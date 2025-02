Společné prohlášení Ústřední rady židovských občanů proti AfD (Alternativa pro Německo)

Krátce před volbami v SRN se živě diskutuje role AfD (Alternativa pro Německo) a její stoupající preference. K této politické straně vydala ˇUstřední rada židovských občanů v SRN“ jednoznačné prohlášeni. Zde překlad z němčiny

AfD –NENÍ alternativa pro Židy

AfD se už nějakou dobu snaží bodovat svými domnělými vazbami ke státu Izrael a svým údajným zájmem o bezpečnost židovské komunity v Německu. Dokonce zřídila pracovní skupinu pro Židy. Nic v politice AfD by nemělo Židy znepokojovat, řekl předseda AfD Alexander Gauland. Bývalá předsedkyně AfD Frauke Petry tvrdila, že AfD je tou pravou „zárukou židovského života v Německu“.

Opravdu?

Ne, AfD není strana pro Židy

Pokud by Židé byli odkázáni na AfD co garanta židovského života v Německu znamenalo by to pro židovský život něco velmi nedobrého. AfD je stranou ve které nenávist k Židům a relativizace, dokonce až k popírání šoa, má své základy.

AfD je antidemokratická, nehumánní a do značné míry pravicově radikální. Jen pohled na dění v Saské Kamenici (2018) by měl stačit k rozpoznání čího ducha dítě AfD je. Zástupci AfD pochodovali bok po boku s neonacisty, chuligány a příznivci Pegidy. Neostýchali se pochodovat s lidmi, kteří veřejně používali hitlerovský pozdrav Z tohoto ovzduší nenávisti a nacionalistického smýšlení byla napadena židovská restaurace ve městě. - AfD strana „znepokojených“ občanů?

Ne, AfD není strana pro demokraty!

AfD rozsévá nenávist a rozděluje společnost. Štve proti lidem a dennodenně útočí na naši demokracii. AfD se stále více radikalizuje a neštítí se přepisovat historii. Gauland nazývá Hitlera a nacisty „ptačím hovínkem“ (Vogelschiss) v historii lidstva. Gauland je zároveň „hrdý na úspěchy německých vojáků ve dvou světových válkách.“

Björn Höcke, předseda parlamentní skupiny AfD vyzývá v durynském zemském parlamentu k obratu politické paměti o 180 stupňů. Památník holocaustu v Berlíně označuje za „památník hanby“. Volební program AfD obsahuje zákaz košer rituálních porážek a obřízky. Každý, kdo tato základní přikázání v judaismu ohrožuje, odpírá Židům v Německu právo žít v této zemi.

Vypadá takto politika země, ve které by se Židé neměli bát?

Ne, AfD JE hrozbou pro židovský život v Německu!

AfD otevřeně agituje proti muslimům a dalším menšinám v Německu.Přitom se snaží vykreslit „muslimy“ jako nepřátele západního světa nebo Židů.

Muslimové nejsou nepřátelé Židů! Nepřátelé všech demokratů v této zemi jsou extremisté, ať už z extrémní pravice, radikální levice nebo radikálních islamistů.

Nenecháme se instrumentalizovat politickou stranou AfD. Wolfgang Gedeon (pozn. politik AfD a antisemita) se přitom ohání výroky, že německé soudy jsou ovlivněny sionismem, nejsou svobodné, ani nezávislé. S Židy tyto soudy zachází „zvláštním způsobem“. Je taková AfD volitelná?

Ne, AfD je rasistická a antisemitská strana!

AfD v žádném případě nezastupuje zájmy židovské komunity. Strana ve které neexistují jiná životaschopná řešení současných problémů než nenávist a štvaní, které naší společnosti nabízí, nemůže být pro nikoho alternativou. Žádný občan této země, kterému záleží na naší demokracii, se s takovou politickou stranou nemůže identifikovat. Taková politická strana je případ pro Úřad pro ochranu ústavy, ale ne pro Židy v Německu.

Níže podepsané židovské organizace a spolky vyzývají všechny demokratické síly uvnitř i vně židovské komunity společně otevřeně a viditelně spojit proti jakékoli formě antidemokratické, antisemitské, rasistické a nacionalistické ideologie!

Originál zde v němčině, překlad google.

UNTER