Rachot o Silvestru u našich doma

Silvestr se blížil, s klukama z fotbalu jsme se domluvili, že ho budeme společně slavit u nás v baráku ve sklepních místnostech. Bylo tam čisto a dokonce jsme si tam kdysi ještě před vojnou s partou udělali bar. Máma se nabídla,

že bude smažit řízky.

Jako první se už odpoledne objevil Harry, máma ho už dávno přijala jako za vlastního. Přirostl ji k srdci jako pět vlastních dětí. Snažila se na něj občas mluvit německy, ale Harry pokaždé jen odpovídal: „Pass auf, der Hund kann auch deutsch!“ To byla jediná věta kterou znal. Chopil se tahací harmoniky mého brášky a začal vyhrávat. Jeho oblíbená byla Touha po domově. Brášku začal učit svou další oblíbenou skladbu In The Mood, a když se objevil z podkroví náš děda, hrající na foukací harmoniku, půjčil si tuto Harry od dědy a začal na ni hrát Touhu po domově, napojil In The Mood, než ji dědovi vrátil a pokračoval s hraním na harmoniku tahací.

Skoro sedmnáctiletá sestra Hilda dostala za úkol dojít se džbánem ke Kaprovi do hospody pro pivo. Mladší sestry, jedenáctiletá Marjána a desetiletá Trauda, ji doprovodily.

Začal jsem harmonikáře doprovázet na kytaru. Máma občas strčila Harrymu do pusy kus řízku. Otec mých mladších sourozenců Arnošt začal do rytmu tleskat, když se plný džbán objevil na stole. Za dveřmi se objevilo patnáct hlav fotbalistů Baníku Sokolov. Jejich ruce držely lahve s vínem.

Máma navrhla, aby se zatím do sklepa nechodilo, když se to tak hezky rozjelo tady nahoře. Tlupa se porůznu usadila. Máma je nutila brát si z velké hromady řízky. Na stůl postavila plno sklenic s okurkami a hostina počala.

Odněkud máma vytáhla další tři džbánky a sestry dostaly k hospodě doprovod tří fotbalistů.

Po desáté hodině jsem se vytratil a šel se podívat, jestli u jejich domu není náhodou venku Nubiánka. I když už jsme spolu nechodili, přece jen bych ji chtěl vidět. Neměl jsem štěstí a pomalu jsem se vracel domů. Už z dálky je vidět, že se u nás svítí v celém baráku. Také je slyšet harmoniku a Harryho zpěv.

O půlnoci byl u nás větší rachot než by dokázaly udělat vystřelené rakety, které se tenkrát, nevím proč, nestřílely. Na malém prostoru začali fotbalisté tancovat, jak jinak, k dispozici byly moje sestry, ale také naše máma si musela protáhnout nohy. Rozcházelo se po třetí hodině ráno. My s Harrym usínáme blaženě v manželské posteli.

V poledne nás budí moje mladší sestry, abychom šli na oběd. Tak nám začal Nový rok.