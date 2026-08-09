Musí člověk, který se „nepřizpůsobí naší kultuře“ být vykázán ze země? Opravdu ?
Prostě jsem to doma sama už fyzicky nezvládla, na to jsem musela náhle na operaci do nemocnice, prostě nebylo vyhnutí.
Menší pečovatelský ústav v sousední vesnici, pardon v městské části (město vzniklo administrativním spojením několika dřívějších vesnic v 70tých letech a má dnes hned několik různých seniorských domovů) nebyl daleko, takže jsem mohla manžela navštěvovat dvakrát denně, dopoledne a odpoledne. Oční vada se tak zhoršila, že už skoro vůbec neviděl, již jídlo bylo problémem, takže jsem pomáhala příborem do úst a i jinak byl (napřed ještě na chodítku, později na vozíčku) závislý na celodenní – a noční – pomoci.
Podařilo se nám zajistit jednolůžkový pokojíček, zařídila jsem jej osobním způsobem, pokud to šlo, prostě udělat z nutného pobytu co nejvíce příjemného pohodlí.
Zaměstnanci ústavu byli skoro všichni migranti. Z různých světadílů. Jídlo bylo dodáváno z jednoho velkého domova poblíž, v kuchyňce vládly dvě ženy, jedna spíše skromnější příjemná Ukrajinka, jedna rezolutní Američanka s černou pletí.
K pečovatelům patřili muži z různých afrických zemí, ale také ženy ze zemí bývalé Jugoslávie. Jedna mladá žena pocházela z ostrova Madagaskar, snad prý přijela do SRN jako „au pair“ a prostě se přeorientovala. Byla zasnoubena s mladým mužem (mimo ústav) z Francie, kam také po nějakém čase s ním odešla.
I vedení směn měli na starosti migranti. Jeden z nich, Adnan, pocházel z Dubaje. Snad tam vystudoval, ovšem odešel s rodinou do Evropy, bydleli někde v malém a skromném bytě, však si jistě dovedeme představit, že takový pečovatelský plat není na velké skoky, zvláště když má člověk dvě děti. Velice svědomitý člověk. Nebylo nic, co by neviděl nebo čeho by se neuchopil. Často mi s manželem nejen pomohl, ale také poradil, přišel prostě na věci, na které bych, dlouholetým zvykem vůbec nemyslela. Nebudu to rozvádět, jsou to dost osobní záležitosti.
Pečovatelé a pečovatelky si, pokud měli čas, u společných obědů nebo večeří sedli mezi obyvatele, a tak jsme si často pokecali. Jednou si sedl Adnan s talířem přímo vedle nás. K jídlu byl obvyklý kousek pečínky, nějaká příloha a zelenina. Na talíři pana Adnana byla ovšem jen příloha a zelenina, maso chybělo. Nějak jsme se dali do řeči, zajímalo mne, zda je to jeho kulturní zvyk nebo možná nějaká dieta. Ano, je to kulturní zvyklost prostě naše kultura není o mase, a tak jsme se chvilku rozkecali.
Byl to zajímavý rozhovor. Jen nechápu, co je tom divného, jak se dočítám zde v těch různých příspěvcích. Musí docela normální člověk, který se „nepřizpůsobí naší kultuře“ tím že nejí maso, jako věřící islámu, nebo pouze maso získané určitým způsobem jako židovská kultura, nebo chodí do mešity, synagogy, evangelického kostela, ženy nosící zahalení případně – logicky – dokonce řádové sestry - být vykázán ze země?
Fotka vlastní
Hanna Rybnická
Afričané? A už jste se někdy procházeli českým velkoměstem?
Takové velkoměsto jako je třeba Brno má spoustu městských částí, vystavěných ještě za secese, monarchie, prostě koncem 19.a v první polovině 20. století.
Hanna Rybnická
Tak mi to nedá, ta šťastná dětství v socialismu, první republice, protektorátu. Opravdu?
Zajímavé reakce – a myslím to naprosto vážně – jsem zaznamenala pod svým kritickým článkem o dětství v socialistickém ráji. Musela jsem se nad nimi zamyslet - možná se zamyslíte i Vy.
Hanna Rybnická
Super dětství za socíku ? Opravdu? Ne, neděkuji za dobu, ve které jsem se narodila
Asi se období dětství nedají srovnat. Sama jsem dětství prožívala v 50tých letech minulého století
Hanna Rybnická
Už jste někdy četli dopisy úplně obyčejných lidí z první republiky (2)?
Mezi tou příkladně srovnanou korespondencí otce se nacházely také dopisy (a pomocí kopírovacího papíru zhotovené odpovědi otce) jedné další rodiny správců určitého panství s vinicemi.
Hanna Rybnická
Neděle bez politiky. Už jste někdy četli dopisy obyčejných lidí z první republiky?
V roce 1984 zemřel otec. Byl to velice pedantický, přesný člověk, všechno, co vlastnil, měl pečlivě srovnané a uklizené, jen to nebylo vždycky lehké s ním vyjít.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem, silnice uzavřená, zasahoval vrtulník
Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku uzavřela silnici druhé třídy číslo...
Hasiči zasahují u požáru domu v centru Liberce, oheň dostali pod kontrolu
V centru Liberce hasiči likvidují od dnešního podvečera požár domu v Nerudově ulici. Oheň vzplál na...
V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se...
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských...
Pronájem 1+1, 35 m2, Lidická, Klášterec nad Ohří
Lidická, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
9 500 Kč/měsíc
- Počet článků 84
- Celková karma 14,63
- Průměrná čtenost 398x