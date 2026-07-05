Tenkrát Cyril a Metoděj, dnes Virál a Meta-děj
Před 1 163 lety k nám přišli dva vzdělanci z Východu. Přinesli písmo, překládali složité věci do řeči obyčejných lidí a snažili se propojovat světy, které si nerozuměly. Novodobí věrozvěstové se jmenují Virál a Meta-děj. Také propojují Východ se Západem, také překládají svět do jazyka, kterému rozumí téměř každý. Jen místo hlaholice používají algoritmy, místo pergamenu displeje a místo učedníků sledující.Cyril s Metodějem věřili, že slovo může člověka kultivovat. Virál s Meta-dějem věří, že hlavní je zaujmout během prvních tří vteřin.Tehdejší věrozvěsty vysílala moc církevní a světská. Ty dnešní vysílá těžko uchopitelná ale tržními i politickými zájmy lehce obchodovatelná moc digitálních platforem. Jejich nejvyšším přikázáním bývá: vydrž na obrazovce ještě o minutu déle.A přesto mají obě dvojice něco společného. Ukazují, že kdo ovládá způsob, jakým spolu lidé komunikují a čemu věnují pozornost, ten nenápadně mění i svět kolem sebe.Cyril a Metoděj učili číst mezi řádky psaných slov. Virál a Meta-děj nabádají zejména ke konzumaci vizuálního obsahu. Nemusí být jen povrchní. Dá se v něm najít inspirace, poznání i spřízněnost duší.Jen se musíme naučit nové gramotnosti. Číst mezi reklamami. Procházet mezi názorovými bublinami. Přeskakovat informační plevel, aniž bychom přehlédli zrno. A nenechat algoritmus rozhodovat o tom, čemu věnujeme svou pozornost.Každá doba má své věrozvěsty. Ti dnešní nám nepřinesli nové písmo, ale nový způsob, jak se myšlenky šíří. A stejně jako před jedenácti stoletími nakonec nezáleží jen na tom, kdo zprávu přináší. Ještě víc záleží na tom, jak ji umíme číst.
Hana Šťastná
Starosta v zemi dotčené válkou musí fungovat jako manažer, krizový koordinátor i psycholog
O málokterou obec byla v historii taková mezinárodní tahanice jako o Koločavu. Malebná zakarpatská vesnice se nachází na jižní hranici Siněvirského národního parku.
Hana Šťastná
Války vyhrávají sýpky a studny
Války se od nepaměti vedou zbraněmi. Ale často se rozhodují na poli, v sýpce a u studny. Podstata válečných konfliktů 21. století většinou nestojí na ideologiích nebo náboženství.
Hana Šťastná
Poslední stránka větřínského papíru a první stránka protiodlesňovacího nesmyslu na obzoru
S úmrtím papírny mizí na jihu Čech i kus lidské schopnosti dávat lesům přidanou hodnotu. Lesů i jejich protekce u nás přitom přibývá. Ovšem ta ochrana má dvojí metr!
Hana Šťastná
Kdyby Brusel reguloval novináře jako zemědělce
Představ si redakci jako pole.a jaře by každý novinář musel podat žádost, kolik plánuje „zasít“ glos a reportáží.
Hana Šťastná
Raději hokej než válku
Před sto pěti lety se konalo první mistrovství světa v ledním hokeji. Národní tým Československa si z něj přivezl bronzovou medaili.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Od Trnky po Marvel. Česká animace znovu dokazuje, že patří ke světové špičce
Všichni jsme se to nejspíš učili ve škole. Česká republika patří mezi země, které si ve světě...
Dva mladí lidé se zranili při havárii auta na Opavsku, pro řidiče letěl vrtulník
Dva třiadvacetiletí lidé utrpěli v sobotu večer zranění při nehodě osobního auta poblíž Hertic na...
Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry
Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na...
Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila
K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 152
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1272x