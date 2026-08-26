Kradou nejvíce Češi nebo Romové? Je to věcí pohledu.
Začnu asi tak: Naše „odsunutá“ rodina byla kdysi úřady umístněna v německém městečku nedaleko českých hranic. Částečně v Rakousku ve Vídni.
Po pádu železné opony se v těch příhraničních oblastech najednou na obchodech začínaly objevovat nápisy „Češi nekraďte“. Houfně. Byl to prostě takový český sport, zkoušet, jak (rádoby) nenápadně sáhnout do cizího majetku. Ale nejen to. Sama jsem při cestách „domů“ zažila dost nepříjemných věcí, různé manipulace taxikářů, na ručně vystavených účtenkách v restauracích, po krátké cestě z pražského hlavního nádraží k tramvajové zastávce a další. Štěstí že hovořím česky, německým přátelům se dařilo ještě hůře.
Někdy se divím, když se dnes dívám na ty dnešní podvody v CZ ve velkém, dokonce i v nejvyšších vládních a společenských místech, zneužívání nejen lidské důvěry ale dokonce evropských dotačních programů....
Tenkrát a dodnes jsem nikdy a nikde neviděla nějaký nápis „Romové nekraďte“.
Dodnes jsem nikdy a nikde neslyšela o podvodech ve velkém které by provedli Romové.
Je to už velice dlouho, byli občané mého bydliště, nevelké obce v SRN upozorněni, že obcí projede dost velká skupina Romů na cestě někde z Banátu do Španělska. Myslím, že se jednalo nějaký okázalý pohřeb nějakého vysokého romského hodnostáře. Zastaví se na místním hřišti, kde ve svých campingových vozech přenocují. Jen náhodou se jednalo o místo víkendové procházky, kterou jsme si pravidelně dopřávali s manželem. Místo bylo opravdu přeplněné těmi vozy, liduprázdné, prošli jsme a nešlo nenakouknout sem tam do nějakého toho vozu.
Přiznám se, že jsem sama dost velký chaot. A na ty pečlivě uklizené vnitřky těch vozů načechrané peřinky bylo vidět i zvenku, úklid byl perfektní. Sama mohu vzpomínat jen se závistí. Sama bych to tak precizně uklidit nedokázala.
V Brně se nachází krásné Roma Muzeum s řadou zajímavých podnětů. Zajímaví lidé, zajímavé výstavy, super organizátoři, webové stránky ve třech jazycích.
A – jen tak na okraj, se vzpomínkou na ty nenávistné projevy dokonce i bývalého českého prezidenta nebo na buranské chování české vlády v rámci letošního sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně i vůči nejvyšším představitelům vlády SRN, kteří, jako obvykle, převzali nad sjezdem patronát a dostavili se osobně.
S výjimkou současného prezidenta země, který se příkladně zachoval jako diplomat, samozřejmě.
U těchto vzpomínek se přímo ukloním památce jednoho občana romského původu.
Iniciátor uvedeného muzea, legendární pan Ing. Karel Holomek, kdysi předseda Společenství Romů na Moravě navštívil Sudetoněmecký krajanský sjezd již před léty v Německu, v Norimberku. Dokonce se na moment zastavil u stánku brněnské německé menšiny, která pravidelně představuje své projekty v rámci česko-německých vztahů.
Takových občanů s vynikajícím charakterem si nesmírně vážím.
Fotka vlastní: Ing. Karel Holomek v Norimberku.
Čest jeho památce.
Hanna Rybnická
Už se Vám v životě přihodilo něco opravdu divného? Třeba u posledních chvilek blízkého?
Bylo to v době, kdy jsem si konečně mohla pořídit vlastní laptop pro soukromé účely. Snila jsem o tom už od dob, kdy počítače byly rozměrů kusu nábytku, ale jednoho dne jsem se dočkala, prostě měla svůj.
Hanna Rybnická
Musí člověk, který se „nepřizpůsobí naší kultuře“ být vykázán ze země? Opravdu ?
Už jsem zde několikrát psala o tom, že manžel, skoro 90 let, své poslední měsíce života prožil v pečovatelském ústavě.
Hanna Rybnická
Afričané? A už jste se někdy procházeli českým velkoměstem?
Takové velkoměsto jako je třeba Brno má spoustu městských částí, vystavěných ještě za secese, monarchie, prostě koncem 19.a v první polovině 20. století.
Hanna Rybnická
Tak mi to nedá, ta šťastná dětství v socialismu, první republice, protektorátu. Opravdu?
Zajímavé reakce – a myslím to naprosto vážně – jsem zaznamenala pod svým kritickým článkem o dětství v socialistickém ráji. Musela jsem se nad nimi zamyslet - možná se zamyslíte i Vy.
Hanna Rybnická
Super dětství za socíku ? Opravdu? Ne, neděkuji za dobu, ve které jsem se narodila
Asi se období dětství nedají srovnat. Sama jsem dětství prožívala v 50tých letech minulého století
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