Doktor jako hrom Brno podzim 1945

Stalo se někdy na podzim 1945. Brnem pobíhá mladá žena. Dobře se jí nedaří, je nemocná. Má na zádech vyrážku a bolesti. Herpes zoster, vulgo růže, kdo to kdy prodělal ví, o co jde.

Lékaře nenajde. Je brněnská Němka. V tu dobu se totiž role již proměnily, „podlidé“ jsou pro tentokrát němečtí již neobčané bez rozdílu, zda žena, stařec nebo dítě.

Řada městských lékařů, vlastní osobní minulost neprodyšně uzavřenou, se pyšní cedulemi v oknech „pro Němce neordinujeme“. Možná stejní, kteří ještě nedávno měli obdobné cedule jen malinko jinak „pro Židy neordinujeme“.

Koneckonců se žena hnána bolestí, odhodlá navštívit českého lékaře ve vesnici ve které žije s manželem. Před nedávnem otevřel vlastní praxi. Pokorně čeká v čekárně, předpis říká, že smí do ordinace až poslední, další předpis, musí lékaři napřed oznámit, že je německá (ne-)občanka, tento může klidně odmítnout lékařskou pomoc.

Čeká, až je poslední a čekárna prázdná. Dveře do ordinace se otevřou „další prosím“

Žena se roztřese hrůzou.

V dveřích doktor, chlap jako hora, srostlé obočí, divoký pohled, zdá se, že neumí než se mračit. Než vůbec něco stačí říci, žena už skoro strachem v slzách vyhrkne.

Pane doktore jsem Němka.

Doktor zakoulí očima, hora jako by ještě o metr vyrostla skoro vybuchne. Jako když udeří hrom a zablýskne se naráz. Zena slyší, skoro nechápe.

NA TO JSEM SE VÁS NEPTAL. Ptal jsem se co Vám chybí.

Prohlídne, podá lék. Potřebuje to hlavně klid a trpělivost, pokud by bylo hůře at paní vzkáže, přijde i do domu.

Do domu přijde doktor až za rok. Narodila se holčička, hodinu po porodu žena ochrne, strne úplně. Nemůže pohnout ani malíčkem. I zkušená porodní bába si neví rady. Pošle pro lékaře

Doktor hromuje už ve dveřích. Tak ten kluk má pět kilo, že nám matka tady omdlela?........ Prozatím nikdo nevidí malilinkého raráška v doktorových očích, tak dobře se ještě neznáme.

Vyšetří, podá injekci, žena upadne do klidného spánku. Bylo to prostě trochu moc, poslední rok, šok se zpravidla dostaví až je po všem. Nějak se tím hromováním klidní napětí, i mrně zíve na svět a doktora, usíná.

Nejvíce se raduje porodní bába. Hned příští den přiletí celá štastná, vyhráli jsme to vyhráli, vypráví celou dobu, co předvádí, jak se mrně správně koupe. A co že jsme vyhráli? No volby přece, my komunisté, bude blahobyt pro všechny, hotový ráj na zemi. ----

Porodní bába dávno zemřela, jen bůhví, kde dnes koupe andělíčky, pokoj její duši. Doktor navštívil rodinu naposled v roce 1987, to už v cizině. Těch prvních dvacet let, ještě doma, chodil každý týden po ordinaci na kafe a na plk. Těch dalších dvacet let on doma, oni daleko v cizině psal alespon jednou do měsíce dlouhý dopis svým doktorským písmem právě jak své recepty, normální člověk to nepřečte. Dva staříci rozluštili každé psaní jakbysmet. Zemřel něco měsíců po sametové revoluci, snad si ještě uvědomil, co se vlastně stalo.

Přes 40 let trvalo přátelství českého doktora, pravého Moraváka, s rodinou brněnské Němky. Nejméně tři staletí předků obou doložit na Hané.

Matriky dále už nejdou.