Sokolovský Sovák pokračuje
a i nějaké kořalky. Během jízdy autobusem k domovu jsme u něj žebrali, jestli by nějakou neotevřel, že mu ji doma zaplatíme v korunách. Ale ne, že nám nic nedá ani neprodá.
Přemýšleli jsme, jak na něj vyzrát a obměkčit ho. A zase to byl vychovatel z chemičky. Nechte to prej na mně a šel pomalu chodbičkou za řidičem. Něco mu řekl a přišel si zase sednout.
Asi za půl hodiny řidič hlásil, chtěl bych vás upozornit na nové celní řády a předpisy a podotknout, že jsou na hranicích zase velké změny. Smí se převážet jen litr alkoholu na osobu, kdo bude mít víc, bude mu to zabaveno. Tak abychom neměli nějakej problém.
Autobus si to frčel dál, ale neklidný začal být mistr magistr. Už při hlášení na něm bylo vidět, jak zbystřil a jak se mu orosilo čelo. Jeho lékárnický mozek zřejmě hledal východisko. Pak se začal pojednou pomalu šourat nenápadně k řidičovi, aby si ještě jednou nechal potvrdit pravdivost jeho hlášení. Od šoféra šel rovnou za Pepíkem, a že si to rozmyslel, kolik si prej těch flašek chceme od něj koupit? Pepa mu ale řekl, že už žádnou nechcem. My jsme je od tebe chtěli, ale tys nechtěl. Už jsme na ně přestali mít chuť, vybafl na mistra.
Nakonec to dopadlo tak, že lékárník nám dal k dispozici všechny flašky až na jednu. Do poslední kapky se to během jízdy vyžralo.
Přijeli jsme na hranice, lékárník už byl taky zmontovanej. Přišla pasová a celní kontrola do autobusu a mistr jim strkal svou jedinou plnou fláděru pod nos s ujištěním, že je jediná, kterou převáží. Já mám tady jenom ten litr, jim opakoval neustále už neohybným jazykem. Když to říkal už po čtvrtý, tak ho už vynervovanej celník usadil slovy, i kdybyste jich měl deset, tak je mi to, soudruhu, fuk! Tak se doučil jeden sokolovský magistr, co hio na vysoký nenaučili.
Dobře mu tak, u toho moře se taky naparoval jako krocan, ale do studený vody si namočil jen ruce. Celé hodiny se ale promenádil po pláži před opalujícími se kočkami a zatahoval břicho.
Horst Anton Haslbauer
A jelikož jsem taky jednou měl po vojně-prozrazuje Fanda Vaníček
...zkoušel jsem hrát volejbal za Baník Sokolov. Bylo to asi kolem roku 1962, už přesně nevím. Holky, ženy, Apolena Vaňková, Máňa Břečková, Jana Černá, Hanka Čechů, Marta Bártová, Jarka Vašáková a Hanka Vondráková, hrály druhou
Horst Anton Haslbauer
Zážitek s boxerem polotěžké váhy -vyprávěl mi František Vaníček
Todle bylo krátce před mou vojnou. Honza Špiegl, tenkrát známý boxer polotěžké váhy za prvoligový Baník Sokolov, většinou vyhrával. Jen nerad ale vzpomínal na nějakýho východního Němce. Hele, to byly hyby, jako když do tebe kopne
Horst Anton Haslbauer
Co mi kamarád Fanda Vaníček dál vyprávěl stojí za to
Měl jsem o deset let staršího brášku Václava. Bylo to krátce po válce a on měl schovaný pistole. Jelikož i já jsem rád střílel, tak jsme vždycky šli na půdu a tam jsme tátovi vzali prázdný flašky od vína, postavili je do řady a
Horst Anton Haslbauer
Můj velmi dobrý kamarád nám prozradil, co provedl v pěti letech
Fanda Vaníček byl ozdobou ochotnického sokolovského divadla. Pro svůj styl hraní dostal přezdívku Sokolovský Sovák. Jednoho dne k nám přijel do Norimberku vyvenčit svého čtrnáctiletého vnuka Davida, a to v roce 2005.
Horst Anton Haslbauer
Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka
Každého oslovoval „DUŠINKO,“ tak i jemu se tak říkalo. Hned po vojně jsem v Sokolově potkával jeho dceru Janu, jeho čtvrté dítě. Chodila s partou holek kolem třinácti. Pokaždé už na mě z dálky křičela: „Jé, Kocour!“ Znala mě,
