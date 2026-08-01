Tak mi to nedá, ta šťastná dětství v socialismu, první republice, protektorátu. Opravdu?
Jedna myšlenka, vyslovena několika spoludiskutujícími, byla ta, že to byli rodiče, kteří se snažili dětem vyrůstajícím v socialistickém ráji snažili zachovat jejich dětství a děti víceméně nezatěžovali problémy dospělých, zvláště ne těmi, které vznikly z politických poměrů.
Opravdu?
Ale co když ani rodiče nepostřehli, že něco není v pořádku? Neodpovídá demokratickým zásadám? Že „vedoucí úloha strany“ s volebním výsledkem 99 % jediné partaje je jaksi divný výsledek voleb? Že nutné účasti na prvomájových průvodech, členství v Pionýru a Svazu mládeže, povinných politických demonstracích, akcích atp. nebo dokonce i v KSĆ pod nátlakem povolání, studia dětí nebo i jiným nepříjemnostem by prostě neměly patřit k samozřejmostem života? že na nějakou dovolenou nebo výjezd do zahraničí, natož třeba studium, není ani pomyslet? Co když rodiče považovali zglajchšaltovaný nátlak za docela normální život?
A co, když se neprávo před dítětem zastřít nedá? Když v katolické vesnici, která se pravidelně v neděli sejde v místním kostele na mši, najednou před kostelem stojí školní učitel a zapisuje si jména dětí, účastnící se s rodinou bohoslužeb? Z důvodů pozdějšího kádrového posudku samozřejmě?
Nebo ten „nadměrný byt“ . Jak vysvětlíte dítěti, které doposud vědělo, že musí večer vyjít schody domku do prvního poschodí kde se nachází postýlky rodičů a svoje a spát, že se najednou musí celé poschodí vyklidit, spát na pohovce – a toto zůstane měsíce prázdné? Nebo skutečnost, že se v obchodech nedostane obyčejné máslo a na pár jablek se musí vystát fronta?
Druhá myšlenka byla určitý whataboutismus , totiž že děti byly - dík záchranému systému rodičů – zásadně stejně štastné i v jiných systémech než za „socíku“ tedy za první republiky, za protektorátu atp.
Opravdu?
Je to už nějaký čas jsem hovořila se starou paní. Rodina pocházela ze Sudet, z regionu, kde se hovořilo po staletí německy, i ona, co dívenka, prostě neuměla česky. Ovšem v první republice byl otec přeložen, myslím napřed do Plzně a později do Brna. Co už větší dítě musela denně jezdit tramvají, možná do nějaké ještě německé brněnské školy. Vyprávěla, že ji matka denně důrazně, s zajisté ne zcela neopodstatněnou obavou, varovala v tramvaji na někoho (německy)¨promluvit. Odůvodnění bylo, že by se jí mohlo v dobách českého národnostního sebevědomí první republiky něco nepříjemného přihodit.
Jiná stará paní pocházející z položidovské rodiny, vyprávěla o tom, že byla – co dítě – jednoho dne v protektorátu (nebo později) ze dne na den vykázána ze školy. Židovské děti do normální školy nesměly chodit. A protože se už vědělo, že židovské rodiny někam mizí, se rodiče obrátili ve svém stresu na určitou – českou – rodinu v domě, kde bydleli, zda by dívenka, tenkrát asi dvanáctiletá, nemohla u rodiny vypomáhat v domácnosti. Samozřejmě zdarma, ale skutečnost že je dívka zaměstnaná a tím nepostradatelná, znamenala zřejmě určitou záchranu.
Rodina souhlasila a využila dívku, v domácnosti, jak mohla, i pro těžké domácí práce.
Ostatně v souvislosti s „krásným dětstvím“ v totalitních systémech stačí si pročíst „Deník Anny Frank“.
Zajímavá je také publikace „Měla jsem moc krásné dětství“„ brněnské historičky dr. Jany Noskové. Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třináct upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946, kdy část narátorek a narátorů musela město Brno opustit.
https://www.databazeknih.cz/prehled-knihy/mela-jsem-moc-krasne-detstvi-ich-hatte-eine-sehr-schone-kindheit-201483
Fotka vlastní 1954
Hanna Rybnická
Super dětství za socíku ? Opravdu? Ne, neděkuji za dobu, ve které jsem se narodila
Asi se období dětství nedají srovnat. Sama jsem dětství prožívala v 50tých letech minulého století
Hanna Rybnická
Už jste někdy četli dopisy úplně obyčejných lidí z první republiky (2)?
Mezi tou příkladně srovnanou korespondencí otce se nacházely také dopisy (a pomocí kopírovacího papíru zhotovené odpovědi otce) jedné další rodiny správců určitého panství s vinicemi.
Hanna Rybnická
Neděle bez politiky. Už jste někdy četli dopisy obyčejných lidí z první republiky?
V roce 1984 zemřel otec. Byl to velice pedantický, přesný člověk, všechno, co vlastnil, měl pečlivě srovnané a uklizené, jen to nebylo vždycky lehké s ním vyjít.
Hanna Rybnická
Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl druhý - Ignaz Storek
Nový kulturní a galerijní prostor, který vznikl v areálu tradičních Šmeralových závodů v Brně a nabídne během sezony výstavy současného umění, performance, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky i prostor pro neformální setkávání.
Hanna Rybnická
Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl první
Tak se tuhle dočítám v novinách o nové umělecké síní v Brně, která byla právě otevřena v bývalé industriální hale Šmeralových závodů v Brně.
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