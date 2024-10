Pro změnu kousek historie neškodí, co myslíte? Berlín 1944 , Hrabě Stauffenberg

Tentokrát Berlín prvni polovina minulého století . Mladík z jedné z nejlepších rodin, šlechtic, Claus Philipp Maria Justinian Schenk, hrabě von Stauffenberg (15. listopadu 1907, Bavorsko – 20. nebo 21. července 1944, Berlín)

Nadšen Hitlerovským nacismem, nadaný důstojník , vystuduje vojenskou akademii v Berlíně, nastoupí v Hitlerově wehrmachtu. Učastní se přepadení Sudet, přepadení Polska a Francie. Přeložen do Rommelovy armády do Afriky, tam těžce zraněn, a přeložen do říšského Německa. Otřesné tragedie pronásledování Židů a ostatní dění ve Východní Evropě, kterého je svědkem, mladíka a jemu podobné, probudí.

Jako i jiní si uvědomí, kdo je původcem. Adolf Hitler

Tohoto zločince je nutno odstranit, je motiv mladíkova jednání. Spolu s dřívějšími komilitony z berlínské vojenské akademie a jinými diskutují plány na vytvoření Evropy po Hitlerovi. Henning von Tresckow, Erwin von Witzleben , Friedrich Olbricht a hrabě Schulenburg. Spiklenci se scházejí na panství, vzdáleném od Berlína ve městečku Kreisau. Později se říká kruhu spiklenců Kreisauer Kreis.

Odstraním jej sám, přemýší mladík. Dvě bomby si pořídí, jednu ovšem krátce před zahájením akce zase vyřadí. Má přístup do vnitřního kruhu Wolfsschanze ve Východním Prusku. Z nevyzpytatelných důvodů vznikne chaos, Führer přeloží termin smluvené schůze. Bomba sice vybuchne ale nálož nevystačí zničit všechno. Pokud by byly nálože dvě, svět by se již 1944 změnil, tvrdí dodnes odborníci.

Staufenberg prchne, podaří se mu ještě tentýž den doletět do Berlína. Ovšem generální štáb wehrmachtu nejedná, nýbrž vyčkává. Až je pozdě. Až se roznese zpráva, že Hitler atentát přežil a Hitler se objeví na veřejnosti.

O několik hodin později je Stauffenberg zatčen. Zatčena je řada dalších důstojníků, ba i rodinných příslušníků. Nejen desítky, ale stovky německých občanů se octne z důvodů podezření ze spolupráce se spiklenci v koncentračních táborech.

Friedrich Olbricht, Mertz von Quirnheim a hrabě Stauffenberg jsou ještě ve stejnou noc odsouzeni k trestu smrti který je okamžitě velmi zvláštním způsobem vykonán. V noci 20.na 21. července 1944, před osmdesáti lety.

Snad prý kdysi existoval film popravy. Byl tak hrozný, že z hrstky lidí, kteří jej po válce analyzovali, někpolik omdlelo.

Dodnes se hovoří o mužích 20. července. Die Männer des 20. Juli.

Foto vlastní, říšsský sněm, dnes Parlament Spolkové Republiky.