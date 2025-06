Víte, co to kdysi znamenalo „zůstala v Pohořelicích“? Brněnský pochod smrti 1945

Ne to nebylo o tom, že pohledná mladá žena se odstěhovala k tetě. Byl to spíše takový poválečný idiom. Používal se v případech, kdy někdo z rodinných příslušníků z politických důvodů zmizel známo nebo neznámo kam.

I v naší rodině se dospělí často zmiňovali. Ten a ten zůstal v Mauthausen, ten a ten v Osvětimi, ta rodina v Rize, ta a ta v Pohořelicích ……

Ale vlastně to ani nestojí za řeč, tedy nikde jsem o tom v minulých dnech nečetla, jednalo se přece jen o asi 25.000 brněnských civilistů z nichž jen necelých 2.000 zemřelo cestou z Brna na rakouské pomezí. Na takovou maličkost se přece vzpomínat nemusí, ani za 80 let, máme jiné starosti žejo.

Nebudeme se zabývat dění v předstihu na brněnské radnici, o tom si můžete přečíst na Wikipedii .To spíše vlastenectvím „Rudých gardistů“ z brněnské Zbrojovky, která do konce války vyráběla pro Hitlera zbraně a stačil okamžik k převlečení kabátů a vysoce hrdinskému vystupování proti starým lidem, ženám a dětem.

Skoro v okamžiku po 8. květnu 1945 začala fungovat v brněnské Zbrojovce i závodní rada KSČ, jejíž delegace v čele s Josefem Kapounem se 30. května 1945 obrátila na komunistického předsedu Městského národního výboru Vladimíra Matulu (předtím také na policejní ředitelství) a požadovala po něm rázné a bezkompromisní řešení otázky brněnských Němců. Zbrojovkáři Matulovi pohrozili, „že si dělníci v případě otálení mohou s vysídlením Němců poradit sami. Po jednání s policejním ředitelem Josefem Babákem se komunisté s dělníky dohodli, že akce započne ještě téhož večera.

Německé občany města celá věc zastihla naprosto nepřipraveně. Večer 30. května 1945 byli obeslání mladými gardisty, směli si vzít s sebou věci na tři dny a dostavit se na celkem třináct seřadišť mj. i na Mendlově náměstí. Tam jim byly prohlédnuty tašky a kufříčky, odňaty všechny cennosti peníze, vkladní knížky atd. často i nevybíravým způsobem. Ženám vytrhnuty náušnice z ušních růžků, mužům i odseknuty prsty se snubním prstýnkem.

Kolem desáté hodiny večer se postupně utvořila několikakilometrová kolona, která se v ranních hodinách vydala přes Staré Brno po Vídeňské ulici směrem na Rajhrad a která čítala více než dvacet tisíc víceméně žen a dětí (některé prameny uvádí 25 000 až 30 000). Menší skupiny Němců z vesnic jižně od Brna se do kolony připojily cestou při pochodu směrem na rakouskou hranici.

Podle slov historika Adriana von Arburg mělo právě na podkladě ZNV výnosu zemské a místní velitelství Národní bezpečnostní stráže neprodleně zajistit „vyvedení Němců z města, jež se mělo týkat žen a dětí, chlapců mladších čtrnácti let, mužů starších šedesáti let a práce neschopných osob. Dotyční si mohli s sebou vzít jen tolik věcí, kolik sami unesli, nikoli však cennosti a vkladní knížky. (Mužští byli zadrženi v Brně na nucené práce).

„Přeživší svědkové popisují pochod bez jídla, bez vody, bez lékařské péče a bez zastávek pro odpočinek jako velmi nehumánní“.

Další den, 30. května byl svátek Božího těla Byl to velice horký den, první účastníci zemřeli již u Ústředního hřbitova. Staří lidé, kteří již nemohli, zůstávali ležet v příkopech, často jim by osud zlehčen přímou ránou do hlavy, ranami gumovými hadicemi nebo přímo střelou.

Průvod šel po silnici, chodníky byly vyhrazeny rudým gardistům.

Mladá žena, cestou porodí, marně volá o pomoc, rudí vlastenci ji ubijí a malinké také. Není to první ani posledí dítě, které zemře násilím.

Pokud někdo nemohl dále, dostal ránu do hlavy a zůstal zpravidla ležet. Kolem průvodu kroužily nákladní vozy rudých gardistů, tito sbírali zahozené kufry, házeli je nepředstavitelnou rychlostí na nákladní plochy a odváželi pryč.

Zpráva o nepředstavitelném se mezitím dostala i na brněnskou radnici. Že snad na silnici do Pohořelic leží desítky lidských mrtvol. Lekli se, ti na brněnské radnici, předseda NV Josef Podsedník se rozjel podél cesty - samozřejmě žádné mrtvé nikdy nikde neviděl.

Ale:

Byl to česko-německý spisovatel Ota Filip, který se po létech poprvé vydal na cestu do Brna aby zachytil pozadí onoho „výletu“ na rakouské pomezí, kterému dala historie ošklivý název „brněnský pochod smrti“ M.J. popisuje svědectví Josefa Kratochvíla, důstojníka československé exilové armády, právě se navrátil z Londýna. Společně se svým bratrem se rozjeli po stejné cestě a jen náhodou viděli něco, co pan Podsedník neviděl, nebo vidět nechtěl.

Mrtvé staré lidi, ženy a děti v příkopech podél cesty.

Bratři se vrátili k večeru do Brna a podali zprávu svým nadřízeným. Tito odpověděli: Očekáváte, že budeme válčit proti oněm bláznivým gardistům nebo partyzánům na polní cestě do Pohořelic?

Ota Filip se také zminuje o pohořelickém hrobníku, který neuposlechl povelu, zřídit masový hrob. Začal pohřbívat mrtvé jak byl zvyklý, vykopávat jednotlivé hroby a registrovat zemřelé. Hrobní kniha zmizela.

I místní farář zanášel mrtvé do matriční knihy. 1949 zabavena Státní bezpečností.

Vesničanky z vísek podél cesty se smilovaly, jedna podala vědro s bramborami právě uvařených pro prasata. Gardista do vědra kopl a pohrozil trestem. Jiné ženské českých vesnic podaly vědry s vodou, i to bylo kopnutím vlastenců znemožněno.

Samozřejmě že se našli i slušní lidé. Jeden mladý člověk vynesl z „tábora“ tedy hřiště pod širým nebem v Rajhradě matčin dopis. Zázrakem se k otci dostal.

Zajímavý citát se najde v různých publikacích: Po zjištění, že se mezi vyhnaným obyvatelstvem nachází i Češi ze smíšených manželství, jejich děti, němečtí Židé a němečtí antifašisté, byla tato část vrácena zpět do Brna.

Ano, jenže: Tato zjištění pochází převážně z dokumentů rakouských přijímacích komisí, které byly ustanoveny na hranicích, přesně řečeno dle matky v městečku Drasenhofen, a které toto prověřovaly a tyto občany vracely domů s tím, že si mohou podat žádost o „vyjmutí“.

Řekli mi, že zítra ráno odjíždí náklaďák z Mikulova, mám se dostavit na hraniční v 7.00 hodin ráno, vypráví matka. Náklaďák tam byl, ale už přeplněný, takže jsem si sedla úplně na kraj nohy mi visely dolů. Před Brnem muselo auto zastavit projížděl vlak, závory byly sklopeny. Tak jsem seskočila a šla podél potoka domů.

O pár dní později musela do internačního tábora v Brně Maloměřicích, už jsem o tom psala.

Nás české vlastence to přece nezajímalo, žejo, že jsme do tohoto průvodu zařadili i židovské občany, právě přeživší Holocaust. Nebo rodiny významných osobností, které proslavily město v celém světě.

Tchyni Hugo Iltise, prvního životopisce Gregora Mendela. Neteř dr. Gustava Lindenthala, Gustav Lindenthal (8. května 1850 Brno – 31. července 1935 Metuchen, New Jersey) byl rakousko-americký mostní inženýr z Moravy. Postavil mimo jiné v roce 1918 Hell Gate Bridge v New Yorku, ve své době největší obloukový most na světě. Gustav Lindenthal získal tři čestné doktoráty. Byla po něm pojmenována cena pro mostní inženýry, udělována světově proslulým konstrukcím mostů, do dnes. Paní Margarethe Kallab ( 25.2.1888 Brno – 11.11.1969 Vídeň) , významné hudební skladatelky, hudební pedagožky . Tato založila v Brně ústav pro výuku rytmiky, tance a hudby kterou vedla až do roku 1945, kdy byla z Brna vyhoštěna, internována v internačním táboře pro německé občany v Hrušovanech, podařilo se jí uprchnout do Vídně.

Atakdále

------------

Kolem milénia se podařilo skupině brněnských studentů na věc upozornit. Brno žaslo. Nikdy nikdo o věci nic neslyšel. Radnice byla v rozpacích tak docela ututlat se přece jen někdy nedaří. Obyvatelstvo Brna taktéž. Radnice tedy vyzvala několik správných historiků se k věci vyjádřit. Jedním z nich byl bývalý odborník brněnské univerzity na marxismus-leninismus. Jeho znalecký posudek se čte jako jediná pohádka o krásném výletu na rakouské pomezí, vybaven všemi nutnými potřebami, trochu jako dnes luxusní zájezd elegantním autobusem. (pozor ironie) Další z historiků se vyjádřil stejně dokonce i na veřejném debatním večírku.

No a samozřejmě nějaké násilí se nikdy nekonalo, jen v Pohořelicích vypukla úplavice, no s tím nemohl přece nikdo počítat.

Svědkové ovšem vypráví, že konečně někdo přinesl vodu. V nádobách, ve kterých se pravidelně vozila močůvka.

----

A ještě se samozřejmě dočteme, že na památku oněch událostí existuje několik pamětních desek nebo pomníků. V Brně na Mendlově náměstí – zhotoveno rakouskou firmou za rakouské finanční prostředky. Umístnění prosazeno po urputných diskuzích se zástupci města Brna o každém slovíčku na pamětní desce a cudně schováno za zdí kláštera.

Stejně tak pohořelický kříž.

Hroby na rakouské straně jsou do dnes opečovávány, má jich být několik set.

Kriticky se postavilo k odsunu i brněnské velitelství Rudé armády. Major Kovtun obvinil osobně Loubala z plné zodpovědnosti a poukázal na možný negativní dopad takové akce na sovětské jednotky. Loubal se pak v předsednictvu ZNV hájil, že usnesení z 29. května vzešlo z iniciativy NV pro Velké Brno.

Článek IDNES :

„Tyto kriminální a polokriminální živly se prostě domluvily, že spustí účelový bengál, a rozčilení hurávlastenci, … jim na to naletěli, ...zbrojováci jednali okamžitě. Zatímco jejich delegace zařizovaly požehnání seshora (na stranických sekretariátech), vytvořili na závodě odsunový štáb a začali horečně dávat dohromady gardu vykonavatelů. S příchodem tmy (…) nastalo ve vyprázdněných bytech obrovské rejdění a šmejdění. Kradlo se, kradlo a zase kradlo, vybíraly se zásuvky, přetahoval se nábytek (často jen v rámci domu), odnášely se obrazy. Ale v mnoha případech se také hned obsazovaly byty.“

Akce se pronesla dík zahraničním novinářům do celého světa. K věci se vyjádří i prezident Beneš:

„V poslední době jsme však kritizováni v mezinárodním tisku, že se přesun Němců u nás provádí nedůstojným, nepřípustným způsobem Děláme prý totéž, co dělali nacisté nám. Dotýkáme se tím prý své vlastní národní tradice a své dosud nedotčené mravní pověsti. Napodobujeme prý prostě nacisty v jejich krutých necivilizovaných metodách.“

K Deklaraci o smíření jsme potřebovali odvážného primátora a ještě dalších 15 let. (Fotka vlastní, kříž u Pohořelic).