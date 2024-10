Druhý noční výlet do chvalšinské hospůdky nám nevyšel

S jídlem roste chuť. Druhý večer se k nám přidali další čtyři a kytara, Tóny Palónek ale nešel. V hospodě jsme vítáni jako osvoboditelé od nudy. Parta už je sehraná a také sněhulák má nový nos. Harry tříská do kytary, Mirek ho

zásobuje pivem a nalévá mu ho do chřtánu, aby kytarista nemusel přerušovat hru. Já jsem si přisedl ke dvěma chlapíkům, kteří zatím ještě nepromluvili. Nastartoval jsem rozhovor s nimi a hned poznal, že to jsou Němci před vysídlením. Stoupl jsem si slavnostně před ně, nadechl se a dal Harrymu znamení, aby byl ve střehu a přestal hrát. Ještě jsem zatleskáním požádal o klid a začal zpívat: „So schön, schön war die Zeit“ a Harry s Mirkem se okamžitě přidali německým zpěvem písně Touha po domově. Tato německá píseň Heimweh byla na černé listině KSČ. Po malém zaváhání se přidala celá hospoda českým textem, takže se zpívalo česko-německy. Ti dva Němci byli rudí v ksichtech, jak náruživě řvali, když zjistili, že se není čeho bát.

Blíží se půlnoc a zábava je na nejvyšší křivce. Harryho hlas už sípe jako děravé dudy, skla oken vibrují, jak na ně naráží další a další písně.

Ve dveřích se ale pojednou objeví nezvaní hosté. Stojí v nich poručík Hasák se svou „lítačkou.“

„Vztyk, pánové, odcházíme...“ říká svým frajerským způsobem.

„Moment, až dopijeme,“ odpovídá mu výhružně Mirek Picka.

„Žádný, až dopijeme, ale okamžitě!“

„Řekl jsem, až dopijeme, nebo se rozčilím,“ zavrčel tvrdošíjně a zlověstně Mirek tak, že poručík opravdu ustoupil. „Ale ať to netrvá věčnost, my počkáme venku.“ Při odchodu lítačky se za nimi pustili dva místní a začali je před sněhulákem prosit, aby to hodili do autu a nevyvozovali z toho žádné důsledky.

Harry s Mirkem cucali ze svých sklenic jako mimina, to nebyl ten vhoz do chřtánu na ex.

Vojenský gáz úpěl, když se do něj začalo k lítačce ještě cpát čtrnáct dalších vojáků. Trvalo věčnost vtěsnat se toho malého prostoru. Řidič si stěžoval, že nebude moci řadit a řídit. Cestou musel někdo v gazíku za řidičem, řadit dle jeho pokynů. Nikdo z nás nevěděl, čí ruku nebo nohu nemůže považovat za vlastní. Ani na štípnutí do vlastních končetin nebylo místo.

To jsem nevěděl, že se dovnitř vtěsnal i další nos sněhuláka, z kterého si Harry, pro nedostatek místa, ale nemohl ukousnout. Jen šibeniční humor si nalézá místo v nedychatelném prostoru, přestože víme, že nám hrozí za opuštění jednotky prokurátor. Jak Harry v téhle tlačenici dokázal nemožné, je mi dodnes záhadou. Ozývalo se totiž vybrnkávání melodie Touhy po domově.

Ráno u raportu před námi stojící Hurvínek kroutí nechápavě hlavou. „Chlapci, chlapci...“ nic jiného z jeho úst neleze. Jeho vyčítavý pohled ale stačí, je mi ho dokonce líto.

Nebýt majora Spejbla, určitě jsme šli na galeje. Jeho ochranná ruka nás zachránila, na Libavu žádný z nás nemusel. Jen poručík Hasák kroutil nespokojeně hlavou.

Po příjezdu nazpět do znojemských kasáren stojí celý pluk po snídani na buzerplacu. Proti nám na vyvýšeném stupínku je velitel pluku podplukovník Dítě zvaný Džauly, velitelé praporů a rot. My, Chvalšiňáci, přece jen trneme, jestli se nebudou dodatečně vyvozovat důsledky. Trestní tábor Libavá je stále na dosah.

„Soudruzi, vojáci,“ začíná řvát jako klement Gottwald Džauly. „Vítám vás doma a děkuji za úspěšné cvičení na Šumavě. Ale teď k něčemu jinému,“ aha, už je to tady, blesklo nám hlavou, teď se ozvou naše uprchlická jména. Jméno se ozvalo, ale jen jedno.

„Kapitán Valda, ke mně!“ Co to je za blbost, spletl si člověk s takovou pamětí šarži? Asi ano, průšvih je na dosah, Chvalšiny nás dostihly, o tom jsme přesvědčeni. Ani Harry Valda nehne brvou, když se Džauly malinko opraví s úsměvem na rtech. Ten u něho nebývá vidět nikdy.

„Vojín, alias kapitán Valda, ke mně!“ Harry vyráží ze semknutých řad a pochoduje drze a sebevědomě v pozoru před velitele pluku. „Soudruhu podplukovníku, vojín Valda, přišel jsem na váš rozkaz!“ I ostatní důstojníci okolo podplukovníka těžko skrývají úsměv. To je dobré znamení, ale co to k čertu má znamenat? Co se bude dít? Džauly si Harryho přitáhl k sobě na stupínek, obrátil ho čelem k našim řadám.

„Soudruzi, vojáci, před nastoupeným plukem dávám pochvalu vojínu Valdovi, že nenechal pošpinit čest našeho pluku svým drzým výstupem na nádraží v Českých Budějovicích. Správně, vojíne Valdo, pochopil jste, že tankista musí být drzý, když jde o čest pluku, zařaďte se opět na své místo!“ A skoro neslyšně dodal: „Soudruhu kapitáne...“

Jak se mohlo donést k veliteli pluku, co se stalo na onom peróně? Nám, zůčastněným při této akci, to nešlo do hlavy. Ostatní, neinformovaní, nevěděli vůbec, o co jde a proč Džauly oslovil vojína Valdu kapitánem. Pozice vojína Harryho Valdy se tímto u pluku ještě posílila.

Harrýku, kamaráde, zdravím tě do nebe! Jistě si drze získáš i velitele nebes...