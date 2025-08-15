Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali
společně se ženou Bohdanou, které říkám o něco málo zkráceněji BOANKA, s bývalým pracovním kolegou v ČSAD Ludvíkem Killingerem. Když se objevil v hospůdce, nepoznal mě hned, neznal mě s plnovousem.
Usedli jsme a Boanka oznámila, že znala juniora a že to byl fešák. Ludva odpověděl, že stále je a to po tátovi. Jeho o rok mladší bratr, že také zdědil tátovu podobu. Senior se dál rozhovořil o svých synech Ludvíkovi ročník 1954 a Milanovi s ročníkem 1953 na hřbetě. Oba hráli za Baník Sokolov lední hokej dokonce s Erichem Kühnhacklem, který se po vysídlení stal hokejovou hvězdou v NSR, i když v Sokolově převyšoval ostatní pouze tělesnou výškou. Němci v té době ještě neuměli pořádně bruslit a v hokeji byli pozadu. Erich tedy byl v pravý čas na pravém místě.
Dále jsme se dozvěděli, že trenér Robětín, působící střídavě v Sokolově a v Itálii, poslal zprávu trenérovi Gutovi do Landshutu, kde se rodina Kühnhacklů usídlila, že tam má hokejistu ze Sokolova. Erich tam poté začal svou hokejistickou kariéru, protože mezi těmi začátečníky samozřejmě vynikal. Že ho strčili i do německého nároďáku bylo nasnadě.
Senior Killinger s hrdostí pokračoval, že jeho kluci také úspěšně jezdili cyklistické závody. Ludvík byl několikanásobný mistr republiky a jezdil za nároďák. Také prý jezdil triatlon a duatlon, a to ještě ve svých padesáti letech. O rok mladší Milan se držel v patách svého bratra. Jejich o pět let mladší sestra Věra, vyčítala rodičům, proč i ona není klukem, mohla se také stát hokejistou.
Vychutnávali jsme hezké posezení se zábavným Ludvíkem. Pro mě byla novinkou zpráva, že kapitán profi týmu na šestidenní Miarka, přišel o život skoro nedůstojným způsobem při jízdě na kole (v předešlém blogu).
Začal jsem se zajímat, jak se Ludvík seznámil s Jindrou Převrátilem, s kterým přišli společně do ČSAD po mně.
Oba byli zaměstnáni u švýcarské firmy POSISTA, přejmenované v roce 1959 na Vojenské stavby, v prostoru Hartmanice, Dobrá voda a Železná Ruda. Ludvík tam byl automechanikem a Jindra Převrátil jako řidič náklaďáků.
Stalo se, že Jindřich přijel do dílny s poruchou, předal vůz Ludvíkovi s poznámkou: „Jsou to určitě vstřikovací trysky!“ Ráno si pro káru přišel a od Ludvíka se dozvěděl, že mu namontoval trysky nové. S Jindrou to málem šlehlo. „Kam si dal ty starý?“ houkl na Ludvu.
„No, hodil jsem je mezi železnej odpad do šrotu...“ Ani to nedopověděl a Jindra už klečel u zmíněné bedny a hrabal se v ní tak dlouho, dokud trysky nedržel v ruce se šťastným úsměvem. „Čoveče, to sou ještě anglický s pomocným žhavením...“ a vrhl se k pracovnímu ponku s nálezem.
Ludvík nechtěl věřit svým očím, když zjistil, že Jindra začal svůj anglický poklad lapovat (ruční nebo strojní dokončovací obrábění, jímž lze dosáhnout maximální přesnosti rozměrů a nejhladších povrchů. Nástrojem jsou lapovací kameny nebo deska, trn, prstenec, nesoucí na povrchu jemná zrna brusiva smíšeného s petrolejem nebo olejem. Klouzáním po obrobku se jeho povrch vyrovnává a vyhlazuje).
Jindra při tom byl tak soustředěný a zticha, že Ludvík se k němu odvážil zase přiblížit. Bylo pastvou pro oči pozorovat zručné ruce Jindřicha Převrátila. Nakonec hodil už zase vymontované české trysky bez jediného slova před Ludvíka na ponk a při montáži anglických nazpět do motoru, si musel vyslechnout prosbu Ludvíka, aby nechal ježdění a šel k němu dělat do dílny. Argument, že mu Ludvík zařídí stejný plat jaký má za volantem měl úspěch. Ludvík nám oznámil, že lepšího a zručnějšího mechanika nepoznal. Po příchodu obou do ČSAD poznal Ludvík ale dalšího kouzelníka v mistrovi Pavízovi. Já mohl dodat, že znám třetího kouzelníka na auta v osobě Jardy Kopeckého, s kterým jsem po odchodu z ČSAD do autoservisu začal spolupracovat.
Jindra Převrátil a Jarda Kopecký už spolu opravují vozidla Pánu Bohu. Připili jsme si s Ludvou a uctili minutou ticha ty dva už nežijící velikány naší autobranže. Poté si Ludva vzpomněl, že po návratu Jardy Dohnala ze západoněmecké psychiatrie, Jarda varoval vyslýchající personál, že na jeho ukradený pas příjde do republiky určitě brzy špion a bude páchat neplechy. Útěk na západ v plachtě Jarda Dohnal tenkrát provedl právě u Killingera, který vozidlo na západ řídil.
Nedlouho po této události se Jarda Dohnal objevil v dílně u Killingera a Převrátila s karburátorem v ruce, chtěl aby z něho vypustili krev. Odkud karburátor měl je záhadou, naftové motory karburátor nemají.
Horst Anton Haslbauer
Horst Anton Haslbauer
Horst Anton Haslbauer
Horst Anton Haslbauer
Horst Anton Haslbauer
|Další články autora
