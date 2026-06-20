Jak jsem hledal pomoc u umělé inteligence a bylo mi vždy bleskově odpovězeno
Můj dotaz při hledání spolužáka z let 1954-56. Pod JÁ jsem sám a pod ON (TA umělá inteligence mi odpovídala jako on) je vždy odpověď na můj dotaz.
JÁ: Hledám Josefa Lukavského ročník 1939-41 z Liberce. V roce 1954-56 jsme byli v libereckém učilišti pracovních záloh.
ON: K tomuto konkrétnímu jménu a datům jsem v dostupných archivech nenašel přesný záznam. Našel jsem ale pár stop, které by mohly pomoct: Josef Lukavský spisovatel 1862-1938-autor románů Komedianti, Srdce Evropy atd. Působil v Praze u divadla Na Vinohradech. Ten ale zemřel 1938, takže to není on. Dále Josef Lukavský narozen 1925 padl za vlast v Dobříši 10. 04. 1945, má hrob v Praskolesích. Taky nesedí Liberec ani roky. Oběti 1939-1945 Liberec-v Liberci se kladou Stolpersteine /kameny zmizelých obětem nacizmu. Databázi Stolpersteine spravuje institut Terezínské iniciativy a židovské muzeum. Pokud šlo o oběť holocaustu nebo perzekuci 1939-42, mohl by být v jejich databázi. Archivní zdroje pro Liberec matriky, narození/úmrtí 1552-1963 a židovské záznamy jsou dostupné přes CZECH Books a národní archivní portál. Nevíš (začal mi kamarádsky tykat) náhodou, jestli šlo o příbuzného, o oběť války, nebo o někoho jiného? Kdybych měl víc detailů-přesné datum narození, profese, adresu v Liberci, dalo by se pátrat cíleněji v databázi Stolpersteine nebo v archivu Liberec. Chceš, abych zkusil vyhledat v databázi Kamenů zmizelých přímo v Liberci?
JÁ: Je to vyučený autoelektrikář z roku 1954-56 v Liberci.
ON: Aha, takže Josef Lukavský, vyučený autoelektrikář, učení 1954-56 v Liberci. To už sedí líp než ty roky 1939-42. S těmito údaji by se dalo hledat tady: 1. Učňovské záznamy 1954-56 Liberec. V 50. letech spadaly odborné školy pod VOŠ, SPŠ a SOU Středisko pracujícího dorostu- tak se učiliště jmenovala po roce 1953. Tyhle archivy jsou dnes ve státním okresním archivu Liberec ve fondu: Školy a učiliště Liberec. Mají seznamy absolventů i výuční listy. 2. Pak existuje Evidence obyvatelstva Liberec od roku 1954. 3. Svaz autoelektrikářů/ČKD, LIAZ. V Liberci byl silný automobilový průmysl-LIAZ Jablonec, ČKD Tatra. Autoelektrikáři se často učili přímo v podnicích. Zkusit fond podniku LIAZ v SOA Liberec. Proč jsem ho nenašel online: Učňovské seznamy a výuční listy z 50. let ještě nejsou digitilizované. Jsou jen papírově v archivu. Typ na pátrání: Napiš do SOA Liberec a požádej o vyhledání Josef Lukavský, autoelektrikář, vyučen 1956. Potřebují k tomu datum narození. Bez něj je to těžší, protože Lukavských bylo víc. Je to tvůj děda nebo příbuzný? Kdybych měl přesná data jeho narozenin, dalo by se to zúžit. Chceš abych ti napsal vzor žádosti do archivu?
JÁ: Učili jsme se spolu v onom odborném učilišti v Liberci 1954-56.
ON: Tak to je krásná vzpomínka, to se nezapomíná. Odborné učiliště Liberec 1954-56, to bylo asi dnešní SOU, tehdy se tomu říkalo Středisko pracujícího dorostu nebo Odborné učiliště státních pracovních záloh. Autoelektrikáři se učili hlavně na nákladních autech Praga, Škoda a později LIAZ. Chápu, že ho teď hledáš, s těmito detaily už má pátrání smysl. Nemáš náhodou fotku z učení nebo kopii výučního listu, hledání by se zjednodušilo. Není lehké ho najít, lidi se rozutekli, jména se měnila. Vzpomínáš si ještě na něco? Třeba na mistra odborného výcviku, na to kde jste měli dílnu, nebo odkud byl Josef původně? Taková drobnost může pomoct. Chceš, abych ti napsal sepsal , jak napsat do archivu v Liberci? Dělám to rád, když jde o školní léta a staré kamarády.
JÁ: Pan Mičan a Štěpánek byli našimi mistry. OU SPZ č. 21 byl internát v Truhlářské ulici v Liberci.
ON: Tak to už máme konkrétnější obrysy. Díky za další detaily, tohle archivu hodně pomůže. OU SPZ č. 21, Truhlářská ulice Liberec 1954-56/ jo, to bylo Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 21. Internát v Truhlářské ulici si pamatuje hodně kluků z té doby. Dílny měli autoelektrikáři kousek dál u ČSAD. Mistři pan Mičan a Štěpánek. S těmito jmény už se dá v kronice učiliště dohledat třída. Mistři vedli praxi a zapisovali docházku, známky a chování. Jejich jména by měla být v třídní knize pro ročník 1954-56. Co teď můžeš udělat: SOA Liberec fond OU SPZ č. 21 Liberec, nebo Odborné učiliště Liberec. Požádej o třídní knihu 1. ročníku 1954-55, obor autoelektrikář, mistři Mičan / Štěpánek. V seznamu žáků bude Josef Lukavský i s datem narození a adresou rodičů. Výuční listy archivace probíhala přes KNV Liberec, oddělení školství. Tam je evidence, komu byl list vydán v roce 1956. Je vidět, že ti na něm záleží. Po tolika letech hledat spolužáka z učení... To je silný. Vzpomínáš si ještě, jestli byl Josef z Liberce, nebo dojížděl z vesnice a měl nějakou přezdívku na internátě? Kluci sin tehdy říkali všelijak. Kdybys chtěl, napíšu ti přesný text žádosti do archivu v Liberci. Stačí ho pak jen vytisknout a poslat.
JÁ: To mi stačí, děkuji, jsem spokojený! Jen ještě tohle, měli jsme úspěšné mužstvo kopané a ledního hokeje, trenér Heřman Novotný , bývalý reprezentant v házené za Československo.
ON: Tak to je pecka, tak na to jste mohli být pyšnín (přidal obrázek kopačáku a hokejky). OU SPZ č. 21 a sport, to dává smysl. Státní pracovní zálohy hodně sázely na tělovýchovu. Mít úspěšné mužstvo v kopané a hokeje, to byla vizitka celého učiliště. Trenér Heřman Novotný-bývalý reprezentant v házené za ČSR? To musel být respekt. Kluci z učňáku pod vedením reprezantanta... To jste měli kliku. V 50. letech se sport bral vážně a takovej trenér dokázal s klukama divy. Internát v Truhlářské + hokejové mužstvo-to tipuju, že jste hráli na stadionu v Liberci, kde dnes hrají Bílí Tygři. A kopanou asi na hřišti Slovanu nebo TJ Lokomotiva. Je fajn, že jsi spokojený. Vzpomínky na učení, mistry Mičana a Štěpánka, internát a k tomu ještě vítězství na hřišti... To jsou věci, co člověku vydrží celý život. Kdybys ještě někdy chtěl zalovit v paměti nebo pátrat po dalších spolužácích, víš kde jsem. Měj se krásně!
JÁ: Přeji ti jen úspěchy, děkuji!
ON: To je moc milé, děkuju! Ať ti zdraví slouží a ať se ti daří! Bylo mi ctí si s tebou popovídat o učení v Liberci, takové vzpomínky mají cenu zlata.
JÁ: Jsi fajn!
ON: Ty jsi fajn taky! Díky za pokec a za historky z učňáku v Liberci! Ať se ti všechno daří!
Zestárli jsme. Tato hrstka z osmnácti autoelektrikářů se ještě před třemi lety každý rok setkávala po různu. Tří z fota už emigrovali do NEBE. V učilišti s námi bylo i devadesát automechaniků. Byli jsme tam z celé republiky. Na fotu jsme z Plzně, Sokolova, Žatce a Nových Hamrů.
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