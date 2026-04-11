………je to láska, a ne zvyk, to, co spolu měli ......?
Poslední měsíce svého života, krátce před svými 90. narozeninami strávil manžel v pečovatelském domově. Doma to už prostě nešlo, fyzické síly mi na řádnou péči už nestačily.
Ze začátku byl na pokoji ještě jeden pán, o něco málo později se uvolnil jednolůžkový pokoj ovšem nevím, zda je to vždycky požehnání. Starý člověk je prostě trochu zmatený, vstane z lůžka, už si nepamatuje že má zazvonit o pomoc a – nedej Bože - upadne a nemůže vstát. V dvoulůžkovém pokoji zpravidla soused vše zpozoruje a zavolá pomoc, v jednolůžkovém se může stát, že zůstane nešťastně ležet až do okamžiku, kdy přijde pravidelná kontrola.
Zařídila jsem pokojíček trochu osobním způsobem, i Vánoce se vydařily, prostě dle možností, ve společenském sále byl velký vánoční stromeček, v pokojíčku manželova velká svítící hvězda na okně, měli jsme ji již dlouho a bez ní by nebyly Vánoce.
Ostatně personál pečovatelského domova pozůstával z 95 procent z mladých lidí, migrantů ze všech možných světadílů. Byli všichni milí, starostliví, empatičtí. Víte, řekl mi jeden s černou pletí, u nás doma si starých lidí zvláště vážíme – ne jako někdy u vás v Evropě.
Manžela jsem navštěvovala denně dvakrát, dopoledne a odpoledne, takže měl kolem sebe svoji známou tvář, což starého člověka v „cizím“ prostředí vždycky uklidní. Také jsem večer, když byl uložen ke spánku. vždycky řekla: Ted budeš spát, a až se vzbudíš bude káva, a po kávě hned přijdu. To ho znatelně uklidnilo.
Jednoho dne přišel k večerní hygieně jako vždycky pečovatelský pár. Mladý muž a mladá žena, oba migranti. Hovořili výbornou němčinou, ona byla z ostrova Madagaskar, on – si už nevzpomínám. Šikovná a pohledná mladá žena.
Chvíli mne pozorovala, stoupla si přede mne a řekla: Paní, je to láska nebo zvyk? Myslela tím moje denní návštěvy, což v domově nebylo časté. Jak taky, potomci ubytovaných byli zajisté v zaměstnání, nebo možná i z vzdálenějších regionů, nevím.
Otázka mne opravdu zaskočila. Láska? To je pro mne zamilovanost osmnáctiletých, kteří si píšou milostná psaníčka a svět okolo pro ně neexistuje, to už jsme měli padesát let za sebou. Zvyk? No to už vůbec ne, přece mi opravdu záleží na to, abych viděla manžela spokojeného i v takové situaci. Něco jsem odpověděla, přerušil mně její pečovatelský partner. Víte, ona se bude vdávat, má přítele Francouze, opustí nás a půjde do Francie.
Manžel zemřel, je mi smutno, oné čtvrti se od té doby vyhýbám. Ovšem tuhle jsem seděla s přáteli a došlo k tomu, že jsem historku vyprávěla. Dlouholetý manželův přítel se zamyslel a řekl: „Já bych v okamžiku také nevěděl, jak odpovědět. Ale: přece je staré přísloví které znamená opravdu lásku: Chci s tebou strávit život a s tebou stárnout.“
A dodal: „Tak to byla opravdu láska“.
Hanna Rybnická
