Jak se chová slušný člověk na hřbitově? A jak u návštěvy hromadného hrobu ? ?

Staré, zřejmě z jednoho Shakespearovského dramatu pocházející přísloví znám jen v němčině: Wunsch als Vater des Gedankens. Tedy: Přání co otec myšlenky.

Tak nějak mi připadá článek pana Nožičky o „nepovedeném usmiřování“ ze Sudeťáky.

Pokud jde slušný člověk na hřbitov nedělá tam výtržnosti, naopak přinese kytku nebo zapálí svíčku, chvilku se zastaví, podumá. O to více pokud jde o masový hrob 800 civilistů, a k památce přijíždí různé i zahraniční delegace.

Pár desítek neučesaných a páchnoucích bezdomovců s pískotem a kňučením jako pras...... částečně s velkými SUV a houkáním na klakson se snažili rušit vzpomínkový akt „Pouti smíření“ v Pohořelicích. Jen mi napadlo, kdyby se v Německu na dnes pečlivě udržovaných památkových místech na zavražděné židovské občany někdo jen zdaleka objevil v takovém „úboru“ .. ani nechci domyslet.

Byli právem vykázáni z prostoru hromadného hrobu a pietního místa. Obřad se konal v plánovaném rozsahu. Jen ty záběry obletěly svět v televizních zprávách a občané v zahraničí žasli ob takové primitivity Čechů. Máme to opravdu zapotřebí roznášet do světa takový obraz „českého vlastence“?

Ostatně: My Brňáci patříme k těm slušným lidem v Česku. Na Ústředním hřbitově jsou celé řady pečlivě upravených hrobů, možná jen památkových křížů na vojáky, padlé v druhé světové. Jména a data jasně k přečtení. Rusové, ale i němečti příslušníci Wehrmachtu.

Nebo jste mysleli že takový mladý kluk mohl - když dostal povolání do zbraně - napsat něco jako : Vážený pane Hitler, nesouhlasím s Vaší politikou a odmítám Váš povolávací rozkaz - s pozdravem …………

Fotky vlastní pohřebiště německých vojínů na Ústředním hřbitově v Brně

Pohořelické hromadné pohřebiště

Autor: Hanna Rybnická | neděle 24.5.2026 19:08 | karma článku: 8,48 | přečteno: 109x

Hanna Rybnická

  • Počet článků 75
  • Celková karma 15,24
  • Průměrná čtenost 357x
Narodila jsem krátce po válce v Brně v tehdejším Československu, vyrostla jsem tam a v 18 letech přišla do Spolkové Republiky. . Zajímám se o historii rodného města zvláště z jeho specifické stránky česko-německo-židovského soužití které se opakovaně promítlo i do historie rodiny.. Je úzce propojena a někdy není jednoduché si uvědomit, že otevřený pohled do historie není vždy příjemný. Ne vždycky jsou to jenom ti „jiní“ kteří byli těmi “zlými.“

