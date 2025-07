Kamarád, zpěvák Johny Lövinger se narodil v Anglii

Nevím, jestli jsem po svém tátovi (padl u Sovětů 1941, byli mi 2 roky, takže ho nepamatuji) zdědil ten věčný chvat a fofr. I když mě nikde nikdo nečekal, stejně jsem chodil jako na chodeckých závodech. Proto jsem nikdy neměl za

kamarády lenochody, jejichž pomalá chůze a pomalé všechno mi nevyhovovalo. Mým kamarádem se nemohl stát ani „POMALUMLUVKA,“ který ustavičně někde hledá slova. Je nad moje síly trpělivě čekat, co ze sebe vymáčknou.

Tím svým chodeckým tryskem jsem to mydlil po práci ze Sokolova po Vítězné ulici na Dolní Rychnov a jako vždycky při chůzi bloudily mé myšlenky různými směry. I za chůze jsem měl myšlenkový biograf. Nejde mi do hlavy, jak někdo může chodit pomalu a dívat se zvědavě kolem sebe. Já nevnímal lidi kolem, známí mě na sebe museli upozorňovat, jinak bych je nevšímavě přešel. I kdybych se na ně díval, neviděl bych je. Můj zrak proniká jejich hmotou, jen reflexně nedochází k tomu, že nezakopávám o hrboly na chodnících v dezolátním stavu.

Ani se nedívám přes čelní skla do aut, abych zjistil kdo tam sedí. To už na mě musí známý troubit, abych se podíval kdo to je.

Pojednou mě z myšlenek probral náraz do něčeho také rychle vyrážejícího z Brigádnické ulice do Vítězné. Tak tak, že se nezajiskřilo, jeden druhému jsme zabránili v pádu obejmutím se. „Ty vole, kde ty se tady bereš,“ vyjelo ze mě.

„Já tady, ty vole, bydlím,“ byla odpověď Johnyho Lövingera. A jelikož ani jeden z nás vlastně nikam nespěchal, hodili jsme kotvy a začali mluvit o věcech, které si tak kluci krátce po vojně říkají.

Až po několika letech jsem ho začal trochu telefonicky ždímat. Jeho slovenský otec utekl v roce 1939 do Anglie, vstoupil tam do armády, aby pomohl v boji proti Addolfovi. Seznámil se tam čirou náhodou s českou dívkou od Sokolova, která byla v Anglii s rodiči také kvůli Adolfovi.

V roce 1942 se jim narodil malý Johny. Po válce 1945 se vrátili do Sokolova. To měl Johny tři roky. Jelikož mu chutnalo tak rostl. Začal hrát za žáky Baníku Sokolov kopanou. Pak pokračoval v dorostu i u dospělých.

Vyučil se elektrozámečníkem a řemeslo vykonával v ústředních dílnách (jako můj další kamarád František Vaníček s přezdívkou Sokolovský Sovák). Po vojně se Johny vrátil na své pracoviště. Kolega z práce ho přemluvil, aby si zkusil zazpívat s jejich kapelou Luník v Chodově na čajích. Pokud kluci zjistili, že v sále není žádný rudý funkcionář, zpíval Johny anglicky.

Zůstal u nich do doby, než ho rafinovaným způsobem přetáhl František Jokl do své kapely Lucia v Novém Sedle. Tam ho ještě rafinovanějším způsobem k sobě přetáhl kapelník z Amati Kraslice.

František Jokl se ale jen tak nedal, netrvalo dlouho a Johnyho měl opět u sebe. S Joklem jsem se později srazil hudebně i já, ale mé nadání bylo spíše komediální a také jsem si při stání u mikrofonu – tenkrát se při zpěvu ještě klidně stálo – nechtěl uhnat křečové žíly. Jestli je má Johny, se ho musím ještě zeptat osobně jindy.

Johny je dalším ze Sokolovanů, který pochází odjinud. V Sokolově vznikla po válce cizinecká legie v dobrém slova smyslu. Kvůli práci se tam přemisťovali lidé z celé republiky. Hemžilo se to tam Čechy, Slováky, Maďary a zbytkem sudetských Němců, co nebyli odsunutí.

Už 3x jsem organizoval sraz s hrstkou ještě žijících kamarádů na sokolovském hřbitově. Chodili jsme dvě hodiny ke kamarádům tam už zabydlených. Vzpomínali jsme na veselé zážitky s nimi. Tady jsem s Johnym, rok poté už tam zůstal a ze hřbitova s námi už neodcházel.