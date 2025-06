V gumárně v ČSAD doplatila Matylda na své ustavičné chychotání se se

Podnikem se nesla pikantní zpráva, že odpoledne musela přijet sanitka. V gumárně pro vulkanizaci pneumatik, se mezi těmito gumami podařilo jistému řidiči využít samoty s tam zrovna nasazenou Matyldou a nasadit do patřičných míst

této hihňající se ženě svůj verkcajk. Matylda, kterou strkali porůznu na výpomocné práce, kolovala od nás autoelektrikářů do čerpadlárny k Frišsovi a poté do oné gumárny. Tady při vůni lepidel a smažené gumy se dostala do úzkých. Onen řidič pospíchal se svou činností, každou chvíli se mohl někdo objevit. Matylda byla strachy, že je někdo nachytá, tak ztuhlá a křečovitá, že se stalo, co se stává zřídka. Její malá Matylda se křečí stáhla tak silně, že se řidič z neřidické akce nemohl odtrhnout. Možné také je, že se před touto akci zavadil rukou o lepidlo a ti dva teď byli do sebe navulkanizovaní.

Saniťáci přes dvojici přehodili deku, aby jejich totožnost zůstala utajena přihlížejícím zvědavcům. Jeden z těch čumilů deku odkryl svářecím drátem, když nosítka byla nesena k sanitce, takže se okamžitě ozývaly pochvalné poznámky a pohodový řidič autobusu Šoustek, s jménem, které k této situaci perfektně padlo, si je vyfotografoval. Fotky od toho Šoustka jsem ale dodneška nespatřil. Určitě neměl v aparátu film. Jeho syn stejného jména bude mým učedníkem a spolupracovníkem v pozdější době.

Matyldu už jsme také nikdy nespatřili, možná žije s oním řidičem v symbióze. Přišla ale náhradní, veselá paní v nejlepších letech. Paní Vodičková byla tak šikovná, že se zakrátko v čerpadlárně zapracovala tak, že byla schopna vstřikovací čerpadla i na hrubo seřizovat. Také měla nadání flirtovat s kdekým a kdekoho zvala k sobě domů na večeři. DRuhý den si většinou stěžovala, že návštěvník tedy vylízal i talíř, ale dále se nedostal. Až na malé výjimky usínali hned po dlabanci a paní Vodičková byla nucena je před půlnoci vykopnout z bytu, aby na šestou ráno byla fit v práci. Brala to sportovně, ale nikdy nikoho nejmenovala a ve své metodě pokračovala dále. Jeden prý nikdy neví...