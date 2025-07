Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty

Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem

začal litovat, že je taková střeva kočírují. Auta věhlasných značek a sportovní káry musí trpět nejvyšší měrou pod rukama lidí, kteří si je mohli dovolit, ale kteří si je z velké části nezasloužili. Vím, co říkám, jsem s autobranže a jezdil jsem i závodně.

Začal jsem německého řidiče studovat a během deseti let nabyl jistoty, že devadesát procent jich jezdí mizerně. Oproti některým Čechům ale zase ohleduplněji. Cyklista ani chodec před německými řidiči nemusí prchat.

V jednom velice důležitém to u mě Němci prohráli. Pokud předjíždíte během silného provozu, i když s přehledem a s dostatkem času se před protijedoucím vozem vrátíte na svou stranu, tak na vás zuřivě blikají. Protijedoucí Čech naopak uhne trochu vpravo. Němec ne! Naopak se snaží vám předjíždění znesnadit.

Když je ve vzduchu jediná sněhová vločka, jezdí převážně jen dvacítkou. Pokud sníh už leží, plíží se německé vozidlo krokem a na zasněžené dálnici jede v levém pruhu šedesátkou a neuhne se vpravo nikomu. To i já, který sice jezdí ostře, ale dodržuje předpisy, ztratím trpělivost a předjíždím vpravo.

Němci jsou i „blinkroví“ lenoši. Pokud je to na dálnici a předjíždí se dvoustovkou o hodně pomalejšího, ještě to chápu. Oni většinou ale neblikají ani ve městě na velkých křižovatkách. Zkušený řidič dokáže jejich úmysl předvídat, méně zkušený už může mít problém.

Většina Němců se opožděně a pomalu rozjíždí na zelenou. Zamezí to ostatním se také dostat přes křižovatku. Také většina z nich při čekání na zelenou nedá neutrál a stojí na spojce. To po celou červenou i několik minut. Chudák spojkové ložisko. V německé autoškole je to tak prý učí, aby byli rychleji připraveni při naskočení zelené.

Pokud stojím na křižovatce za Němcem a naskočí žlutá (v Německu má delší prodlevu než doma), klidně si mohu ještě přečíst sloupec v novinách, než se ten přede mnou dá do pohybu po naskočení zelené.

Nejde mi do hlavy, proč v Německu neblikají semafory žlutě, když jsou mimo provoz. Při slunečném počasí a vypnutých semaforech, nastává otázka při oslnění, jestli jsou semafory zapnuté.

Co je ideální stopa v zatáčkách, neví ani učitel v německé autoškole. Při velké vzdálenosti najede Němec i kilometr navíc vlivem projíždění zatáček tímto způsobem.

Před sebou jedoucího řidiče mohu zařadit mezi dobré a ty horší, podle toho, jak se jim neustále rozsvěcují brzdová světla. Němec nemiluje své auto tak jako Čech, má ho pouze jako přibližovadlo a ne jako nástroj rozkoše. Proto se také nevyhýbají kanálům a dírám na silnici. Také to je nad jejich síly. Od mých dob se doma mohlo hodně změnit, co se týká jízdy autem, možná se také přestalo blikat při předjíždění a odbočování na křižovatkách.

Jednu chybu ale dělají oba národy na křižovatkách, nerozjíždí se už při naskočení žluté. Ta když naskočí, zmáčknu spojku, zařadím jedničku a dám auto do pohybu určitě v době, kdy už naskočila zelená. Tím umožním více vozům přejet křižovatku.

Také je mi záhadou, proč se k německým benzinkám jezdí jak vpravo, tak vlevo v protisměru? A pozor, Němci přepínají pozdě, nebo vůbec, na tlumená světla, možná si nenasadili brýle.