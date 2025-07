A najednou jsi v urně, kamaráde Harry

Narazil jsem na tebe teprve na vojně v roce 1958. Tam jsme s Mirkem Pickou ze Sokolova utvořili nerozlučný trojlístek. Ty, Tepličák, jsi dokázal rozesmát i toho největšího mrzouta. Když jsi po letech už jako emigrant přijel z

Německa se svou českou manželkou Evou na naši chalupu mezi Domažlicemi a Plzní, poznala moje velká rodina, proč tě považuji za nejlepšího kamaráda.

V tamější vesnické hospodě jsme všichni zasedli i ty jsi nás NONSTOP přiváděl, i s celou hospodou – k hlasitému smíchu svými špruchy. Kam se na tebe hrabal Menšík. Smíchy se nám do očí draly slzy. Uměl jsi k smíchu přivést jak malé dítě, tak zachmuřené lidi před koncem života. Ale hlavně, uměl sis dělat srandu sám ze sebe.

Naše velké přátelství trojlístku z vojny pokračovalo tehdy i v civilu. Po vojně ses přemístil k nám do Sokolova, kde náš trojlístek pokračoval ve svých rejích.

Ale přišel čas, kdy jsi ještě s jedním ze svých mnoha bratrů dostal možnost navštívat vaši maminku v západním Německu. Uprchla tam s polovinou dětí hned po válce, když viděla, co by ji jako sudetskou Němku čekalo ze strany naštvaných Čechů, na tyto lidi. Polovina z vás dětí zůstala v Československu, všechny by vás maminka nezvládla brát při útěku s sebou.

V Německu jsi tenkrát při návštěvě u maminky zůstal a doplnil stav svých sourozenců. Tvůj bratr se ale vrátil, němčina mu nesedla.

Ty ses začal živit jako řidič, ještě že díky mně ses dostal k ŘP v ČSAD. Toto povolání jsi mohl vykonávat i bez znalosti němčiny, tam ti stačilo to jediné, co jsi v němčině znal, PASS AUF, DER HUND KANN AUCH DEUTSCH!

Záhy jsi poznal svou budoucí manželku Evu, emigrantku z Litoměřic. Narodila se vám dcera Helena a syn Roman.

Dostal jsem možnost vás tam navštívit s dcerou Ivou na výjezdní doložku. Bylo to v době, kdy zemřel Elvis a komunisté ještě pevně vládli v Československu.

Po skončení jejich vlády, už také jako emigranti, jsme se ženou Bohdankou koupili chalupu u těch Domažlic. Přijížděli jste tam se ženou i několikrát v roce. Také Mirek Picka se tam objevoval se svou ženou Bohunkou. Naše reje mohly pokračovat. Objevovali se tam houfně i další kamarádi s rodinami ze Sokolova. Veselo tam tedy bylo. Na tamnějším hřiště jsme hrávali fotbal a u chalupy pinčes, ten ti tedy jako antisportovce šel. I při této hře, jsi dokázal dělat své opičky. Při kopané jsi byl v brance, na běhání jsi nikdy nebyl.

Celá vesnice si tě brzo oblíbila, když jsi sousedy dokázal přivádět svými průpovídkami do varu.

Po 28 letech jsme chalupu prodali, zestárli jsme, už jsme nestačili na její údržbu. Také kvůli stáří se kamarádi neobjevovali. Nastaly chvíle, kdy my dva jsme si denně telefonovali. Několikrát jsme za vámi z Norimberku jeli do 300 kilometrů vzdáleného města Karlsruhe, vašeho bydliště.

S telefonováním jsme pokračovali, stáří se na nás začalo podepisovat, hlavně na tobě. I když jsi nebyl řetězový kuřák, tak bafal jsi dost často. Také tvá oblíbená konzumace masných produktů v hojném množství a k tomu minimální pohyb, v tobě zanechaly své. 120 kilo váhy také není žádná legrace.

Nastala doba, kdy jsi dokázal chodit jen při držení se onoho vozíku pro invalidy. Pak ti objevili nádor na tlustém střevě, rakovinu žaludku a jater. Dostal jsi vývod. Byl jsi střídavě v nemocnici a doma. Manželka Eva onemocněla alzheimerovou nemocí. To dalo zabrat hlavně tobě.

A zase nemocnice. Na nemocniční telefon jsem se ti nemohl dovolat, mobil jsi neovládal, jen přijímat hovory, tak jsi ho raději měl vypnutý. Internet jste doma neměli, takže žádný WHATSAPP nebo MEJLOVÁNÍ.

Když jsem tě dokázal ke konci přece jen kontaktovat, už jsi na tom byl hodně špatně. Bolesti. Říkal jsi, že by ses už nejraději ze spánku neprobudil.

Pak nám zvonila vaše pevná linka, přes kterou jsme si často telefonovali, ale ozval se hlas vašeho syna Romana: „Horste, táta teď umřel!“ Bylo to 28. 9. 2024.

Až prý 30. 10. 24 budeš mít pohřeb. Pojedem se s tebou rozloučit ve velkém množství. Stále tomu nemohu věřit, kéž by to byl tvůj další vtípek a ty nás tam budeš očekávat v plné kráse zcela živý.

Narozen 14. 5. 1939. Na vojně jsme si kdysi řekli, že se zastřelíme v pětatřiceti, abychom se vyhnuli stáří. Nedodrželi jsme to, ty vole, a vidíš jaký byl život nádherný...