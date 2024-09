Tsunami solidarity Moravského Manchesteru - píšeme 1899 (3 konec)

Dvouměsíční stávka brněnských textilních dělníků trvala dva měsíce, květen a červen 1899. Ochromila celý textilní průmysl rakouské monarchie. A jak to celé dopadlo? Přečtěte si.

Dělníci se shromažďují denně ve svém Spolkovém domě. Pravidelným informacím o stavu stávky, případně vyjednávání se říká „meeting“. Vedení stávky se nazývá „permanent-comittee“ A pražská „Bohemia“ německé noviny informuje denně své čtenáře o brněnském „strike“. Často se scházejí tisíce dělníků jen na kus řeči, nebo k programu který vedení Spolkového domu organizuje, vystoupení hudebních kapel, zpěv, nebo jen tak na pivo.

Ovšem pondělí ubíhá za pondělím a stav zůstává stejný. Proslýchá se, že prý ti fabrikanti už si nejsou zajedno, jen městská správa, ten purkmistr, je drží pohromadě.

Jenže ti fabrikanti se dostávají do horší a horší pozice. Jsou to vídeňští konfekcionáři, potřebují nutně sukno z Brna, k vyrábění módních šatů pro dámy a obleků pro pány lepší společnosti. Napřed radí, s dělníky rozumně vyjednávat, později vyvíjí nátlak víc a víc. A dost. Pokud se brněnští textilní baroni s dělníky nedomluví, továrny nezahájí výrobu, půjdou jinam. Do Liberce je sice dále ale i liberecké textilky vyrábí kvalitní sukno, navíc je tam klid. Tak si to rozmyslete pánové a rychle.

Tak to už není vůbec žádná legrace. Do záležitosti zasáhne moravský místodržitel, Baron Spens-Booden, zkušený právník a dřívější soudce v Praze a Vídni, hovoří plynně oba jazyky. Šlechtická rodina pochází ze Skotska, před nějakým tím staletím se dostala do Slezska, sám se narodí v Olomouci. Ví, že obě strany musí docílit alespoň částečného splnění požadavků, nikdo nesmí ztratit tak úplně tvář, aby se něčeho kloudného docílilo.

24 června 1899 je dojednáno. Konsens se vydaří. Denní pracovní doba je zkrácena na 10 a půl hodiny, mimo sobotu, kdy pracovní doba končí v 17.00 hodin. Noční směny ze soboty na neděli mohou být – na přání dělníků – zrušeny. Asi to byly ty ženské, dělnice, alespoň chvilku, aby strávily s dětmi. Mzda bude zvýšena o 5 korun denně, dělníkům je udělen generalpardon, nebudou za stávku trestání.

V pondělí, 28. června nastoupí brněnské dělnictvo do práce.

Místodržitel Spens-Boden obdrží řadu uznání a čestné občanství města Brna. O rok později je povolán, co ministr spravedlnosti rakouské monarchie do Vídně.

--------------

Stojím a zírám – je to ta stejná zahrada jako na oné přes sto let staré historické fotografii plné ženských v staromódních dlouhých šatech, mužských svátečně vymóděných jedinou bílou košilí, hlučné švitoření stovek dělníků a dělnic těch „meetingů“, shromáždění, rozdělování potravin a bůhví čeho všeho ….

Kino v hlavě končí, nastane naprosté ticho, jen dvoumetrový plevel v té zahradě ševelí, jako bychom nebyli uprostřed rušného města, na ulici ani ptáčka živáčka. Popojdu o pár kroků dále, ještě ve stejném roce se tam konal ten – skoro mezinárodní – kongres, ale o tom až příště, a tohle a tohle, vchod domu zabedněný, počmáraný, tak tak nakouknout špinavým sklem – uvnitř zbořeniště jakoby se schodiště propadlo – ostatně dokumentace zchátrání kusu brněnské historie najdete na internetu, bylo pár mladých lidí, idealistů, snažili se památku zachránit nebo alespoň zachytit žalostný stav.

Koupil ten dům s pozemkem nějaký developer. Město jej prý prodalo na celé 4 miliony českých korun. Tedy ten barák, ne toho developera. Proslýchá se, že požádal jakési ministerstvo v Praze o zrušení stavu památkové péče, no ano ti Pražáci houby ví o brněnské historii, člověk by zaplakal. Snad prý požádal o povolení prostříhat stoleté kaštany, jsou jaksi nebezpečné, i když je celé obehnáno dvoumetrovou zdí. Asi nerozumí česky, ten developer, později se zjistilo, že kaštany naplno vykácel. Proslýchá se, že snad prý nechá budovu úmyslně zchátrat tak aby už nebylo pomoci. Postaví moderní obytný dům, má tam snad být přes padesát bytů a devadesát parkovacích míst, nebo naopak? Nic nepomůže ani ta hrstka mladých lidí ani ten novinář který zdokumentoval historii domku za Československa, neméně napínavou. Brněnský památkář kokokoktá, snad prý pamětní deska, jenbuhvíjestli……..

Opona spadne. Nevím jak, ale dojdu k zastávce tramvaje, stojí tam lidé, jsem v jednadvacátém století potřebuji chvilku, než si vyjasním, jak jsem se tam dostala, na překlenutí století stačí někdy jen pár kroků…...

Jen o tři roky později tam ještě jednou zavítám. Dům je srovnán se zemí.