůžko. „Copak,

14.7.2025 v 16:05 | Karma: 14,33 | Přečteno: 283x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Vorel - ne orel

Do ČSAD nastoupil další človíček po vyučení, no človíček, toho čahouna bych tím mohl urazit. I jeho jméno si zaslouží úctu, kdo už se může pochlubit tím, že se píše Vorel? Pavlův (křestní Vorla) táta už léta řídí v Báňských

11.7.2025 v 19:28 | Karma: 13,74 | Přečteno: 265x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

4. srpna 2025  15:05,  aktualizováno  15:47

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268...

Cesta mezi Zlínem a Luhačovicemi je opět průjezdná. Zraněné převážel i vrtulník

8. srpna 2025  9:19,  aktualizováno  15:52

Devět zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři...

Houkající policejní vůz se střetl s jiným autem, po odmrštění srazil chodce

8. srpna 2025  15:47

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním...

Konec Uhlíře mohl vyvolat otázky, přiznala Decroix. Ukáže dopracovanou časovou osu

8. srpna 2025  12:41,  aktualizováno  15:39

Jakékoliv spekulace o pokusu zakrýt informace o bitcoinové aféře jsou podle ministryně...

Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny

8. srpna 2025  15:09,  aktualizováno  15:16

V obchodním centru Flora na pražském Žižkově vypukl v pátek odpoledne požár. Na místě zasahovaly...

Horst Anton Haslbauer

  • Počet článků 693
  • Celková karma 14,47
  • Průměrná čtenost 733x
Nejstarší z pěti sourozenců. Máma byla jak ředitelkou, tak klaunem tohoto cirkusu. Knihy o tom jsou v knihkupectvích a jako E-knihy (www.palmknihy.cz/transfuze-antona-horsta.html + www.palmknihy.cz/ruksak.html). V obou knihách se střídá VESELÉ se SMUTNÝM. LEGRACE nebývá NONSTOP!  

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.