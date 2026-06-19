Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl první
Galerie propojuje současné umění, street art, výstavy, workshopy i letní kino v autentickém prostředí továrního areálu u řeky Svitavy. Nový kulturní a galerijní prostor, který vznikl v areálu tradičních Šmeralových závodů v Brně u řeky Svitavy nabídne během sezony od jara do podzimu výstavy současného umění, performance, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky i prostor pro neformální setkávání.
Šmeral, Šmeral, to jsem už nějak slyšela, kdo to vlastně byl? Bohumír Šmeral (1880-1941) ve Wikipedii se člověk dočte, že se jednalo o rakouského a později československého politika, novináře, předsedy československé sociální demokracie, a především zakladatele Komunistické strany Československa. A další si vyhledejte sami, pokud Vás to zajímá.
Jen ty komunisty první republiky by člověk neměl házet do jednoho pytle s těmi po 1948. Byli to idealisté, sami ještě zažili bídné poměry dělníků průmyslových měst v monarchii, idealizovali si Karla Marxe a Sovětský svaz. No jak by ne, pokud SSSR sami navštívili, byl jim okamžitě přidělen doprovod, který je provázel jen a jen růžovými sady. Sakumprask přijeli všichni nadšení zpět, ovšem Šmeral v Rusku zemřel.
Víte, ten Šmeral neměl moc velké mínění o politice vlády první republiky vůči menšinám. Tuhle, 18. prosince 1925 první zasedání parlamentu po volbách 1925 se vyjádřil k otázce národnostních menšin:
V otázce národnostní my komunisté považujeme za svou povinnost, také zde, v Národním shromáždění, odrážeti všechnu nespokojenost, kterou národnostní menšiny cítí v této zemi. Každá národnost má právo sama volně rozhodovati o svém sebeurčení…..
……..současně prohlašujeme, že už teď, kdy národnostní otázka ve svých velkých rysech není ještě rozřešena, budeme také na půdě parlamentní bojovati proti každému konkrétnímu činu vlády, který bude namířen proti národním menšinám, a budeme podporovati každé opatřeni způsobile přispět ke zmírnění národnostního útisku. Zavíraní maďarských, polských a německých skol, hromadná propouštěni německých, maďarských, slovenských a polských státních zaměstnanců, zneužívaní restrikčního zákona k účelům nacionální persekuce, (Výborně! Potlesk komunistických poslanců.) zneužívaní pozemkové reformy k provádění české kolonizace v německých, slovenských, podkarpatoruských a maďarských obvodech…
Budeme potírati nacionálně potlačující politiku pražské měšťácké vlády.
Víme, že požadavek o autonomii je měšťáckou myšlenkou, znamenající dohodu s buržoasií národa vládnoucího a potlačovaného. Ale jako požadavek částečný budeme podporovati i požadavek autonomie a vůbec každou formu, v jaké obyvatelstvo Slovenska a Podkarpatské Rusi po dobrovolném svém vlastním usnesení bude chtíti státně žíti. (Výborně! Potlesk komunistických poslanců.) Také Němci v Československu mají právo vysloviti se o svém poměru ke státu, a toto právo nemůže jim býti upíráno nikým, zejména ne tím, kdo sám se odvolává na právo národního sebeurčení. (Výborně! Potlesk komunistických poslanců.)
No nebyl to borec, ten Šmeral? Přesně viděl ty nešvary, které vypukly po vzniku Československa 1918 a o kterých dnes normální občan moc neví. Však je to také už více než 100 let, ty jmenované kultury už k nám nepatří, takže nás to jaksi moc nezajímá.
Nedivme se, že jedny z největších brněnských továren byly 1949 pojmenovány „Spojené strojírny a slévárny B. Šmerala“. V roce 1958 byl národní podnik přejmenován na „Šmeralovy závody“, po privatizaci v roce 1993 nese firma název „Šmeral Brno, a. s.“
A l e – nevím, nevím. povídá ten malý šotek v paměti, ty závody přece existovaly už v 19. století? A o tom nic nevíme?
Ale ano. Ale to Vám prozradím až příště.
Fotka vlastní, rodinný archiv, jedna z prvních budov pozdějších Šmeralových závodů.
https://psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/003schuz/s003004.htm
Hanna Rybnická
Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl druhý - Ignaz Storek
Nový kulturní a galerijní prostor, který vznikl v areálu tradičních Šmeralových závodů v Brně a nabídne během sezony výstavy současného umění, performance, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky i prostor pro neformální setkávání.
Hanna Rybnická
Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Zakladatelé SL
„.....ale SL skutečně založili bývalí nacisté. Potomci s nimi mají společnou tu organizaci.. Píše paní učitelka, zkoušku z historie složila na UK, člověk by očekával že se vyjádří přesně a korektně, a ne jednoduchou paušalizací.
Hanna Rybnická
Jak se chová slušný člověk na hřbitově? A jak u návštěvy hromadného hrobu ? ?
Staré, zřejmě z jednoho Shakespearovského dramatu pocházející přísloví znám jen v němčině: Wunsch als Vater des Gedankens. Tedy: Přání co otec myšlenky.
Hanna Rybnická
Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Část první
Znamená to manipulaci. Sdělíte někomu jenom část celého dění a část cíleně zamlčíte, abyste dosáhli něčeho k Vašemu prospěchu. Někdy se to stává i v historii celých národů.
Hanna Rybnická
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