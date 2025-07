Také znáte někoho jehož český prapradědeček byl 1938 polonahý vyhnán z německých Sudet?

Nevěřte fámám. Spíše se zeptejte, jak se onen pradědeček do Sudet vůbec dostal a čím se tam živil. Díl 1 - Pozemková reforma 20tých let minulého století (ostatně: jedním příkladem pro vládu CSR bylo vyvlastnění půdy v SSSR)

Tento kousek historie začíná okamžikem vzniku „nového“ státu Československo, a snahou nových vládnoucích, německojazyčné regiony co nejvíce prolnout českými občany, tedy lidově „počeštit“.

Ve Wikipedii se dočtete, že …. se objevila motivace kolonizace a počeskoslovenštění německých a maďarských oblastí, ač oficiálně neměl být žádný národ upřednostněn.

A jakým způsobem se to dělo?

No první takový vládní počin byla „pozemková reforma“ dle Wiki:

V Československu započala v dubnu 1919 záborovým zákonem zestátňujícím zemědělskou půdu nad 150 ha (nebo celkovou nad 250 ha), za náhradu pohybující se mezi jednou třetinou až polovinou reálné ceny a kterou platili noví vlastníci půdy.

… V Československu se pozemková reforma vyznačovala umožněním přístupu ke zdroji obživy a práci dříve utlačovaných občanů slovanských národností a s tím souvisejícím posílením pozic v politickém životě. Proto (statisticky) většina zabraného zemědělského majetku se týkala majitelů německé a maďarské národnosti a množství přidělené půdy bylo u Němců a Maďarů menší než jejich počet v jednotlivých regionech.

Z těchto údajů lze usuzovat, že se cizím národům děla křivda.

….a reformu provázela značná míra korupce na Státním pozemkovém úřadě zvláště pak při přidělování větších přídělů (zbytkových statků), při podpisech generálních dohod (ponechání si kvalitnější půdy, odklad záboru), či u možnosti rozhodnout o propuštění zabrané půdy původnímu majiteli (až 500 ha). Kolem 65 000 bezzemků se nově stalo vlastníky půdy.

Ve zkratce: Vyvlastněna byla především šlechta. Ostatně: úplně bez náhrady byly vyvlastněny pozemky císařského rodu Habsburg-Lothringen na jižní Moravě. Takto získané pozemky byly rozparcelovány a nabídnuty občanům české národnosti z vnitrozemí. Samozřejmě bylo základem přesídlení do Sudet.

A pro ty, kteří se zabývají raději číslicemi než historií:

Historikové: V českých zemích bylo konfiskováno a vykoupeno za třetinovou hodnotu 2 358 209 ha, na Slovensku 1 661 965 ha, 34 % půdní rozlohy ČSR, což činilo v německých sídelních oblastech 43 % veškeré půdy, v maďarských 42 %. To mělo zcela bolševický rozměr. Co se týká lesů, bylo jich v Čechách zkonfiskováno 60 %, na Moravě 70 %, na Slovensku a Podkarpatské Rusi 700 000 ha [Groulík, Schultze Rhonhof 2008].

Prezident republiky šel příkladem a nechal zabavit Fürstenbergům zámek v Lánech a arcivévodovi Josefovi letní sídlo v Topolčiankách.

Celou pozemkovou reformu prováděl k tomu účelu zřízený Pozemkový úřad, který byl zcela v rukou nacionalistických úředníků z agrární strany. Působil naprosto bez demokratické a zákonné kontroly, diktátorsky, proti jeho rozhodnutí nebylo odvolání, byl to jeden z elementů meziválečné ČSR na ústavní úrovni, který se frapantně vymykal jakékoliv formě demokracie. Získaná půda se prodala více než půl milionu drobných vlastníků. Kromě toho byly vytvořeny tzv. zbytkové statky (zbytkové, protože se nesměly dále dělit), kterých bylo v celé republice 2291, o výměře cca 100 ha půdy nejlepší bonity, jež byla prodávána levněji než půda drobným zemědělcům.

Zbytkové statky mohli získat výhradně zájemci československé národnosti. Přidělování zbytkových statků bylo také oblíbeným korupčním prostředkem, jak si zavázat politiky. Zájemci o koupi nebo přidělení zbytkových statků a půdy z pozemkové reformy museli prokazovat, že doma mluví česky, že děti vychovávají po česku, jaké národnosti je paní choť, zda byli oba jeho rodiče Češi atp.

Složil-li potenciální kupec tuto „zkoušku“ úspěšně, bylo mu vydáno vysvědčení opatřené razítkem Národní rady, dosvědčující, že jeho „češství je zabezpečeno“ [Rádl]. V praxi si přidělování Pozemkový úřad ulehčoval tím, že na prodej pozemků neoznámil lhůtu k ucházení se o ně, aby se ostatní zájemci o věci dověděli až tehdy, kdy už bylo o prodeji rozhodnuto, takže němečtí zájemci byli předem a bez komplikací vyloučeni [Rádl].

Podle sudetoněmeckých průzkumů pro petici Společnosti národů z 24. 10. 1925 patřilo před reformou cca 50 % přerozdělené půdy příslušníkům národnostních menšin, tedy hlavně Němcům, ale přidělena a prodána byla z 99,03 % lidem národnosti československé. Šlo tedy prakticky o vyvlastnění Němců a Maďarů. Němečtí poslanci podávali proti národnostnímu znevýhodňování při přidělování konfiskované půdy interpelace, ovšem bezvýsledně; vláda odepřela vydat navrhovaný výnos nařizující rovnoprávnost při přidělování pozemků [Beran 2009, Hoensch].

V důsledku přidělování zbytkových statků mezi příznivce a potenciální voliče především nejsilnější československé politické strany agrární (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) došlo i k proměně národnostního složení v oblastech obývaných obyvatelstvem hlásícím se k německé národnosti. Německý velkostatkový majetek po provedením reformy ztratil 42% rozlohy a obyvatelstvo německé národnosti to pociťovalo jako trvalou křivdu.

Historik Volker Zimmermann v roce 1995 zjistil, že není doložen jakýkoliv pokyn SdP, Wehrmachtu, SD, Gestapa, ani německých státních a správních úřadů, vybízející k vysídlení osob mimo Německou říši, nebo ho nařizující

Dne 20. 11. 1938 byla s Německem uzavřena Smlouva o otázkách státního občanství a opce, týkající se především obyvatel Československem odstoupených území, ale i Němců ve zbytkovém Československu a v cizině (č. 300/1938 Sb. z. a n., Deutsch–Tschecho-Slowakischer Vertrag über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen vom 20. November 1938)

Ve smlouvě se m.j.pravilo, že německá vláda může do 10. 7. 1939 projevit přání, aby českoslovenští státní příslušníci přistěhovavší se po 1. 1. 1910 do těchto území, pokud podle této smlouvy nenabyli říšskoněmeckou státní příslušnost, opustili do tří měsíců území Německé říše s tím, že je československá vláda přijme na své území. Analogickou možnost přiznávala smlouva se stejným termínem Československu v případě osob německé národnosti přistěhovavších se do území zbytkové ČSR. Ale ani jedna smluvní strana možnosti vystěhování nevyužila. Z tohoto ustanovení plyne, že optantům vystěhování z odstoupených území vůbec nehrozilo, protože říšskoněmeckou státní příslušnost podle oné smlouvy nabyli, byť pak optovali pro ČSR.

Osobám z obou států, které se stěhovaly, smlouva zaručovala, že si s sebou mohou vzít veškerý movitý majetek. Vývoz peněz, cenných papírů a sbírek velké historické a kulturní hodnoty mělo upravovat zvláštní ujednání. O nemovitý majetek měly možnost se starat ze zbytkové Č-SR, později z protektorátu. (To neplatilo pro židovský majetek, který byl arizován).

Zajisté není potřeba fantazie, se vmyslet do situace nových českých majitelů půdy z vnitrozemí, kteří rádi nabídku přijali, přestěhovali se do Sudet a možná i začali i dávat místním občanům všemožně najevo, kdo je nyní pánem. A že se o pár let později tedy po vzniku Protektorátu probudilo černé svědomí – a velký strach.

Historikové: ….také zemědělci, kteří získali půdu nacionalistickými machinacemi pozemkové reformy, věděli, že bez podpory státu nebudou německým okolím na svých usedlostech zřejmě rádi viděni.

Ale no…. Přece nebudete svým potomkům nebo rodině ve vnitrozemí vykecávat, že jste, jen na příklad, co bývalý příslušník českých legií po návratu 1918 do „nové“ vlasti výhodně získal pozemek v pohraničí? A jak jste se posléze zasazoval o počeštění svého okolí? Jak jste slavnostně propagoval Sokola v dříve ryze německojazyčném prostředí? Jak jste poučoval své německojazyčné sousedy o nutnosti kdykoli a kdekoli používat „státní jazyk“? A striktně kontroloval dodržování jeho užívání? I když se německý soused bavil se stejně německým sousedem odnaproti? Nebo jste byl aktivním členem prvorepublikové KSČ příp. jiné české nacionalistické partaje?

A jaký jste dostal strach, když došlo k Protektorátu? Takový že jste bezhlavě zapřáhl koně?

Zase kousek cudně zamlčované české historie. Ale to není všechno. Díl 2 se bude zabývat otázkou, jak se do oněch německojazyčných oblastí čeští občané vůbec dostali – po 1918.

