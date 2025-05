Pozor na to, pokud doma máte i kočku čtyřnohou

Když jsem ráno vstal nahý z postele, objevila se u mě naše kočka. Chňapl jsem ji za - její - vztyčený ocas a ona mě bleskově drápkami pacičky majzla na mou chloubu. Brr, příště se toho raději vyvaruji.

Teď prozradím, že žádnou čtyřnohou kočku nemáme, jen dvounohou, pouze jsem vás muže chtěl varovat, pokud doma čtyřnohou máte, co by vás mohlo čekat, pokud spíte na ADAMA. Teď ale pojedu po starých kolejích dál.

xxxx

Nebudu teď tady jmenovat, kdo s kým a jak dlouho, a kdo komu musel převádět alimenty. Také neprozradím taktiku dvojic, jak se kde sbližovaly a na jak dlouho. Nechci z toho udělat dekameron a byla to nakonec jejich soukromá věc. Měli k tomu určitě rozličné důvody. Někdo si chtěl eroticky přilepšit. Vinu na téhle činnosti mohl z manželského páru mít pouze jeden z nich, nebo oba. Některým to začalo vadit jednou měsíčně, při konstatování, že je díra ve výplatě, jiným to vadilo denně, dalším občas, když sami nic nenabalili, a někteří se o nevěře svého druha nedozvěděli dodnes.

Já už v té době zřejmě nebyl normální, když jsem denně i několikrát odolal ďábelským nabídkám v okénku skladu. Museli jsme tam strkat hlavu při žádostech o nové součástky a díly. Ona, tenkrát osmadvacetiletá, rozvedená panička s jedním děckem mě pokaždé uháněla i za pomoci svých starších kolegyň. Zvala mě k sobě domů do Habartova, abych prý mohl ochutnat nejen její kuchařské umění, ale také umění erotické. Ty ženy za okénkem si ze mne doslova utahovaly, prý jsem srab a stydím se, přitom bych se prý mohl zadarmo mnohému přiučit. Dokonce šly tak daleko, že začaly mít podezření, jestli ho vůbec mám, jestli nejsem eunuch anebo na chlapečky.

Bál jsem se chvíle, i když mám po mamince zděděný smysl pro humor, kdy jsem musel pro něco do výdejního okénka skladu. Holka to byla krásná a k nakousnutí a já zrovna trpěl lukostřeleckou nečinností. Kolikrát už jsem měl na krajíčku souhlas i z mé strany. Spolupracovníci mě také tlačili k využití lákavé nabídky, ale já vůl v sobě měl, a určitě ještě mám, jakousi vnitřní brzdu. Jestli je to tím, že jsem nechtěl, nebo nechci nikoho zradit nebo rozvrátit manželství, když to na mě často zkoušely vdané paničky.

Opravdu jsem odolal těmto ďábelským nástrahám, i když jsem v noci za tmy před usnutím, toho často litoval. Litoval i toho, že taková nabídka nepřišla od Nubiánky.