Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka
chodil jsem k nim domů za jejím bratrem Rudou, který nám dělal brankáře v Jiskře Dolním Rychnově. S jejich sestrou Růženou jsme chodili v Rychnově do páté třídy, jelikož měla největší prsa ze spolužaček, tak jsme si spolu posílali psaníčka.
Když na mě Jana s tou partou holek narážela, pokaždé mi bylo trapné to její: „Jé, kocoure, ty si pěknej kluk...“ Koukal jsem rychle zmizet před tou hordou hezkých holek.
Rok 2005 byl bohatý na setkání s dávnými známými a přáteli. Dráty mě spojily, jak už nesčíslněkrát, z Norimberku do Sokolova. Růžena Luksů mi rozrušeně oznamuje, že mi předá sestru Janu, která zrovna přiletěla z nového bydliště v USA a nemůže se dost nabažit české mluvy, neboť už je jedenáct let provdaná za Amíka.
„Ježíši, Kocourku, to je nádherný, že tě slyším,“ rozjela to Jana Snyder, „eště lepší by bylo, kdybychom se všichni dohromady mohli sejít... mému Američanovi jsem toho o tobě už strašně moc napovídala... víš, já se ti teď musím přiznat, že jsem do tebe byla strašně moc zamilovaná. Když jsem tě potkávala, začalo mi srdíčko bušit tak rychle, že jsem pokaždé málem omdlela...“ „Jo, holka, moje proporce se od tý doby dost změnily, mám sto padesát kilo a na mejch sto padesát centimetrů vejšky to ze mě udělalo kuličku...“
„To mi, Kocourku, nevadí...“ „Jani, ono to tedy výhodu teď má, nemusím se namáhat chozením, stačí, když se kutálím.“ „Kocourku, dneska ráno jsem ti ze Sokolova poslala dopis do Norimberka, to je škoda, že tady zrovna nejsi, mohli jsme žůžo pokecat a můj Amík by tě taky rád poznal...“
Jany dopis připlachtil za dva dny.
Milý Kocoure, ahoj, Jana Luksů Snyder ti píše ... asi po 50 letech, čoveče! Ty bláho, jsme tady zrovna na návštěvě a máme se fajn. Četla jsem tvou knížku, co jsi poslal Růžence, a jsem NADŠENÁ ... doopravdy! A jak jsi psal o našem tatínkovi, moc nás to všechny potěšilo... Děkujeme z celého srdce! Kocoure, tady ti napíšu mou e-mail americkou i českou, kdybys náhodou e-mailku neměl, tak tohle je naše adresa do USA. Dávám ti do obálky navíc vizitky, abys naši (moji) adresu neztratil... ha!
Kocourku, tak ti toho mám hrozně moc co říct... po tolika letech. V USA je to úžasné... miluji to tam. V Americe se říká: Tam kde máš své srdce, tam je tvůj domov... no a tak, můj rodný domov je sice Dolní Rychnov a Sokolov, ale také Amerika. Lidi jsou tam moc milí a hlavně můj mužíček Marty. Žiji tam už jedenáctý rok. Ahoj!
Za měsíc na to mi přišla pohlednice už z Carlsbad is known for its beautiful beaches and quaint downdown village. Milý Kocoure, ahoj už z Ameriky! Doletěli jsme dobře a vše je OK. Růženka mi říkala, žes měl velký úspěch s Tvojí knihou a děkuje ti za věnování v ní. Kdy ti vyjde další, už se těšíme... Jana, muž Marty a syn,
Na kraji Jana připsala: Tam, jak je ten křížek, tam bydlíme...
14 dnů poté následovala pohlednice ze San Diega. Kocourku, děkujeme za hezké fotečky a za e-mailkové adresy Tvé dcery Ivy v Norrimberku a Jitky Sýkorové Graham, dcery tvé sestry Marjány, která má také Američana jako já a bydlí v Colorado Springs. Brzo se s nimi spojím. Pa Jana
Luksů jsou tedy rozházeni po světě jako i naše rodina. Ruda – brankář –, vysídlil před mnoha lety se svou německou ženou do NSR. Celá léta, až do důchodu, byl zaměstnán v podnikové elektrárně automobilky Opel.
Horst Anton Haslbauer
Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali
A a O vyslovujte jako Moravané, K jako KCH, neříkat KARL - KAREL - , nýbrž KCHARL a tak všechna slova začínající na K, tedy KCH. Vyvarujete se cizího akcentu. Ale teď zpět po staré koleji! V sokolovské hospůdce jsme měli sraz
Horst Anton Haslbauer
V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou
Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě
Horst Anton Haslbauer
Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty
Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem
Horst Anton Haslbauer
A najednou jsi v urně, kamaráde Harry
Narazil jsem na tebe teprve na vojně v roce 1958. Tam jsme s Mirkem Pickou ze Sokolova utvořili nerozlučný trojlístek. Ty, Tepličák, jsi dokázal rozesmát i toho největšího mrzouta. Když jsi po letech už jako emigrant přijel z
Horst Anton Haslbauer
Kamarád, zpěvák Johny Lövinger se narodil v Anglii
Nevím, jestli jsem po svém tátovi (padl u Sovětů 1941, byli mi 2 roky, takže ho nepamatuji) zdědil ten věčný chvat a fofr. I když mě nikde nikdo nečekal, stejně jsem chodil jako na chodeckých závodech. Proto jsem nikdy neměl za
