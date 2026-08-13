Už se Vám v životě přihodilo něco opravdu divného? Třeba u posledních chvilek blízkého?
Žasnoucí 90tileté matce jsem mohla poprvé ukázat živý pohled do Brna, ač jen na otáčející se kameru, kterou měřila počasí s pohledem na jedno živé brněnské náměstí.
Matka byla sice stará paní, ale poměrně čilá, i nakoupit si ještě došla. Když zrušili malý supermarkteček právě naproti, sice hubovala ale nějak jsme to vyřešili, lékařka a lékárna byla poblíž, zašla si tam prostě s hůlkou.
Jednoho dne jsem vyštárala v počítači jméno, příjmení spojené kdysi s Brnem. Nějak se mi zdálo povědomé, zeptám se mámy. No ano, řekla, byla to moje nejlepší přítelkyně, jmenovala se Riki, tedy Heinrike. Patřila k rodině hned s několika významnými osobnostmi, bydleli právě naproti. Měli ještě malého kluka pořád se za námi trousil, ten dareba, my jsme byly přece už slečny. A víš, pořád sebou nosil nůžky a něco vystřihoval. Ty jeho vystřihovánky kvítečka, stromy, zvířátka ale také osoby a představ si každý hned poznal o koho se jedná. Později se z kluka stal zajímavý grafik.
A co se s Riki stalo, mami? Nevím. Jednoho dne odjela ke svému strýci na rok do Ameriky, aby se naučila anglicky, bude to v životě potřebovat. I my jsme se odstěhovali a později to už jsem byla s tátou, byla válka, odsun – už jsme o nich nikdy nic neslyšeli.
No nic, zeptám se příště tety. Moc o tom nevím, byla jsem ještě malá, ale ta rodina měla něco společného s nějakým mostem.
Tak se zeptám člověka, se který jsem právě navázala počítačkem kontakt. Je stavebním inženýrem někde ve středu Německa. Ano, jeho prastrýc se vyučil v továrně Friedricha Wanniecka v Brně, emigroval kdysi přes Rakousko do USA. Napřed pomáhal na nějakých stavbách, později se stal konstruktérem mostů. K jeho dílům patří světoznámé mosty jako Queensboro Bridge nebo Hellgate-Bridge v New Yorku a další. Ostatně dodnes je po něm pojmenováno každoroční ocenění Velké společnosti US-inženýrů za odvážné konstrukce mostů na celém světě.
Rodině se podařilo uprchnout ještě před „odsunem“ z Brna. Nový kámoš zapátrá, dopátrá se, že Riki byla zařazena do onoho „brněnského pochodu smrti“. V Pohořelicích 1945 - si vzala život.
Máma jen smutně pokývá hlavou. Ano, stávalo se to často v onom prokletém roce. Podívej se tuhle mi poslala Riki ještě fotku z parníku do USA a tuhle mi napsala do památníku.
Uplynulo jen něco pár dalších týdnů a matka při návratu z denní vycházky u vchodu do domu upadla a nemohla vstát. Naštěstí ji hned našla jedna mladá sousedka a přivolala sanitku. Snad mi volali do kanceláře, ale nějak se nedovolali, tedy přijdu večer domů a byt prázdný. Chvíli to trvalo, než jsem se dopátrala, matka byla v blízké nemocnici, ovšem už nemohla mluvit. Lékaři řekli, že si při pádu těžce pohmoždila mozek, pokud to přežije, jen jako úplně ochromená, jinak mám počítat s nejhorším.
Vzala jsem si dovolenou u matky jsem byla celé dny. Držela ruku, někdy něco promluvila, nevím, zda mne matka ještě vnímala. Mami stiskni mi ruku – následoval slabý pohyb její ruky na moji. Dokonce mi dovolili i u ní přespat.
Nevím proč ale po celou dobu, co jsem u ní seděla mi nešla ta Riki z hlavy. Točily se mi myšlenky na to i ono, jak té mladé právě 35leté ženě muselo být. Manžel ve válce, sama v Pohořelicích, bůhví, co se tam stalo, dvě staré tety v Brně zůstaly, neznámo, co se stalo s nimi v onom roce, za „osvobození“ Brna Rudou armádou…….
Trvalo to jen několik dní, brzo ráno jsem se právě vedle matky vzbudila, něco bylo divného, přisedla jsem si k lůžku, několik nadechnutí, vydechnutí …….. a najednou jen ticho.
Je to zvláštní pocit být svědkem, když jako v té pohádce, smrt nestojí v patách lůžka, ale v jeho hlavách ……
A nemohu si pomoci. Jsem si skoro jista, že to byla Riki, která přišla svoji nejlepší kamarádku vyzvednout z tohoto a doprovodit na onen svět. Myšlenka mi byla skoro úlevou. Nemusí tam sama, přes tu řeku, nebo jakousi dlouhou a zvláštní cestou …..
Fotka vlastní Riki na palubě zaoceánského parníku
Odkazy
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=Lindenthal&acc=vyhledavani
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil-osobnosti&load=219
Hanna Rybnická
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Už jsem zde několikrát psala o tom, že manžel, skoro 90 let, své poslední měsíce života prožil v pečovatelském ústavě.
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Hanna Rybnická
Super dětství za socíku ? Opravdu? Ne, neděkuji za dobu, ve které jsem se narodila
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Hanna Rybnická
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