Jak se chová slušný člověk na hřbitově? A jak u návštěvy hromadného hrobu ? ?
Tak nějak mi připadá článek pana Nožičky o „nepovedeném usmiřování“ ze Sudeťáky.
Pokud jde slušný člověk na hřbitov nedělá tam výtržnosti, naopak přinese kytku nebo zapálí svíčku, chvilku se zastaví, podumá. O to více pokud jde o masový hrob 800 civilistů, a k památce přijíždí různé i zahraniční delegace.
Pár desítek neučesaných a páchnoucích bezdomovců s pískotem a kňučením jako pras...... částečně s velkými SUV a houkáním na klakson se snažili rušit vzpomínkový akt „Pouti smíření“ v Pohořelicích. Jen mi napadlo, kdyby se v Německu na dnes pečlivě udržovaných památkových místech na zavražděné židovské občany někdo jen zdaleka objevil v takovém „úboru“ .. ani nechci domyslet.
Byli právem vykázáni z prostoru hromadného hrobu a pietního místa. Obřad se konal v plánovaném rozsahu. Jen ty záběry obletěly svět v televizních zprávách a občané v zahraničí žasli ob takové primitivity Čechů. Máme to opravdu zapotřebí roznášet do světa takový obraz „českého vlastence“?
Ostatně: My Brňáci patříme k těm slušným lidem v Česku. Na Ústředním hřbitově jsou celé řady pečlivě upravených hrobů, možná jen památkových křížů na vojáky, padlé v druhé světové. Jména a data jasně k přečtení. Rusové, ale i němečti příslušníci Wehrmachtu.
Nebo jste mysleli že takový mladý kluk mohl - když dostal povolání do zbraně - napsat něco jako : Vážený pane Hitler, nesouhlasím s Vaší politikou a odmítám Váš povolávací rozkaz - s pozdravem …………
Fotky vlastní pohřebiště německých vojínů na Ústředním hřbitově v Brně
Pohořelické hromadné pohřebiště
Víte, co znamená přísloví „Je to pravda, ale – není to pravda celá" Část první
Znamená to manipulaci. Sdělíte někomu jenom část celého dění a část cíleně zamlčíte, abyste dosáhli něčeho k Vašemu prospěchu. Někdy se to stává i v historii celých národů.
Dlouho jsem váhala, ale - tentokrát drsná povídka kolem svátku matek – 1945 v Praze
Druhou květnovou neděli se zpravidla slaví svátek matek. Snad prý již od roku 1914, tedy letos hrdých 112 let, president Woodrow Wilson, Američan, prý to byl, který uzákonil starobylou zvyklost.
Sudeťáci poprvé v Brně ! No hrůza. Opravdu?
Bylo to nějak v polovině prvního desetiletí nového milénia, končila jsem v zaměstnání a náhodou se otevřel nový obzor.
………je to láska, a ne zvyk, to, co spolu měli ......?
K článku mne inspirovaly verse pana Václava, zdejšího blogera, stejnou větu jsem totiž již jednou slyšela. A to bylo tak: (Fotky vlastni)
Vyhánění Čechů z pohraničí – nebo konečně návrat domů?
Je tomu už dost dlouho, jsem po sametové revoluci u jedné z prvních příležitostí pobytu v Brně pozvala jednoho starého pána do hotelu.
