Slivovice a poručík Hasák v akci

Moravský spolubojovník dostal v balíku dvě lahve slivovice. Smůla byla, že se objevil poručík Hasák. „Pánové, tohle se zabírá,“ řekl svým úlisným frajerským hlasem a odnášel slivovici do své kanceláře vedle koupelny. Někdo

zaslechl, jak oznámil svému poručickému kolegovi, že si zítra mlasknou s dalším, třetím poručíkem.

Večer, aniž Mirek Picka něco řekl, vylezl okénkem koupelny z druhého poschodí na římsu a poté se propracoval až k okénku do kanceláře poručíka Hasáka. Mirek nás překvapil, když hodil na štrozoky dvě lahve slivovice. Netrvalo ani moc dlouho a byly vyžahnuté. Mirek vzal poté lahve s tajuplnou grimasou a loudavým tanečním krokem s nimi odcházel do koupelny. Tam je opět naplnil vodou a řádně uzavřel korkovými špunty. Zastrčil si je za khaki košili a po římse zase navštívil poručíkovo kutloch.

Druhý den zpozorovala služba u roty, jak poručík Hasák si frajersky vede své dva spolusoudruhy k sobě do kanceláře. Tento službu konající byl překvapen, když titíž tři po chvíli po krátké chvíli opět vyšli na chodbu. Hasákův ksicht neměl ani nejmenší známku frajerství, jen si pro sebe brumlal: „No počkejte, hošánci, to vám přijde draho...“ Ti druzí dva jako by se smáli pod vousy.

xx

Mirek Picka pokračoval ve svých kaskadérských kouscích, aniž se tím chlubil. Jelikož jsme oba chodili na lukostřelbu v jiný čas a do jiného směru, měl to oproti mně ztížené. Já se mohl zdržet v tankoparku jako zdrojař a tankový mechanik, aniž to bylo nápadné. Také jsem se tam mohl pokaždé bezúhonně k ránu vracet. Mirek si našel slivovicovou cestu ven po římse a taktéž nazpět.

xx

Na rozdělení pluku, na buzerplacu, se náš velitel pluku rozeřval z pódia: „Takový gaunery, jací přišli ze západních Čech..., hlavně ze Sokolova, tady už nikdy nechci vidět... to už přesahuje i mnou požadovanou míru drzosti... svou podmínku budu hlásit ministru obrany...“ Takhle rozohněného jsme našeho velitele pluku ještě nezažili. Jak byl ve skutečnosti postavou malý, vyrostl a protáhl se vzteky určitě do dvoumetrové výšky.

Nakonec mávl beznadějně rukou a předal další organizování svým podřízeným důstojníkům. Co ho mohlo jen tak rozohnit, že by v tom měl prsty voják Josef Havel?