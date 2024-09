Byla Klára Zetkinová opravdu ta šeredná komunistka ze školy?

Družby mezi městy v mezinárodním měřítku, partnerské smlouvy, kooperace patří k dnešním běžným zjevům. Kdopak ale přemýšlí, zda již dříve, dávno, před léty. existovaly mezinárodní styky mezi městy a které osobnosti vynikly?

Mezi městy Stuttgart a Brnem existuje smlouva o vzájemném partnerství celých 35 let. Kdopak asi v Brně, co věděl o Stuttgartu před padesáti, ba před sto lety?

Stuttgart vzpomíná přes sto let výročí něčeho, o čem se nám dnes jaksi nelehce povídá. Univerzitní profesoři drží přednášky, levicové strany a odbory vyhlásily kongres, hlavní deník regionu jí věnuje celou sobotní přílohu, městský archiv ve spolupráci se známým antikvariátem pořádá historické procházky městem po stopách oné dávné události, i sám primátor píše zdravice a vyzývá k vzpomínce ........

Před sto lety bylo ovšem všechno jinak.

Mezi 18. a 24. srpnem roku 1907 se konal ve Stuttgartu mezinárodní kongres sociálních demokratů. Sociální demokraté byli v tehdejším světě, kdekoli, v Prusku nebo v Pobaltí považování za podezřelé nebo částečně i nebezpečné živly. Zákony značně omezovaly jejich politickou činnost, dost často byli příslušníci sociální demokracie sledování tajnou policií, a i jinak byla některá dnes samozřejmá zásadní lidská práva, jako na příklad volební právo žen, tenkrát ještě a také jen někde výlučně předmětem akademických diskusí.

Kongres socialistů, jak byla později akce pojmenována, se proto mohl konat právě jen ve Stuttgartu. V politicky korektně přísném císařském Berlíně by byla taková akce zhola nemožná. Stuttgart, do dnes je město hrdé na svoji tehdejší liberalitu

Württembersko bylo toho času královstvím. Král Vilém II se celkově choval jako moderní evropský panovník v demokratizovaném a parlamentním státě. Tím se král ve Stuttgartu výrazně lišil od svého jmenovce v Berlíně, německého císaře a pruského krále. Císař Wilhelm II. se snažil zablokovat demokratizaci státu a společnosti a zazářit jako pompézní mediální panovník, zatímco král Vilém II. z Württemberska se považoval za korunovanou hlavu státu s demonstrativně praktikovanou skromností a zdrženlivostí. Dlouho si pamětníci rádi vzpomínali na „pana krále“ kterého bylo možno potkat a oslovit na svých pravidelných procházkách v městském parku.

Kongres byl řádně ohlášen, povolen zemským sněmem, rozhodnutí respektováno samotným württemberským králem, policie se do celé akce vmísila jen jednou, a to v zájmu jeho Veličenstva anglického krále, kterého snad jeden z delegátů urazil.

Ve Stuttgartu se sešlo 886 delegátů „všech pěti světadílů“ a 25 národů. jak informuje tehdejší tisk. Mezi nimi i tři Brňané. Brněnský právník Dr. Ludwig Czech, tenkrát právě 37letý, jeho žena Lily a spolupracovník a také aktivní brněnský sociální demokrat Matthias Eldersch.

Dokumentace nevypovídá skoro nic o Brnanech ve Stuttgartu, leccos se dá domyslet. Paní Lily byla do Stuttgartu vyslána, dle delegačního soupisu, dnes zapomenutou brněnskou ženskou organizací. Delegátky se ve Stuttgartu účastnily jedné z prvních feministických konferencí za práva žen, která se konala v rámci kongresu. V první řadě se jednalo právě o ženské volební právo.

Konference byla řízená předsedkyní jménem Klára Zetkinová.

Jméno Zetkinové, její idealismus, sociální cítění a skutečnost, že byla schopna, své představy rázně prosazovat, bylo o mnoho let později propagandisticky zneužito komunistickými režimy. Skutečnost je, že se jednalo o nadanou ženu, která byla krátce před onou významnou událostí povolána z Paříže do Stuttgartu tehdy významným nakladatelstvím pana Heinricha Dietze. Nakladatelství Dietz mělo koncem 19. a počátkem 20. století mezinárodní pověst a potřebovalo řídící redaktorku pro nově připravovaný feministický časopis „Gleichheit“ (Rovnost). Klara Zetkinová přijala nabídku pana Dietze, přestěhovala se do Stuttgartu, redigovala a řídila „Gleichheit“ v jeho nakladatelství až do doby první světové války.

Klara Zetkinová se ve Stuttgartu spřátelila s rodinou Roberta Bosche, továrníka a dodnes legendárního sociálně cítícího mecenáše. Již rok před kongresem zavedl Bosch ve svých podnicích osmihodinovou pracovní dobu. Tento odvážný čin mu vynesl přezdívku „rudý Bosch“. Výnosy svého podniku vkládal pravidelně do sociálních zaopatření svých zaměstnanců nebo i do jejich odborné kvalifikace. V roce 1940 založil nemocnici, dodnes se ve Stuttgartu nachází klinikum Roberta Bosche. Nadace Roberta Bosche patří dodnes k největším německým společenským nadacím.

Sociální demokrat, intelektuál a významný stuttgartský akademický malíř Friedrich Zundel s paní Klárou nejprve spolupracoval, později se s ní spřátelil a došlo k snatku. Pár žil v tenkrát jen polní cestou se Stuttgartem spojenou obcí, dnešní městskou části Sillenbuch, otevřeným životem. U Zundelových se scházela městská, a i mezinárodní umělecká smetánka, často k nim i dojel z Zurychu tenkrát ještě zcela neznámý jakýsi ruský intelektuál jménem Lenin. Paní Klára se angažovala nejen co publicistka, ale také v sociálních záležitostech.

Na lesnatých pahorcích jižně kolem města vybudovala pohlednou dětskou kolonii, samozřejmě z vlastních prostředků a sbírek. Cílem bylo, alespoň o víkendu poskytnout dětem ze špinavého a zamořeného průmyslové doliny něco čerstvého vzduchu a povyražení. Kolonie existuje do dnes a nese jméno Kláry Zetkinové

Kongres ve Stuttgartu byl zahájen ve společenském sále budovy, která, rekonstruována, do dnes existuje, co koncertní a společenská síň Liederhalle. Shromáždění se ovšem konala pod širým nebem na území dnešního předměstí Bad Cannstatt. K projevům, které se konaly samozřejmě bez mikrofonů a jakýchkoli technických pomůcek se dostavilo denně až 60.000 občanů. V překvapivě moderních rozměrech se jednalo v několika tematických okruzích. Militarismus a hrozba mezinárodních konfliktů, vztahy mezi politickými stranami a odbory, koloniální politika, tenkrát z existenčních důvodů běžná emigrace do zámoří, volební právo žen byly tematiky, ke kterým se hledala řešení, a byla vypracovávána jednotná stanoviska.

Dá se vycházet ze skutečnosti, že se Brnané Dr. Ludwig Czech a Matthias Eldersch nacházeli v pracovních skupinách kolem Dr. Victora Adlera, vedoucího rakouské delegace. Skupina kolem Adlera se zabývala tematikou hrozící války, militarismem a mezinárodními konflikty. Tato pracovní skupina byla tehdy řízena významnými osobnostmi evropské sociální demokracie, Francouzem Jauresem, předsedou tehdejší německé sociální demokracie Augustem Bebelem a jinými osobnostmi světového formátu. Sociálními demokraty v průběhu těchto dnů vypracovaná rezoluce končila výzvou všem sociálně demokratickým stranám světa, využít všech politických možností tehdy již hrozící válce zabránit. Snad se na formulaci konečné resoluce podílel i Lenin. Ostatně strany sociální demokracie dlouho bránily vládám vstoupit do války, a to nejen demonstracemi a různou civilní taktikou. Jedním z politického instrumentáře bylo blokování úvěrů na vojenskou výbavu v parlamentech evropských zemí.

Francouzský lídr spojených zemských socialistických partají, jeden z nejvýznamnějších zastánců reformního socialismu humanisticko-pacifistického zaměření, Jean Jaurès, vedl ještě v předvečer první světové války kampaň za pacifismus a proti hrozící válce. Na mírových demonstracích a v parlamentu prosazoval politické porozumění Francie s Německem. Za to byl nenáviděn politickou pravicí. 31. července 1914 byl v Paříží ideologicky posedlým atentátníkem zavražděn. Tento byl po válce soudem zproštěn viny, náklady soudního řízení byly uvaleny na Jaurèsovu vdovu

Odstupem času celého století se zdají otázky kolonializace, emigrace dělníků za prací do zámoří, i dokonce diskuze volebních práv divné. Resoluce kongresu jsou formulovány všeobecně, jejich smysl je správný, platnost omezená. Nicméně – význam kongresu spočíval v tom, že se ve světě, ve kterém se rázně prosazovalo striktně národnostní smýšlení, podařilo svolat něco jako mezinárodní konferenci k mezinárodně zásadním a důležitým otázkám.

Klara Zetkinová se později přidala k levicovým proudům sociální demokracie vstoupila o desetiletí později do nově založené komunistické strany a byla co její zástupkyně zvolena do německého říšského sněmu. Ještě později, jako čestná předsedkyně německého říšského sněmu vzbudila pozornost odvážným, plamenným – svým posledním – proslovem 30. srpna 1932, kde varovala před hrozbou nacionalismu a kdy důrazně vyzývá tehdejší mezi sebou rozhárané německé levicové strany k sjednocení proti nacistickému hnutí. Již těžce nemocná krátce poté emigrovala do Sovětského Svazu, kde v červnu 1933 zemřela. Idealistka, jistě jako mnoho jiných v tu dobu v klamném domnění že se nachází ve světě spravedlnosti a ideálních pracovních podmínek. Osobnost a poslání Zetkinové hodnotí v pražském parlamentě 22. června 1933 německý poslanec Dr. Stern. Lépe neuvažovat o tom, co by se s ní pod vládou Josefa Vissarionoviče v zemi rudých hvězd dlouhodoběji stalo........

Dr. Ludwig Czech, člen brněnské německé sociální demokracie se stane v roce 1928 prvním německým ministrem „nové“ Ceskoslovenské Republiky. Již dávno před svým zvolením do vlády je výrazně činný v řešení sociálních poblémů, on a Matthias Eldersch modernizují sociální zabezpečení tenkrát nepředstavitelně chudých brněnských dělníků.

Koncem let 30.tých měl Dr. Czech možnost emigrovat, odmítl, stalo se mu to osudem. Po okupaci byl zatčen a uvězněn v Terezíně kde 1942 zemřel. Za komunistické totality byla památka Dr. Czecha, angažovaného zastánce lidských práv, aktivního činitele v dobách hladu a bídy v důsledku světové hospodářské krize zesměšnována a ironizována. Dnes Dr. Czecha v Brně připomíná pamětní deska.

Victor Adler a Matthias Eldersch odešli do Vídně. Oba se stali po konci první světové války a po rozpadu rakousko-uherské říše členy nové rakouské sněmovny. Victor Adler zemřel krátce po rozpadu rakousko uherské monarchie, Matthias Eldersch se stal předsedou rakouské Národní Rady. Zemřel v roce 1931.

Paní Lily Czechová přežila druhou světovou válku v Terezíně, po konci války se rozhodla odejít do Rakouska. Zemřela v roce 1966.

Stuttgartský kongres končil krásného letního večera v srpnu 1907 v podlesí dnešní městské čtvrti Heslach. Večírek na rozloučenou se konal v zahradní restauraci městského střeleckého sboru. Dnes přímo u zastávky městské dráhy. Tenkrát se chodilo ze města hezký kousek pěšky. Franzouzský vyslanec Henri de la Porte líčí podvečerní pohodu, kterou organizovali stuttgartští pro své přátele z celého světa württemberským červeným vínem a obloženými chleby, připnutou francouzskou kokardou, co symbolikou svobody a přátelství.

Ke konci, tak La Porte ….zazněla marseillaisa, ta živá, ne ta stará francouzských venkovanů, ta dnešní, nová, výraz svobody celého světa... končí de la Porte svoje vzpomínky.

Foto : Stuttgart Nový zámek sídlo posledního krále Württemberska

Použité fotky jsou dílem autorky článku