Můj velmi dobrý kamarád nám prozradil, co provedl v pěti letech
Tento, v košíkové průbojný hoch, je mimo sport zcela klidný a tichý chlapec. V mladších letech jsme ho ale zažili jako tvora, kterého šlo zkrotit jen přivázáním řetězem ke sloupu. Výchova zapracovala a stalo se z něho klidné jehňátko.
Když ti dva k nám tenkrát přijeli, položil mi Fanda Vaňoch na stůl výstřižek z novin. David napsal před půl rokem slohovou práci ve škole, kterou otiskli i v novinách. Výstřižek mi hlásil: Člověk, který mě zaujal! Jmenuje se Horst. O prázdninách jsme s dědou jeli na týden do Hlohovčic, kde má chalupu tento dědův dobrý kamarád. Horst se narodil zde v Čechách, ale spousu let už bydlí v Německu. Na chalupu jezdí o víkendech a o dovolené se svojí ženou Bohdanou. Horst se mi líbí proto, že je s ním velká legrace. Je sportovní typ. Přestože už mu je přes šedesát let, umí dobře plavat, hrát stolní tenis a fotbal. Když je špatná nálada, vše umí obrátit v legraci. O svém životě napsal knihu, která by ještě letos měla vyjít v Čechách. Je to moc fajn člověk!
David Jiruš, VII. A, ZŠ Sokolov ul. B. Němcové
Po dočtení mi vytryskla z obou očí bezmála najednou slza dojetím, rozhodl jsem se, tomu klukovi koupit za odměnu tu největší italskou zmrzlinu.
Ráno jsem s oběma začal šmejdit v centru Norimberku. Davidovi jsem koupil nejen onu italskou zmrzlinu, ale také parádní dres a míč na trénování. Nechali jsme se přepravovat metrem po různu a po vystoupení se vrhali opět na italské zmrzlinové stánky. Vylezli jsme také na norimberský hrad.
Domů jsme se vrátili my dva dost utahaní, ale přesně k obědu. Fanda Vaňoch je výborný společník a také velkým labužníkem. Také oplívá kuchařským uměním, zřejmě dědictví po kuchaři tátovi.
Ten kluk je velmi výmluvný, ale nikdy neskáče nikomu do řeči. Bohdanka mu pokládala gastronomické otázky a ptala se, kdo z jejich kolegů ještě pracuje v restauraci v hornickém domě, kde pracovala jako šéfová.
S Fandou jsme zavzpomínali na dalšího z našeho trojlístku Rudu Picku, který vzhledem trumfl i Alaina Delona. Já mu tenkrát dal přezdívku Deštník, bez kterého nevyrazil ani v parném létu, co kdyby, poškodil by mu jeho moderní účes. Fanda mu začal říkat Jabčák, z důvodu, že se rád napil, byl ale šetřivý. Kupoval si proto jen jablečný drink. Často jsme jezdili vlakem do Varů do letního kina, na filmy jsme koukali zaa plotem ze stromů.
Jednoho dne se oženil s dívkou sice hezkou, ale špindírou. Líčila se i na několik dnů nemytý obličej. Možná jen šetřila, aby nemusela kupovat mýdlo. Jinak byla ale hodně rozhazovačná. Ruda jako zedník proto pracoval od rána do večera. A i přesto si chodil uprostřed měsíce často půjčovat stovku k Fandovi i ke mně. Bydleli přesně uprostřed nás dvou, takže to neměl daleko. Peníze o výplatě vracel vždy předtím, než šel domů.
Tak to šlo každý měsíc a Jabčák pomalu začal chřadnout. Rodina se mu nepovedla. Ze vzpomínek na Rudu přešel Fanda na vlastní: „Toto by se nechalo nazvat, zmrzlina a první výprask. Když mi bylo pět let, měli jsme na návštěvě bratrance, a jelikož jsem měl rýmu a táta dělal v restauraci v Horňáku i dobrou zmrzlinu, tak jsem zmrzlinu chtěl. Táta řekl, že žádnou nedostanu, protože jsem nastydlej. Jelikož jsme tenkrát byli velkostatkáři a kapitalisti, tak jsem měl novou pingláckou (pingl-číšník) peněženku. Do tý jsem si narval bez tátova vědomí peníze, které si zrovna vyzvedl v bance. Já si všim, do kterého šuplete je strčil. Říkal jsem si, jsme přece jedna rodina, patří tedy i mně. Narval jsem si tedy ty tisícovky, stovky a padesáti koruny do té moji šrajtofle. Pak jsem s ní a bratrancem vyrazil do cukrárny na Starém náměstí naproti kostelu. Prodavačka mě dobře znala, a jaký prý máme přání. Když slyšela zmrzlinu, tak prý kolik? Podal jsem ji tu mou peněženku a řekl za všechno. Podívala se do ní a málem padla na prdel. Přestala dýchat a trvalo to dobu, než jí voči zase zalezly zpátky. Divil jsem se jejímu počínání, v té době jsem ještě nerozeznal bankovky od sebe. Zmrzlinu nám dala, ale taky telefonovala tátovi do práce. Ten byl za pět minut v bílém kuchařským u nás. Vzal mě za uši, jinak mi nikdy nic takového nedělal. Šli jsme do Horňáku, měl tam takovou velikánskou spíž, byla tam mouka a takový věci. Vzal si prostřední vařečku, byla velká jako volský voko, a tou mi tak nahvízdal, že sem se počůral. Co jsem zažil s o deset let starším bráškou Vencou vám povím jindy.
Horst Anton Haslbauer
Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka
Každého oslovoval „DUŠINKO,“ tak i jemu se tak říkalo. Hned po vojně jsem v Sokolově potkával jeho dceru Janu, jeho čtvrté dítě. Chodila s partou holek kolem třinácti. Pokaždé už na mě z dálky křičela: „Jé, Kocour!“ Znala mě,
Horst Anton Haslbauer
Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali
A a O vyslovujte jako Moravané, K jako KCH, neříkat KARL - KAREL - , nýbrž KCHARL a tak všechna slova začínající na K, tedy KCH. Vyvarujete se cizího akcentu. Ale teď zpět po staré koleji! V sokolovské hospůdce jsme měli sraz
Horst Anton Haslbauer
V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou
Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě
Horst Anton Haslbauer
Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty
Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem
Horst Anton Haslbauer
A najednou jsi v urně, kamaráde Harry
Narazil jsem na tebe teprve na vojně v roce 1958. Tam jsme s Mirkem Pickou ze Sokolova utvořili nerozlučný trojlístek. Ty, Tepličák, jsi dokázal rozesmát i toho největšího mrzouta. Když jsi po letech už jako emigrant přijel z
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Cla jsou nezákonná, rozhodl americký odvolávací soud. Trump mluví o zaujatosti
Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených prezidentem Donaldem...
Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění
Premium Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok....
Hůř je jen ve válce. Mladé Čechy trápí duševní problémy skoro nejvíc z Evropy
Premium Mladí Češi se necítí dobře. Nadpoloviční většina deváťáků trpí nějakou formou psychických potíží,...
Další bolehlav labouristů. Odpadlík Corbyn je na vzestupu, boduje u mladých Britů
Premium Britský premiér Keir Starmer neprožívá šťastné období, jeho počínání se po více než roce zamlouvá...
Prodej byt 3+1, 68m2, Břeclav, Charvátská Nová Ves
Na Valtické, Břeclav - Charvátská Nová Ves
3 690 000 Kč
- Počet článků 697
- Celková karma 14,45
- Průměrná čtenost 730x