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Kradou nejvíce Češi nebo Romové? Je to věcí pohledu.

Inspirací k vlastním úvahám byl článek pana Flégla s obdobným názvem, který vyvolal divoký shitstorm vůči autorovi, jen proto, že sdělil vlastní úvahu a zkušenost, která prostě neodpovídala všeobecnému názoru čtenářů.

Začnu asi tak: Naše „odsunutá“ rodina byla kdysi úřady umístněna v německém městečku nedaleko českých hranic. Částečně v Rakousku ve Vídni.

Po pádu železné opony se v těch příhraničních oblastech najednou na obchodech začínaly objevovat nápisy „Češi nekraďte“. Houfně. Byl to prostě takový český sport, zkoušet, jak (rádoby) nenápadně sáhnout do cizího majetku. Ale nejen to. Sama jsem při cestách „domů“ zažila dost nepříjemných věcí, různé manipulace taxikářů, na ručně vystavených účtenkách v restauracích, po krátké cestě z pražského hlavního nádraží k tramvajové zastávce a další. Štěstí že hovořím česky, německým přátelům se dařilo ještě hůře.

Někdy se divím, když se dnes dívám na ty dnešní podvody v CZ ve velkém, dokonce i v nejvyšších vládních a společenských místech, zneužívání nejen lidské důvěry ale dokonce evropských dotačních programů....

Tenkrát a dodnes jsem nikdy a nikde neviděla nějaký nápis „Romové nekraďte“.

Dodnes jsem nikdy a nikde neslyšela o podvodech ve velkém které by provedli Romové.

Je to už velice dlouho, byli občané mého bydliště, nevelké obce v SRN upozorněni, že obcí projede dost velká skupina Romů na cestě někde z Banátu do Španělska. Myslím, že se jednalo nějaký okázalý pohřeb nějakého vysokého romského hodnostáře. Zastaví se na místním hřišti, kde ve svých campingových vozech přenocují. Jen náhodou se jednalo o místo víkendové procházky, kterou jsme si pravidelně dopřávali s manželem. Místo bylo opravdu přeplněné těmi vozy, liduprázdné, prošli jsme a nešlo nenakouknout sem tam do nějakého toho vozu.

Přiznám se, že jsem sama dost velký chaot. A na ty pečlivě uklizené vnitřky těch vozů načechrané peřinky bylo vidět i zvenku, úklid byl perfektní. Sama mohu vzpomínat jen se závistí. Sama bych to tak precizně uklidit nedokázala.

V Brně se nachází krásné Roma Muzeum s řadou zajímavých podnětů. Zajímaví lidé, zajímavé výstavy, super organizátoři, webové stránky ve třech jazycích.

A – jen tak na okraj, se vzpomínkou na ty nenávistné projevy dokonce i bývalého českého prezidenta nebo na buranské chování české vlády v rámci letošního sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně i vůči nejvyšším představitelům vlády SRN, kteří, jako obvykle, převzali nad sjezdem patronát a dostavili se osobně.

S výjimkou současného prezidenta země, který se příkladně zachoval jako diplomat, samozřejmě.

U těchto vzpomínek se přímo ukloním památce jednoho občana romského původu.

Iniciátor uvedeného muzea, legendární pan Ing. Karel Holomek, kdysi předseda Společenství Romů na Moravě navštívil Sudetoněmecký krajanský sjezd již před léty v Německu, v Norimberku. Dokonce se na moment zastavil u stánku brněnské německé menšiny, která pravidelně představuje své projekty v rámci česko-německých vztahů.

Takových občanů s vynikajícím charakterem si nesmírně vážím.

Fotka vlastní: Ing. Karel Holomek v Norimberku.

Čest jeho památce.

https://www.rommuz.cz/cs/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Holomek

Autor: Hanna Rybnická | středa 26.8.2026 11:40 | karma článku: 4,22 | přečteno: 99x

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Narodila jsem krátce po válce v Brně v tehdejším Československu, vyrostla jsem tam a v 18 letech přišla do Spolkové Republiky. . Zajímám se o historii rodného města zvláště z jeho specifické stránky česko-německo-židovského soužití které se opakovaně promítlo i do historie rodiny.. Je úzce propojena a někdy není jednoduché si uvědomit, že otevřený pohled do historie není vždy příjemný. Ne vždycky jsou to jenom ti „jiní“ kteří byli těmi “zlými.“

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