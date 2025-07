Jak jsem nebyl v cvokárně, ale...

přikurtovaný na operačním stole. Už to je několik let. Po návratu z norimberské nemocnice, jsem psal svému knižnímu nakladateli Jindřichu Krausovi: osobně zase tluču na písmenka. Přivázali mě popruhama na operační lůžko. „Copak,

copak, pánové, nejsem náhodou místo nemocnice ve cvokárně?“ „Na tohle se nás ještě tady neptal nikdo, paciente, ale možné to je, blázinec tady máme často,“ zněla odpověď mého poutače na lůžko. Pak se mi představil cenícími se zuby, jako ŠÉFARZT Kraus (shoda jmen šéflékaře a mého nakladatele).

„Kraus, Kraus? To jsem se lekl, že mě bude operovat můj knižní nakladatel stejného jména. Další doktor se mi představil jako Freitag (Pátek).

„Heleďte se, mladý muži, to se mi nelíbí! Dneska je přece úterý...“ A to byla má poslední slova, ještě jsem mlhavě zaregistroval nasazení ozdobné operační čepičky na mou hlavu a maska mě poslala do LIMBU. Od té doby mi chybí nejen peníze, ale také kousínek z levé plicínky.

V narkóze se mi pojednou zdálo, že mě hodlají balzámovat jako Vladimíra ILjiče. Utekl jsem i s operačním stolem. Teď se schovávám na tajném místě před balzámochtivými. Až narkóza odejde, odejdu i já jinam. Opravdu si stejně myslím, že jsem v nemocnici nebyl, nýbrž v blázinci. Přivázání silnými popruhy tomu nasvědčovalo. Také to, že někteří tu chodící v andělských košilkách po chodbách, vystrkovali z těchto košil své zadky a ty jim dokonce při zhasnutí začaly svítit, naládované panem CHEMOTERAPEM. Mohly časem nahradit německé atomové elektrárny až je odstaví. Doknce už je mezi půlkami k tomu uzpůsobena zásuvka pro odběr elektrického proudu. A všichni nosiči těch košil na sobě měli nejnovější módu bílých punčoch ANTITROMBOZAČKY.

Tak, a teď ať se všichni podělají strachy o své pozadí, až zruší ty atomové elektrárny!