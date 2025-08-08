V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou
také neměl rád. V zimní čas byli zase jednou zaměstnanci dopravního podniku na podnikové chatě ve Stříbrné u Kraslic. Miarka se vracel za tmy ze samotářského výletu na kole po silnici směrem k chatě. Protijedoucím vozidlem byl oslněn tak, že vjel do hlubokého zasněženého příkopu. Musel hlavou narazit na tvrdé zmrazky a omdlel. Vše se opakovalo jako kdysi v ČSAD, když zakopl a padl do montážní jámy. Tehdy si jen natloukl a sám dokázal zase vylézt. V tomto případě ho ale až ráno našel chodec. Veskrz promrzlý, bývalý reprezantent na šestidenní, zemřel několik dnů poté na prochladnutí v nemocnici po pádu z obyčejného jízdního kola.
Napadla mě další příhoda z tehdejší doby. Řidič autobusu Jarda Dohnal, který se kdysi propašoval za železnou oponu v plachtě náklaďáku, ale dobrovolně se vrátil, když zjistil, že neumí německy. Tak tenhle človíček dostal na nádvoří ČSAD pojednou po vystoupení z řidičského prostoru svého autobusu záchvat. V pravé poledne se začal válet v prachu. Bylo to v době daleko před onou plachtou. Mrskal sebou jako ryba před leknutím. Občas strnul a zůstal nehybný. Jen ale někdo z šokovaných přihlížejících na něj sáhl, začalo mrskání se nanovo.
Řidič Jarda Piskáček ho upozorňoval na to, že jsou jmenovci, aby jejich jménu nedělal ostudu a choval se normálně. Piskáček snad byl jediný z přihlížejících, který při pohledu na válejícího se Donutila nebyl v hypnóze. Jarda Dohnal se dál svíjel v křečích a z úst mu šla pěna. Vrátný zavolal záchranku, sanitka se vřítila hlavní branou už za pět minut. Dva saniťáci přistavili ke zrovna zase ztuhlému lehátko, jeden z nich Dohnala drapl za krk, druhý za paty a při zvedání se postižený ani neprohnul. Vypadalo to, jako když na lehátko pokládají fošnu. Jen ale chtěli zdravotníci lehátko s Dohnalem vtlačit do sanitky, Dohnal z něho bleskově seskočil a začal prchat na druhou stranu nádvoří, odkud se všem začal pošklebovat a vyplazovat na ně jazyk. K tomu si ještě posměšně jezdil pravým ukazováčkem po levém uchu, jako když dítě dělá heč, to jsem vás dostal.
Začali jsme pochybovat, že Jarda je cvok. Věřili jsme, že je pouze výborným hercem. Na to mu tehdy naletěla i kapitalistická psychiatrie v NSR, když se jim ulevilo, že chce nazpět domů za hranice.
Jarda Dohnal směl dál řídit autobus. I takové zážitky jsme měli občas v ČSAD.
Horst Anton Haslbauer
Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty
Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem
Horst Anton Haslbauer
A najednou jsi v urně, kamaráde Harry
Narazil jsem na tebe teprve na vojně v roce 1958. Tam jsme s Mirkem Pickou ze Sokolova utvořili nerozlučný trojlístek. Ty, Tepličák, jsi dokázal rozesmát i toho největšího mrzouta. Když jsi po letech už jako emigrant přijel z
Horst Anton Haslbauer
Kamarád, zpěvák Johny Lövinger se narodil v Anglii
Nevím, jestli jsem po svém tátovi (padl u Sovětů 1941, byli mi 2 roky, takže ho nepamatuji) zdědil ten věčný chvat a fofr. I když mě nikde nikdo nečekal, stejně jsem chodil jako na chodeckých závodech. Proto jsem nikdy neměl za
Horst Anton Haslbauer
Jak jsem nebyl v cvokárně, ale...
přikurtovaný na operačním stole. Už to je několik let. Po návratu z norimberské nemocnice, jsem psal svému knižnímu nakladateli Jindřichu Krausovi: osobně zase tluču na písmenka. Přivázali mě popruhama na operační lůžko. „Copak,
Horst Anton Haslbauer
Vorel - ne orel
Do ČSAD nastoupil další človíček po vyučení, no človíček, toho čahouna bych tím mohl urazit. I jeho jméno si zaslouží úctu, kdo už se může pochlubit tím, že se píše Vorel? Pavlův (křestní Vorla) táta už léta řídí v Báňských
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry
Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268...
Cesta mezi Zlínem a Luhačovicemi je opět průjezdná. Zraněné převážel i vrtulník
Devět zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři...
Houkající policejní vůz se střetl s jiným autem, po odmrštění srazil chodce
Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním...
Konec Uhlíře mohl vyvolat otázky, přiznala Decroix. Ukáže dopracovanou časovou osu
Jakékoliv spekulace o pokusu zakrýt informace o bitcoinové aféře jsou podle ministryně...
Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny
V obchodním centru Flora na pražském Žižkově vypukl v pátek odpoledne požár. Na místě zasahovaly...
Prodej bytu 3+kk, Záhumení, Rožnov pod Radhoštěm
Partyzánská, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
4 490 000 Kč
- Počet článků 693
- Celková karma 14,47
- Průměrná čtenost 733x