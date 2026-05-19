Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Část první
V současné diskuzi probíhají částečně dost nenávistné projevy proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Právě ty nenávistné jsou charakterizovány narativy, které po desetiletí vládly v socialistické zemi a které nebyly nikdy korigovány. Podívejme se na několik z nich.
„Sudeťáci se dopustili vlastizrady tím, že přijali německé občanství“
Opravdu? Zde historik:
20. listopadu 1938 byla podepsána československo-německá Smlouva o otázkách státní příslušnosti a opce. Ta stanovila, že na území připojeném k Německu, ztrácejí československou a získávají německou státní příslušnost automaticky všichni českoslovenští státní příslušníci, kteří na něm bydleli k 10. říjnu 1938 a narodili se na něm do 1. ledna 1910, dále jejich děti a vnuci a manželky těchto osob, dětí a vnuků. Smlouva dále stanovila, že pokud jde o osoby „neněmecké národnosti“, mohou do 29. března 1939 optovat pro československou státní příslušnost (opční lhůta byla později prodloužena do 30. června 1939).
Pokud jde o Čechy a Slováky, kteří zůstali na odtrženém území, dělili se podle uvedené smlouvy na osoby, A) kterým zůstala československá (později protektorátní) státní příslušnost, B) jež získaly automaticky německou státní příslušnost
Facit: Nebyla to svobodná volba, byl to nezvratitelný automatismus. No přece si Říše nenechá ujít pár stotisíců mladých mužů ke zbrani ?
–––-
„Sudeťáci chtěli „Heim ins Reich“ tak jsme je tam poslali“
Opravdu?
Ten šproch pochází z konce první světové války a jejich následků, totiž nového uspořádání střední Evropy a oddělení německojazyčných regionů monarchie. Také není výmyslem Henleina, jak se člověk doví na Wikipedii.
V Sudetách panovala za první republiky zvláště v důsledku světové hospodářské krize a neschopností české vlády se s tím vyrovnat, hlad a bída, kdežto v sousedním Německu se dík různým koncepcím již v prvních 30tých letech začal projevovat hospodářský vzestup. Koncepce k vyrovnání krize vznikla v době ještě demokratické Výmarské republiky, ale výsledky se projevily kolem a po nástupu Hitlera k moci, takže byly přičítány právě jemu. Vzestup, který měli obyvatelé Sudet prakticky před nosem.
Podívejme se, co o tom píše F.X. Šalda:
Šaldův zápisník VII, 1934-1935, č. 2/3.
Jak je to všecko malicherné a ubohé, až bůh brání! V německých okresech zuří bída a hlad, jakých tam není ještě pamětníka, bída opravdu katastrofální, tak strašná, že snad zdecimuje jejich obyvatelstvo. Nezaměstnanost je tam o víc než 250 procent větší než v okresech našich. A vy, čeští lidé, dovedete si představit, že v této situaci drobný lid německý může lnout upřímně k českému státu? Ruku na srdce a řekněme si upřímně: co jste udělali od převratu pro německé kraje české a moravské? Do Slovenska jste investovali snad půldruhé miliardy na stavbu kasáren a snad i hospodářských škol, čímž jste si ovšem – a právem – vděku Slováků nezískali; ale v německých krajích Čech? Nic nebo skoro nic. Starali jste se nějak o německého dělníka, o německého chalupníčka, o německého řemeslníčka? Usnadnili jste jim nějak život? Ani v nejmenším. Starali jste se upřímně jen o to, aby tam bylo dost českých četníků. Co můžete čekat od těchto lidí, než že se napijí z kalné louže hitlerismu, když jste jim nepodali včas zdravé vody? Ovšem, že Henlein hraje komedii; není podivné, že ji hraje, zázrakem by bylo, kdyby ji nehrál. Je bud hercem vlastní ješitnosti a ctižádosti nebo exponentem čert ví koho. Ale kdo komedii nehraje, je zbídačelý německý lid; jeho bída je na to strašlivě pravdivá. Kdyby se byla v německém území hned od počátku dělala rozumná sociální politika, která by se upřímně starala o drobný lid, nemusilo by tam být dnes ani vlny hakenkrajclerské, ani fronty sudetoněmecké domoviny; nemusilo být komedie Henleinovy a nemusilo být vlasteneckých odhalovačů jeho „dvojí tváře“. To všecko je babské mastičkaření a čerta starého pomůže. A nebude lépe, pokud nepřijde dalekozraký lékař, který pochopí, že Čech s Němcem může se sejít k upřímné dohodě jen na poli sociálním, dva spolupracovníci na své lepší sociální budoucnosti.
Facit: Zamyslete se. Opravdu to nebyl Hitlerův šarmantní knírek ale pustá nouze.
Jo a aby to nebylo moc dlouhé, pokračování příště.
Že bychom si mezitím podali ruce? Máme přece určitou úroveň nebo ne?
Fotka vlastní
.
