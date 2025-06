Harry přiváděl v kurzu učitele autoškoly k šílenství

Harry začíná v ČSAD chodit do kurzu pro závozníky, kteří by měli mít ambice na získání ŘP i na nákladní auta. Učitelé ze sokolovské autoškoly se tam střídali a Harry je do jednoho přiváděl tak z míry svými otázkami, že si o

sobě mysleli, že jsou ve výuce na špatné straně. Nemohli tušit, že Ruksak nemá ty nejmenší technické znalosti, a brali jeho otázky zcela vážně. Samozřejmě že odpovědi na tak rafinovaně přiblblé otázky vůbec neexistovaly. Ale učitel by měl mít odpověď na každou otázku kolem automobilů. Účastníci tohoto kurzu se pokaždé nemohli dočkat další lekce, byla to pokaždé předštafeta HOVORŮ H. Sekretářky ze sousedních kanceláří se chodily zvědavě přesvědčovat, jestli v příslušných místech opravdu probíhá kurz pro budoucí řidiče a ne vypravěčská soutěž o nejlepší anekdotu. Vojín v záloze Harry Valda s přezdívkou Ruksak se opravdu stal držitelem řidičského průkazu s oprávněním řídit i nákladní vozy. Začátečníci byli vždy vyčlenění k převážení mléka po okrese. První výjezd Harryho byl velice opatrný, ještě bylo nutné si některé věci převést z teorie do praxe bez učitele po svém boku. Nováček se blížil se svou přidělenou espětkou k největší sokolovské křižovatce na rozhraní starého a nového náměstí. Už z dálky se snažil vyhodnotit situaci na této středně frekventované křižovatce a v duchu probíral dopravní pravidla. Najednou si přestal být jistý o přednosti v jízdě. Zastavil tedy čtyřicet metrů před onou křižovatkou, vylezl z kabiny, otevřel víko motoru a dělal že hledá poruchu. Díval se ale nenápadně do všech stran křižovatky a v momentě, když se vyprázdnila a široko daleko se žádnén auto neobjevilo, zabouchl kapotu, skočil nazpět do kabiny za volant a přefičel přes křižovatku co nejrychleji. To byly řidičské začátky vojína v záloze Harryho Valdy. xx JIndra Haun a Pavel Krejča odchází na vojnu. V elektrodílně v ČSAD se hromadí práce a my dva s kolegou Vokáčem máme fofr. Ve dvou máme co dělat, abychom poruchy stačili likvidovat. Na rozlučku jsme si s Harrym pozvali Jindru Hauna k nám do Rychnova. Z Jindry si vyklubal zcela náhodou i nadějný zpěvák. Po skončení jednoho našeho dvojhlasného zpěvu s Harrym, se nás návštěvník zeptal, jestli neznáme skladbu o cukrové panence, že ji zpívá v NSR žijící americký zpěvák Bill Ramsey. Jindra nám tu píseň chraplavým hlasem onoho zpěváka hned začal zpívat. My dva byli nadšeni a litovali toho, že jsme Jindru nemohli tehdy použít v naši estrádě v rychnovském kině.