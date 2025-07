Provokace - nebo pouze recenze možná nepříjemné publikace ? Co myslíte?

Už jste někdy slyšeli jméno Adania Shibli? Nadaná spisovatelka z Palestiny s izraelským pasem. Vyhledejte ve Wikipedii.

Významný německý novinář a literární kritik Denis Scheck uvedl ve svém pravidelném pořadu „lesenswert“ publikaci slovy, že je velice málo spisovatelů – a už vůbec ne spisovatelek - popisujících denní život v Palestině žijících civilistů – a už vůbec ne žen.

Příhoda se odehrává ve dvou rovinách. První rovina jedná o pluku izraelských vojáků, vyslaných 1949 do pouště s cílem zajištění a zlikvidování možných teroristů. Teroristé se v poušti nenachází, za to ale skupina – neozbrojených – beduínů. Jsou okamžitě zastřeleni, společně se vším všudy (zpravidla má karavana zvířata) s výjimkou mladé dívky, kterou na povel vedoucího důstojníka skupina bere s sebou do tábora.

Ponižující zacházení vojáků s dívkou je otřesné. Hygiena spočívá v tom, že v kruhu všech vojáků je dívka svlečena, hadici studené vody důsledně „osprchována“ a benzinem a ostříháním vlasů zbavena pouštního hmyzu, V průběhu následujících hodin do bezvědomí znásilněna, polomrtvá vyvezena z campu, zastřelena a v pouští příslovečně vhozena do vyhrabané jámy a zasypána pískem.

Druhá rovina je náhodná a vyvstane o čtvrtstoletí později. Mladá palestinská úřednice se o příhodě dočte v tisku, zaujme ji maličkost.

Příhoda se stala na den a hodinu přesně 25 let před vlastním narozením úřednice. Tato se zamyslí a rozhodne, vydat se osobně po stopách událostí. Novinář, který příhodu zachytil, jí radí, se obrátit na vojenské archivy a muzea. jenže – tato jsou v Jeruzalémě a v severozápadní části Negevu. Tam Palestinka nesmí.

Gaza je rozdělena na několik pásem, občané Palestiny nejsou oprávněni tato pásma opustit nebo jednoduše navštívit jiná, některá jsou pro tyto občany prostě nepřístupná. Slečna ovšem pracuje ve velké kanceláři s řadou kolegů a kolegyň z Izraele, mají mezi sebou velice dobré vztahy. Svěří se kolegyni z Jeruzaléma, že musí ze soukromých důvodů přes hranice pásem – tato ji spontánně nabídne vlastní pas. Nikdo na to nepřijde, nás ženy stejně moc nekontrolují, na fotkách vypadáme všechny stejně, neboj se, vrátíš mi ho až vše vyřídíš. Hodně zdaru.

Další překážkou je nájem osobního auta. Potřebuje k tomu platební kartu, kterou nemá. Najde se další „oprávněný“ izraelský kolega, který pomůže, najme auto na svoje jméno a zanese slečnu jako oprávněnou spolu-řidičku.

Slečna se vydá na cestu. Jak vše dopadne, přenecháme ctěnému čtenáři či čtenářce.

Případ izraelského důstojníka a jeho skupiny se v roce 1948 skutečně udál. Je historicky zdokumentován, později byli zodpovědní odsouzeni k nemalým trestům.

Adania Shibli je izraelská spisovatelka arabsko-palestinského původu. Narodila se v malé palestinské vesnici v Horní Galileji .Vystudovala komunikaci a žurnalistiku a získala magisterský titul na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde v roce 2001 napsala svou magisterskou práci s názvem Discourse, power, and media coverage of the killing of Palestinian children by the Israeli Army.. Po studiích spolupracovala s významnými palestinskými kulturními institucemi, jako je Palestinské národní divadlo Al-Hakawati v Jeruzalémě a Kulturní centrum Khalil Sakakini) v Ramalláhu..

Její literární talent objevil Mahmud Darwish, v jehož literárním časopise Al-Karmel (v Ramalláhu) se její příběhy poprvé objevily. Své povídky a eseje publikovala také v literárních časopisech Al-Adaab a Zawaya (v Bejrútu) a Amkenah (v Alexandrii). Mnoho jejích prací bylo přeloženo do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, hebrejštiny a korejštiny. Anglické překlady jejího díla se objevily mimo jiné ve Words Without Borders. Její první, velmi úspěšný román Misās vyšel v roce 2002. Za tento román a také za svůj druhý román (2004) byla oceněna vyznamenáním. Její divadelní hra The Error z roku 2005 byla uvedena v divadle Tristana Batese v Londýně a ve Spojených státech v New World Theatre v Amherstu ve státě assachusetts a v Golden Thread Productions v San Franciscu.

V roce 2009 také získala titul Ph.D. na University of East London v mediálních a kulturních studiích. Její disertační práce se jmenuje Visual Terror: A Study of the Visual Compositions of the 9/11 Attacks and major Attacks in the ‚War on Terror‘ by British and French Television Networks.]

Kromě psaní se Shibli věnuje také lektorské činnosti. V letech 2005 až 2009 vyučovala na School of Critical Theory and Cultural Studies na University of Nottingham ve Spojeném království a v roce 2008 byla hostující lektorkou na École des hautes études en sciences sociales v PařížiVyučuje vizuální kulturu na palestinské univerzitě Bir Zait.[7] V rámci postgraduálního výzkumného programu EUME byla v roce 2011/2012 stipendistkou na Wissenschaftskolleg zu Berlin V roce 2012 byla hostem na Mezinárodním literárním festivalu v Berlíně

Shibli má izraelský pas, mluví šesti jazyky (arabsky, hebrejsky, anglicky, francouzsky, německy a korejsky) a žije v Berlíně a Jeruzalémě.

Publikace „Minor Detail“ „Eine Nebensache“ vyšla v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, portugalštině a možná i jiných světových jazycích – bohužel ne v češtině. Bylo oceněna řadou významných světových literárních cen.

​V roce 2023 měla být publikace a její autorka za publikaci oceněna na frankfurtském knižním veletrhu cenou Liberaturpreis 2023. (přesně 20. října 2023 – přepadení festivalu jen o něco dnů dříve). Ocenění se uděluje od roku 1988 autorům z Afriky, Asie, Latinské Americe a arabských států. a je podporováno hesenským ministerstvem vědy a umění jako i kulturním fondem Frankfurt Rhein-Main. Kvůli útokům Hamasu na Izrael bylo předávání cen odloženo na pozdější datum. Ředitel knižního veletrhu Juergen Boos řekl, že chtějí autorku ochránit před „rozvášněnými davy.“.

Samozřejmě následovala masivní kritika.

Adania Shibli – Wikipedia

Minor Detail (novel) - Wikipedia