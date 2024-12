SÍLA ABSTINENCE (3) - Střízlivý Silvestr? Jde to!

Blíží se těžká zkouška pro všechny, kteří se rozhodli přestat pít, nebo třeba jen omezit alkohol. A právě pro ty jsem se pokusil sepsat mé osobní rady, jak z toho vyváznout bez šrámu na duši.

Silvestr je zatěžkávací zkouškou nejen pro jednotky IZS, ale také pro alkoholiky, kteří se rozhodli pro šťastný život a přitom se nechtějí úplně separovat od svých přátel, či rodiny během různých oslav, či svátků a zároveň jsou ještě na začátku své cesty abstinence. Já osobně se oslavám a párty večerům zcela vyhýbám, protože mě jednoduše nebaví a nebavily mě ani v době mé aktivní závislosti. Byl jsem typ toho „tajného“ alkoholika, co pil sám v klidu a většinou doma. V těch nejtemnějších dobách jsem to dokonce dělal tak, že jsem třeba řekl, že už musím jít spát a odešel jsem po dvou skleničkách vína. A teprve až v klidu na hotelovém pokoji jsem začal skutečně pít. Naštěstí jsou pro mě tyto vzpomínky už jen další negativní motivací. Ale myslím si, že tohle se týka menšiny závislých. Většina lidí, co řeší problémy s pitím je spíše ten typ, co pil ve společnosti, zároveň se nechtějí úplně separovat od ostatních a právě těm bych rád věnoval tento článek.

Žijeme v alkoholické společnosti

Bohužel žijeme v alkoholické společnosti, kde se pije alkohol naprosto u každé příležitosti, a proto je každý abstinent jakýsi nepřítel „dobré“ společnosti. Takže pokud nechcete pít, buďte tvrdí, ale zároveň laskaví sami k sobě. Buďte vyjímeční a otočte si celou situaci. Nejste ti chudáci, co nemůžou pít, nebo co se nemůžou skvěle bavit. Naopak, budete fresh, bez úrazu, bez bolesti hlavy a hlavně, na druhý den si budete sami sebe vážit o to víc, že jste to zvládli a nepodlehli.

Upřímnost je klíčem

Zapomeňte na výmluvy o prášcích a o tom, že musíte ráno vstávat, nebo že budete možná ještě řídit. To vaše kamarády ještě více popudí vás dál přesvědčovat, abyste pili. Kápněte božskou: prostě řekněte pravdu! A věřte mi, že pokud máte kolem sebe lidi, kteří za něco stojí, podpoří vás v tom co děláte a budete mít večer mnohem příjemnější, než když budete každých 10 minut poslouchat frázi „a fakt si s náma nedáš?“.

Tato vaše úpřímnost může dokonce zajít tak daleko, že vás některý z kamarádů na druhý den sám zkontaktuje, projeví vám podporu a zároveň vás poprosí o radu, protože by s pitím také rád něco dělal, což se mi osobně už několikrát stalo. Doporučuji to také říct předem, nebo hned na začátku akce, kdy jsou vaši kamarádi ještě střízliví. A pokud to nechcete říkat každému, bude fajn vaši situaci vysvětlit nejbližší osobě, která vás podpoří v případě nějaké nepříjemné situace, kdy budete obklopeni „přemlouvači“.

Ale co vlastně říct?

Nemusíte se hned představovat, jako na setkání Anonymních Alkoholiků, navíc není vašim cílem šokovat své přátelé svým příběhem, ale udržet si bezpečnou zónu střízlivosti. Takže můžete třeba říct: „promiň, ale myslím, že své mám už odpito“, nebo „chci zkusit změnu a tak jsem se rozhodl chvíli nepít“, nebo „myslím, že mám problém s pitím a chci zjistit, jestli to zvládnu“. Každá z těchto a spousty dalších vět v lidech okolo vyvolá spíše empatii a budou na vaší straně. Samozřejmě, že se může najít nějaký ignorant, co vám to smete ze stolu, ale tomu vůbec nevěnujte pozornost. Mně osobně se ještě nestalo, že by někdo nerespektoval mou abstinenci a to jen připomínám, že jsem moravák z velmi „veselé“ rodiny a muzikant k tomu, takže se nepohybuji zrovna v abstinenčním prostředí.

Nepoučujte ostatní, inspirujte!

Další moje rada je nepoučovat ostatní. To, že jste se rozhodli nepít je vaše volba a že budete mít krásnější ráno bez bolesti hlavy je jen vaše výhoda. Rozhodně nikoho nepřesvědčujte, že by to měl také omezit. Alespoň ne v situaci, kdy už v sobě má každý nějakou tu skleničku. Budete pak jen za otravu a to přeci nechcete. Prostě a jednoduše, pokud chcete někomu pomoct, inspirujte jej!

Oslavy nejsou povinnost

Musíte to sami cítit. Nezapomeňte, že v novém a střízlivém životě je absolutní priorita vaše bezpečí. Takže pokud máte pocit, že byste sehlali, nebo že by vás lákalo pití při pohledu na ostatní, nechoďte nikam! Vaši přátelé stejně nebudou po hodině ani vnímat, že jim tam někdo chybí a za ten relaps, či nastartování dlouhodobé recidivy to vůbec nestojí. Někteří z vás můžou mít třeba pocit, že jim něco unikne, že je kolegové vyřadí z kolektivu, ale zkoušeli jste si třeba na 14 dní odinstalovat facebook? Pokud ano, máte pocit, že jste o něco přišli? Třeba o nějakou důležitou informaci? Nestane se vůbec nic! A stejně tak je to i s absencí jakékoliv párty. Naopak berte to celé jako takovou inventuru přátel, protože pokud vás někdo odsoudí za to, že nejdete na párty, nebo že nepijete, takového člověka v životě přece nepotřebujete.

A pokud se už na jakékoliv oslavě vyskytnete, nezapomeňte na velmi efektivní metodu odchodu „po anglicku“. Situace, kdy jdete ostatním říct, že jste na odchodu je totiž jedna z nejkrutějších chvil pro člověka, který dále zůstavat nechce. Prostě až ucítíte potřebu, že už se na místě necítíte dobře a máte podezření, že by vás přátelé nenechali jen tak odejít, vypařte se. Nikdo se na vás zlobit nebude a co si budem povídat, většinou si toho v pokročilejším stádiu párty nikdo ani nevšimne.

Přejděte do nového roku bez výčitek

Snad vás tento článek alespoň trošku namotivoval a dal vám nějakou naději přejít do nového roku bez výčitek. Je třeba se smířit s tím, že pokud se člověk rozhodne skutečně nepít, musí celý svůj život tak trošku překopat a nedělat vše, jako dělal dřív. Pokud tak neučiní, je to většinou jen otázkou času, kdy do toho opět spadne.

Držte se!

(obrázek vytvořen pomocí AI – GPT-4o)