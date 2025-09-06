Co mi kamarád Fanda Vaníček dál vyprávěl stojí za to
bráška mě učil střílet. Bylo to moc pěkný, časem jsem se i občas trefil. Když se na to přišlo, dostal brácha nářez. Při tom se jako vždycky smál, což tátu rozzuřilo ještě víc. Mně tedy neudělal nic, tím jsme ale se střelbou navždy skončili, pistole táta sebral.
Jelikož mě brácha měl rád, tak se mi aspoň pomstil tím, když on dostal a já ne, pověsil mě za nohy z pátýho patra z okna a syčel, že jsem fracek rozmazlenej. Já řval jako Hitler za války. Pak jsem to řekl tátovi, i když se žalovat nemá, a brácha byl zmydlenej znova a já zase visel hlavou dolů a tak to šlo dokolečka.
Tady to by se mohlo nazvat tatraplán. Jelikož jsme měli v pronájmu Hornický dům, který byl tenkrát nejluxusnějším hotelem s restauraci v Sokolově, jezdili k nám na návštěvu i ministři z Prahy. Měli služební činění kolem hnědýho uhlí. Jeden řidič ministra měl zrovna novej tatraplán. Mezitím, co ministři odešli na poradu, tak ten řidič seděl ve výčepu. Jelikož byl hrozně chytrej, byl to přece Pražák, tak každýmu vykládal, že ten vůz nejde ukradnout. O bráškovi se vědělo, že je šikovnej zámečník. Štamgasti ho vyštengrovali, že to nedokáže otevřít, a uzavřeli sázku. Brácha se sebral a za dvě minuty už jezdil s tatraplánem kolem Horňáku. Řidič se náhodou podíval z okna a zbledl, když to místo po tatraplánu zelo prázdnotou. Okamžitě volal policajty, ti než přijeli, stál auťák už zase na svým místě.
Táta přišel, když brácha zrovna kasíroval vyhranou sázku. Zmydlil ho zase. To měl bráška krátce před vojnou.
Když jsem byl o něco větší, osum nebo tak, a táta už byl čerstvě zabitej, a tudíž doslova mrtvej, a brácha zrovna narukoval na vojnu a my měli v garáži stát toho harleye, ale už bez lodičky, co se s ním táta rozšvihal, tak brácha už na něm tu lodičku nechtěl mít. Ta mašina teď patřila bráchovi a mně. Harlín stál v plechový garáži a my kluci byli hraví. Ještě s jedním kamarádem, Jirkou Dragounem, jsme vzali sirky a šli do tý garáže. Tam jsme po sobě stříkali benzinem a Jirka škrtl sirkou. V tu ránu hořelo a my pochopitelně utekli. Máma viděla, jak zdrháme, tak se šla podívat proč a tam hořelo všechno, i motorka. Naštěstí tam měla máma starý hadry, hodila je na to a všechno se jí povedlo uhasit. Když se to dozvěděl brácha na vojně, ještě za deset let byl vzteklej...
(Když se ten táta Vaníček zabil na té motorce, tak v té lodičce seděl jeho syn Václav, jemu se nic nestalo).
Fanda před vojnou na koloběžce
V dílně u OUNZ, kde jsme byli jako opraváři sanitek
V
V sokolovském zámku při křtu mé první knihy
Tady mě navštívil v Norimberku po mé emigraci
To je ona kniha
Také František sloužil lidu
To byl náš kamarád Ruda Picka se sestrou Hanou a psem Zorinou. Ještě jako hodně mladý emigroval do nebe
Horst Anton Haslbauer
Můj velmi dobrý kamarád nám prozradil, co provedl v pěti letech
Fanda Vaníček byl ozdobou ochotnického sokolovského divadla. Pro svůj styl hraní dostal přezdívku Sokolovský Sovák. Jednoho dne k nám přijel do Norimberku vyvenčit svého čtrnáctiletého vnuka Davida, a to v roce 2005.
Horst Anton Haslbauer
Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka
Každého oslovoval „DUŠINKO,“ tak i jemu se tak říkalo. Hned po vojně jsem v Sokolově potkával jeho dceru Janu, jeho čtvrté dítě. Chodila s partou holek kolem třinácti. Pokaždé už na mě z dálky křičela: „Jé, Kocour!“ Znala mě,
Horst Anton Haslbauer
Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali
A a O vyslovujte jako Moravané, K jako KCH, neříkat KARL - KAREL - , nýbrž KCHARL a tak všechna slova začínající na K, tedy KCH. Vyvarujete se cizího akcentu. Ale teď zpět po staré koleji! V sokolovské hospůdce jsme měli sraz
Horst Anton Haslbauer
V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou
Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě
Horst Anton Haslbauer
Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty
Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem
