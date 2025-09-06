Co mi kamarád Fanda Vaníček dál vyprávěl stojí za to

Měl jsem o deset let staršího brášku Václava. Bylo to krátce po válce a on měl schovaný pistole. Jelikož i já jsem rád střílel, tak jsme vždycky šli na půdu a tam jsme tátovi vzali prázdný flašky od vína, postavili je do řady a

bráška mě učil střílet. Bylo to moc pěkný, časem jsem se i občas trefil. Když se na to přišlo, dostal brácha nářez. Při tom se jako vždycky smál, což tátu rozzuřilo ještě víc. Mně tedy neudělal nic, tím jsme ale se střelbou navždy skončili, pistole táta sebral.

Jelikož mě brácha měl rád, tak se mi aspoň pomstil tím, když on dostal a já ne, pověsil mě za nohy z pátýho patra z okna a syčel, že jsem fracek rozmazlenej. Já řval jako Hitler za války. Pak jsem to řekl tátovi, i když se žalovat nemá, a brácha byl zmydlenej znova a já zase visel hlavou dolů a tak to šlo dokolečka.

Tady to by se mohlo nazvat tatraplán. Jelikož jsme měli v pronájmu Hornický dům, který byl tenkrát nejluxusnějším hotelem s restauraci v Sokolově, jezdili k nám na návštěvu i ministři z Prahy. Měli služební činění kolem hnědýho uhlí. Jeden řidič ministra měl zrovna novej tatraplán. Mezitím, co ministři odešli na poradu, tak ten řidič seděl ve výčepu. Jelikož byl hrozně chytrej, byl to přece Pražák, tak každýmu vykládal, že ten vůz nejde ukradnout. O bráškovi se vědělo, že je šikovnej zámečník. Štamgasti ho vyštengrovali, že to nedokáže otevřít, a uzavřeli sázku. Brácha se sebral a za dvě minuty už jezdil s tatraplánem kolem Horňáku. Řidič se náhodou podíval z okna a zbledl, když to místo po tatraplánu zelo prázdnotou. Okamžitě volal policajty, ti než přijeli, stál auťák už zase na svým místě.

Táta přišel, když brácha zrovna kasíroval vyhranou sázku. Zmydlil ho zase. To měl bráška krátce před vojnou.

Když jsem byl o něco větší, osum nebo tak, a táta už byl čerstvě zabitej, a tudíž doslova mrtvej, a brácha zrovna narukoval na vojnu a my měli v garáži stát toho harleye, ale už bez lodičky, co se s ním táta rozšvihal, tak brácha už na něm tu lodičku nechtěl mít. Ta mašina teď patřila bráchovi a mně. Harlín stál v plechový garáži a my kluci byli hraví. Ještě s jedním kamarádem, Jirkou Dragounem, jsme vzali sirky a šli do tý garáže. Tam jsme po sobě stříkali benzinem a Jirka škrtl sirkou. V tu ránu hořelo a my pochopitelně utekli. Máma viděla, jak zdrháme, tak se šla podívat proč a tam hořelo všechno, i motorka. Naštěstí tam měla máma starý hadry, hodila je na to a všechno se jí povedlo uhasit. Když se to dozvěděl brácha na vojně, ještě za deset let byl vzteklej...

(Když se ten táta Vaníček zabil na té motorce, tak v té lodičce seděl jeho syn Václav, jemu se nic nestalo).

Fanda před vojnou na koloběžce

V dílně u OUNZ, kde jsme byli jako opraváři sanitek

V

V sokolovském zámku při křtu mé první knihy

S Fandou Vaníčkem. Po mé emigraci mě často navštěvoval v Norimberku. Jeho bratr s rodinou se legálně vystěhovali, to mu umožňovalo se dostat za hranice.

Tady mě navštívil v Norimberku po mé emigraci

Sokolovské květinářství má mou první knihu na rozdávání zákazníkům...

To je ona kniha

Také František sloužil lidu

To byl náš kamarád Ruda Picka se sestrou Hanou a psem Zorinou. Ještě jako hodně mladý emigroval do nebe

Autor: Horst Anton Haslbauer | sobota 6.9.2025 8:53 | karma článku: 6,66 | přečteno: 58x

Další články autora

Horst Anton Haslbauer

Můj velmi dobrý kamarád nám prozradil, co provedl v pěti letech

Fanda Vaníček byl ozdobou ochotnického sokolovského divadla. Pro svůj styl hraní dostal přezdívku Sokolovský Sovák. Jednoho dne k nám přijel do Norimberku vyvenčit svého čtrnáctiletého vnuka Davida, a to v roce 2005.

30.8.2025 v 2:58 | Karma: 11,09 | Přečteno: 190x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Rodina muzikanta Lukse s přezdívkou Dušinka

Každého oslovoval „DUŠINKO,“ tak i jemu se tak říkalo. Hned po vojně jsem v Sokolově potkával jeho dceru Janu, jeho čtvrté dítě. Chodila s partou holek kolem třinácti. Pokaždé už na mě z dálky křičela: „Jé, Kocour!“ Znala mě,

22.8.2025 v 22:45 | Karma: 11,15 | Přečteno: 155x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Pro začínající s učením němčiny i ty, co už začali

A a O vyslovujte jako Moravané, K jako KCH, neříkat KARL - KAREL - , nýbrž KCHARL a tak všechna slova začínající na K, tedy KCH. Vyvarujete se cizího akcentu. Ale teď zpět po staré koleji! V sokolovské hospůdce jsme měli sraz

15.8.2025 v 18:12 | Karma: 14,60 | Přečteno: 380x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

V sokolovském ČSAD jsme se nemuseli se soudruhem Miarkou

Miarka měl v ČSAD propůjčený titul inženýra a reptal do všeho. Byl několikaletým kapitánem československého profitýmu na šestidenní. Chtěl si na mě zasednout protože jsem nesouhlasil s jeho organizačními nápady. Pánbůh ho zřejmě

8.8.2025 v 15:48 | Karma: 14,89 | Přečteno: 294x | Diskuse | Poezie a próza

Horst Anton Haslbauer

Jak jsem před lety zažil rozdílné ježdění Čechů a Němců auty

Se ženou jsme vyrazili z Norimberku do Sokolova hned po snídani. Zase jednou se nám naskytla možnost hodnotit kontrasty německých a českých řidičů. Už v roce 1983 mě šokovali Němci svým jednáním za volantem, ta auta jsem

31.7.2025 v 16:43 | Karma: 17,43 | Přečteno: 470x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

4. září 2025

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

4. září 2025  10:46,  aktualizováno  12:53

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

6. září 2025  10:06

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice...

V Sušici na Klatovsku vybuchla tlaková lahev ohřívače, čtyři lidé jsou zranění

6. září 2025  9:06,  aktualizováno  9:24

Při akci na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku vybuchla v noci na sobotu tlaková lahev od...

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

6. září 2025  9:04

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této...

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

6. září 2025

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj...

Horst Anton Haslbauer

  • Počet článků 698
  • Celková karma 13,57
  • Průměrná čtenost 730x
Nejstarší z pěti sourozenců. Máma byla jak ředitelkou, tak klaunem tohoto cirkusu. Knihy o tom jsou v knihkupectvích a jako E-knihy (www.palmknihy.cz/transfuze-antona-horsta.html + www.palmknihy.cz/ruksak.html). V obou knihách se střídá VESELÉ se SMUTNÝM. LEGRACE nebývá NONSTOP!  

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.