Jak se maminka octla na Nový Rok 2000 v New Yorku, ač tam nikdy nebyla

neboli - co to vlastně bylo „millenium ? A teto nemohla bys jim poslat tu fotku, víš s tetou a mojí sestrou cos nafotila na Vánoce u nás? Povídá před 25 lety neteř.

No nevím, už mi to sice také proběhlo hlavou ale zase – ta fotka vznikla náhodou a že by byla tak moc zajímavá, no možná….

Jeden z největších fotokoncernů světa vypsal koncem roku 1999 soutěž pod názvem „picture the millenium“ . Úkolem bylo, zaslat fotografii která jakýmkoli způsobem znázorňuje zlom tisíciletí. Na fotce, o které je řeč byly vidět dvě ženské hlavy, jen náhodou té nejstarší a té nejmladší členky rodiny. Moje maminka, skoro 90letá a nejmladší neteř, tenkrát necelých 25 let.

No tak co, pošlu jim to, ať si s tím poradí oni, ta výběrová komise, proč bych si měla dělat starosti je to stejně jenom švanda.

Uplynulo pár týdnů, než jsem dostala odpověď. Fotka byla v rámci celoněmecké organizace koncernu vybrána co nejlepší, vyhrála první cenu. V dopise stálo, že jako taková byla vybrána a zaslána do USA do celosvětové soutěže.

Tak jsem si musela chvilku sednout.

Zase uplynula delší doba. Až do srpna. A zase přišel dopis. Tentokrát gratulace nejvyššího CEO. Sdělil mi, že jsem vyhrála druhou cenu celosvětové soutěže a fotka bude umístněná na jeden celý den na celoplošném reklamním monitoru na Times Square v New Yorku. Times Square se nachází na křižovatce Broadway a Seventh Avenue a je pojmenováno po budově T.S.1 používané deníkem New York Times. Táhne se od West 42nd Street k West 47th Street a tvoří centrum manhattanské divadelní čtvrti Broadway.

Kromě asi 40 divadel je oblast kolem Times Square domovem kaváren, řetězců rychlého občerstvení a obchodů se suvenýry, stejně jako luxusních restaurací, multikin, studií MTV, Sony a Vogue. V sousedství Times Square sídlí také americká technologická burza NASDAQ. Times Square je známé pro své četné neonové nápisy. Times Square je v USA často označováno jako The Crossroads of the World, The Center of the Universe, The heart of the Great White Way – to druhé je název pro divadelní čtvrť kolem Broadwaye – nebo The Heart of the World. Tolik Wikipedie .

A tak se také 28. prosince 2000 stalo. Maminka se s úžasem svrchu koukala celý den na ten rušný newyorský svět........... a ten na ni.

Že maminka doma svým očím nevěřila je jasné. Ovšem dostali jsme mimo jiných blahopřání dokonce i fotku celé reklamní plochy – fotku rozeslala všem svým známým a příbuzným jak do Česka, tak i v německojazyčných zemích. Následovala řada gratulací.

Sama jsem dostala jménem vedení mezinárodní firmy kytici a tenkrát nejnovější model fotoaparátu. Mám jej dodnes.

A proč to píši? Do Nového roku přeji hodně toho, čemu se říkávalo civilní kuráž nebo dnes občanská odvaha - prostě někdy se pustit do něčeho neobvyklého. Určitě se Vám to vydaří.

Happy New Year to everyone !

Fotky jsou moje vlastní.