Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Super dětství za socíku ? Opravdu? Ne, neděkuji za dobu, ve které jsem se narodila

Asi se období dětství nedají srovnat. Sama jsem dětství prožívala v 50tých letech minulého století

Hračky, hry a zábava paní autorky obdobného příběhu, ovšem nadmíru pozitivního vyznění, neexistovaly a už vůbec ne doma. V Brně se nacházela jediná prodejna hraček před kterou jsem – pokud matka musela do města – stávala a systematicky prohlížela. Rodiče mi totiž nemohli nic koupit. Ostatně i dětské ošacení by byl problém, pokud by rodina v zahraničí nepomohla. Sem tam balík s dětskými šatičkami nebo s nějakou látkou, ze které matka něco ušila. Otec, za první republiky dobře placený zaměstnanec dostával – na stejném místě – po válce ubohý plat, který právě stačil na nejnutnější. Dokonce si vzpomínám, že rodiče hovořili o tom, že otci plat pravidelně snižovali, a to, přestože bez jeho znalostí by podnik nepřežil.

Ještě z předválečné doby vlastnil otec rodinný domek se zahrádkou, takže byla alespoň vlastní zelenina a něco ovoce. Jinak se i na základní potraviny často stávalo ve frontách, nemáme, není, přijde až příští týden….

Matka do práce nechodila. Otec, ještě ze „staré gardy“ trval na tom, že matka nepůjde do práce, patří k dítěti.

Později se matka přece jen prosadila a našla si zaměstnání. V kuchyni místní nemocnice, kde umývala nádobí, tenkrát ještě ručně. Sem tam jsem ji směla v práci navštívit, byla to hrůza. Velké nádrže s vodou, velké hrnce s připáleným jídlem, talíře se zbytky po nemocných, všechno černé, špinavé, ručně bez rukavic, nechráněna před nějakou nákazou. Ovšem – pokud kuchyně nespotřebovala všechno jídlo, dostali zaměstnanci sem tam něco domů. Vzpomínám si na něco plástev knedlíků.

Matka byla zaměstnána asi třičtvrtě roku. V tu dobu jsem byla většinou sama doma.

A – signifikantně se změnil můj školní prospěch k horšímu, takže rodiče rozhodli, že matka zůstane zase doma.

Hraček jsem měla ovšem dost. Časem je totiž posílali příbuzní v zahraničí, tedy ti revanšisté a kapitalisté, přesně řečeno celá rodina, která byla odsunuta a žila v Rakousku a Německu.

Že měli rodiče nejen finanční, ale také jiné starosti jsem cítila, i když ne všemu rozuměla. Domek byl prohlášen Národním výborem za „nadměrný byt“ horní patro kde byly ložnice rodičů a moje se muselo vyklidit. Měsíce stálo prázdné, nábytek se nacpal do přízemí, ke známým a do nějakého skladu, my jsme se srovnali tak tak v přízemí. O hodně později se zřejmě změnil zákon, rodinné domky byly prohlášeny za soukromé, zase se všechno stěhovalo zpět.

Jednoho dne se muselo odpoledne do školy, s mámou. Ne na nějaký pohovor, byl to den měnové reformy. V tělocvičně byl pult, ke kterému byli přítomní vyvoláváni jeden za druhým. U všech vchodů, a ještě kolem vojáci v uniformách a samopaly. Otec s matkou měli zřejmě další starosti moc jsem tomu nerozuměla až později. Nejen že byly peníze jiné, bylo jich méně. Úspory padly. Životní pojistka otce byla prohlášena za neplatnou, ten dokument mám ještě doma.

Víš, až půjdeš kolem těch a těch sousedům bude tam někdo koho neznáš, starý pán. Slušně pozdrav, ten pán byl několik roků ve vězení (za nějaké politické provinění krátce po válce).

Ne nebudeme poslouchat český rozhlas, tam se jenom lže, rozhodl otec. A naladil Radio Wien, v prvních letech dokonce Londýn.

Nade vším ležel takové jakési hrozící mračno strachu. Co bude zítra. A to ještě nehovořím o kádrových posudcích, které koneckonců vedly k tomu, že týnejdžr se samými jedničkami, v tu dobu hovořící plynně česky a německy a soukromě – na vlastní přání a další zátěž rodinného rozpočtu – navštěvující angličtinu na jazykové škole samozřejmě studovat nesměl, ba ani na jedenáctiletku nestačil „dělnický původ“ …

Ne, to opravdu bylo všechno jen ne super dětství

Autor: Hanna Rybnická | čtvrtek 30.7.2026 20:48 | karma článku: 10,60 | přečteno: 163x

Další články autora

Hanna Rybnická

Už jste někdy četli dopisy úplně obyčejných lidí z první republiky (2)?

Mezi tou příkladně srovnanou korespondencí otce se nacházely také dopisy (a pomocí kopírovacího papíru zhotovené odpovědi otce) jedné další rodiny správců určitého panství s vinicemi.

25.7.2026 v 19:29 | Karma: 13,18 | Přečteno: 261x | Diskuse | Společnost

Hanna Rybnická

Neděle bez politiky. Už jste někdy četli dopisy obyčejných lidí z první republiky?

V roce 1984 zemřel otec. Byl to velice pedantický, přesný člověk, všechno, co vlastnil, měl pečlivě srovnané a uklizené, jen to nebylo vždycky lehké s ním vyjít.

18.7.2026 v 18:48 | Karma: 18,02 | Přečteno: 333x | Diskuse | Společnost

Hanna Rybnická

Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl druhý - Ignaz Storek

Nový kulturní a galerijní prostor, který vznikl v areálu tradičních Šmeralových závodů v Brně a nabídne během sezony výstavy současného umění, performance, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky i prostor pro neformální setkávání.

19.6.2026 v 23:35 | Karma: 7,41 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost

Hanna Rybnická

Ztracená historie – Tentokrát Šmeral Art Factory v Brně - díl první

Tak se tuhle dočítám v novinách o nové umělecké síní v Brně, která byla právě otevřena v bývalé industriální hale Šmeralových závodů v Brně.

19.6.2026 v 16:10 | Karma: 6,95 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Hanna Rybnická

Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá“ Zakladatelé SL

„.....ale SL skutečně založili bývalí nacisté. Potomci s nimi mají společnou tu organizaci.. Píše paní učitelka, zkoušku z historie složila na UK, člověk by očekával že se vyjádří přesně a korektně, a ne jednoduchou paušalizací.

11.6.2026 v 13:08 | Karma: 12,62 | Přečteno: 365x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
29. července 2026  13:32

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Policie pátrá po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku

Fotografie pohřešované dívky, třináctileté Niny Fridrichové. (30. července 2026)
30. července 2026  22:42,  aktualizováno  22:42

Z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku utekla ve čtvrtek večer třináctiletá...

Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo téměř 36 stupňů Celsia

ilustrační snímek
30. července 2026  20:34,  aktualizováno  20:34

Na dvou stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou...

Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávají požáry, v přírodě jich dnes hasili 16

ilustrační snímek
30. července 2026  19:38,  aktualizováno  19:38

Hasiče v Plzeňském kraji dnes celý den zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich k...

Na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Platí třetí stupeň poplachu, zásah komplikuje vítr

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...
30. července 2026  16:02,  aktualizováno  21:06

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního...

Prodej bytu 2+1 63 m2, Klášterec nad Ohří
Prodej bytu 2+1 63 m2, Klášterec nad Ohří

Lidická, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
2 700 000 Kč

Více z nabídky 110 075 nemovitostí

Hanna Rybnická

  • Počet článků 81
  • Celková karma 13,97
  • Průměrná čtenost 353x
Narodila jsem krátce po válce v Brně v tehdejším Československu, vyrostla jsem tam a v 18 letech přišla do Spolkové Republiky. . Zajímám se o historii rodného města zvláště z jeho specifické stránky česko-německo-židovského soužití které se opakovaně promítlo i do historie rodiny.. Je úzce propojena a někdy není jednoduché si uvědomit, že otevřený pohled do historie není vždy příjemný. Ne vždycky jsou to jenom ti „jiní“ kteří byli těmi “zlými.“

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.