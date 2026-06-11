Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Zakladatelé SL
Sudetoněmecké krajanské sdružení bylo založeno postupně mezi 1947 – 1950 několika kroky (Eichstäter Erklärung, Wiesbadener Erklärung etc.¨) Samozřejmě že jeho zakladatelé pocházeli z politické scenerie, ovšem z té již poválečné Spolkové republiky, tedy převážně CDU-CSU a SPD. Všichni samozřejmě bývalí „čeští Němci“ ještě z dob monarchie a první republiky.
K osobnostem zakladatelů patřilo také jejich politické pozadí v první republice, a to u jedněch příslušnost k národnostně striktně zaměřeným německým partajím, mj. NSDAP, ale u druhých k německé sociální demokracii (DSAP) tedy k odpůrcům nacizmu. Ti poslední byli nacistickým režimem nemilosrdně pronásledování – pokud se jim nepodařilo zavčas uprchnout do zahraničí.
Pod dekrety o „odsunu“ spadali ovšem bez rozdílu všichni.
V poválečné Spolkové republice probíhala – pod dozorem Spojenců - tzv. denacifikace, tedy formální zrušení NSDAP a prověřeni jejího členstva s cílem odstranit její bývalé funkcionáře z poválečných funkcí státních služeb. Bohužel ne vždy úspěšně. Ovšem – než začneme kritizovat – už jste někdy slyšeli něco o nějaké de-komunizaci?
Jeden z těch konzervativních zakladatelů SL byl Dr. Walter Becher (1912-2005), člen karlovarské rodiny Becherů. Členem NSDAP, dobrovolný vstup do Wehrmachtu 1941, 1944 těžce zraněn ke konci války padne do US-zajetí. Později se výrazně angažuje v politice za „odsunuté“ a patří k zakladatelům a předsednictví SL. Rodina Becherova byla „odsunuta“, její majetek jak soukromý, tak i továrna na výrobu legendární „české“ Becherovky propadla státu. Dnes je majitelem firmy zahraniční společnost. Zajímavé ovšem je, že jeho syn, Dr. Peter Becher a jeho vnučka dnes patří k významným a aktivním osobnostem v rámci česko-německých vztahů.
Další ze zakladatelů SL a také člen předsednictví byl Wenzel Jaksch (1896-1966) v první republice člen a později předseda DSAP, německé sociální demokracie. Po mnichovské dohodě odchází Jaksch společně se svými významnými spolustraníky Eugenem de Witte a Richardem Reitznerem do emigrace do Londýna, kde v radiových projevech vybádá své spolustraníky k věrnosti k Československu. V poválečné SRN se stane členem SPD (sociální demokracie), poslancem Bundestagu a členem prezidia SL a BdV (Federální sdružení „odsunutých“). Těžištěm jeho práce je vedení centrální organizace záležitostí „odsunutých“ v Hessensku (Landesamt für Vertriebene).
Richard Reitzner (1893-1962) Mariánské Lázně, byl synem soc.-dem poslance do říšské rady (monarchie) ve Vídni. Již ve 23 letech patřil k vedení DSAP a řadě dalších mezinárodních soc.-dem organizací. Studium na Karlově Univerzitě, první světová válka. Na podzim 1938 odešel s rodinou do emigrace do Londýna. V poválečném Bavorsku byl i on zaměstnán v zemských organizacích pro „odsunuté“ a uprchlíky, členem Bundestagu a předsednictva SL.
Eugen de Witte (1882-1952) rovněž člen DSAP v Karlových Varech. Otec, tehdy žijící v císařském Německu, vstoupil již 1898 do německé sociální demokracie, v tu dobu zakázané, byl za to z Německa vyhoštěn. Syn Eugen byl členem soc.dem. od roku 1906, později redaktorem soc.-dem. novin „Volkswille“ , do roku 1938 poslancem prvorepublikového parlamentu a členem městské rady Karlových Varů. V roce 1938 emigroval do Londýna, ovšem byl i nadále v hledáčku nacistické policie (Reichssicherheitshauptamt Berlin) v případě obsazení Velké Británie nacisty měl být okamžitě zajat. V poválečné SRN se zabýval „odsunem“ co publicista.
Tak to jsou jen krátké informace o několika osobnostech zakladatelů sudetoněmeckého krajanského sdružení. Myslím že k zamyšlení, jak nad lidmi ale také nad onou, ne černobílou dobou a určitě k více než k tomu primitivnímu názoru že „zakladatelé byli nacisté a jejich potomci s nimi mají společnou tu organizaci“.
Fotka vlastní, hrobka rodiny Becherů, Karlovy Vary.
Hanna Rybnická
Jak se chová slušný člověk na hřbitově? A jak u návštěvy hromadného hrobu ? ?
Staré, zřejmě z jednoho Shakespearovského dramatu pocházející přísloví znám jen v němčině: Wunsch als Vater des Gedankens. Tedy: Přání co otec myšlenky.
Hanna Rybnická
Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Část první
Znamená to manipulaci. Sdělíte někomu jenom část celého dění a část cíleně zamlčíte, abyste dosáhli něčeho k Vašemu prospěchu. Někdy se to stává i v historii celých národů.
Hanna Rybnická
Dlouho jsem váhala, ale - tentokrát drsná povídka kolem svátku matek – 1945 v Praze
Druhou květnovou neděli se zpravidla slaví svátek matek. Snad prý již od roku 1914, tedy letos hrdých 112 let, president Woodrow Wilson, Američan, prý to byl, který uzákonil starobylou zvyklost.
Hanna Rybnická
Sudeťáci poprvé v Brně ! No hrůza. Opravdu?
Bylo to nějak v polovině prvního desetiletí nového milénia, končila jsem v zaměstnání a náhodou se otevřel nový obzor.
Hanna Rybnická
………je to láska, a ne zvyk, to, co spolu měli ......?
K článku mne inspirovaly verse pana Václava, zdejšího blogera, stejnou větu jsem totiž již jednou slyšela. A to bylo tak: (Fotky vlastni)
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