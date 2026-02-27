Starosta v zemi dotčené válkou musí fungovat jako manažer, krizový koordinátor i psycholog
V průběhu téměř šesti století své existence – před tím, než se stala součástí samostatné Ukrajiny – si postupně prošla majetnickou náručí Rakouska-Uherska, správou Československa, anexí Maďarskem a nadvládou Sovětského Svazu. Pro české turisty je Koločava zajímavá především díky příběhu Nikoly Šuhaje, popsanému v Olbrachtově románu. Město Hluboká nad Vltavou si s Koločavou, respektive s jejími obyvateli, dlouhodobě pěstuje silné přátelské vazby. Obě sídla mají podobno velikost a jsou zaměřená na cestovního ruch. Hluboká Koločavským pomáhala s péčí o místa spojená s literární postavou bájného loupežníka Nikoly. Pravidelně organizovala zájezdy pro desítky hlubockých obyvatel za poznáním krásného Zakarpatí a otisku českých stop na Koločavě. Ani válka na Ukrajině uvedené mezinárodní partnerství neponičila. Naopak. Již v roce 2022 Hluboká hostila šedesát žen a dětí, které dočasně opustily Koločavu ve strachu z gradace ruské invaze. Dodnes v rámci možností Hluboká poskytuje Koločavě materiální a finanční pomoc, zaměřenou na zlepšení občanské vybavenosti a pomoc místním obyvatelům. Válečný konflikt se zatím odehrává daleko od západní Ukrajiny. Hluboká statečně vloni v červnu opět do Koločavy vypravila zájezdní autobus „Hlubočáků“ vedených starostou a senátorem Tomášem Jirsou. Byl to vlastně také pomocný partnerský čin. Protože právě příjmy z turismu tam už čtyři roky velmi chybí. Letos v únoru na oplátku navštívil Hlubokou koločavský starosta Vasyl Khudenets. Ochotně mi poskytl rozhovor. Nebylo to veselé povídání.
Jakou jste měl cestu z Koločavy do Hluboké nad Vltavou?
Tahle cesta z Koločavy do Hluboké pro mne byla víc než jen výlet. Cesta mi poskytla čas pro vnitřní dialog se sebou samým. Když opouštíte obec během války, byť jen na pár dní, cítíte úzkost: bude všechno v pořádku? Stane se něco ve vaší nepřítomnosti? Navíc překročení hranic během války znamená další kontroly, napětí a vědomí odpovědnosti. Jako úředník mohu cestovat pouze na oficiální pozvání. A každá taková cesta není formalita, ale mise. Protože nejdete jen na schůzku - jedete hledat podporu pro své lidi.
Není to poprvé, co navštěvujete Hlubokou. Jak se tyto návštěvy liší od těch předválečných?
Dříve se jednalo o partnerství komunit, kulturní výměnu, společné projekty. Byla to radostná setkání a milé rozhovory o plánech do budoucna. Jeli jsme do tohoto nádherného města, kde nás přivítali jako příbuzné. Dnešek je přátelstvím prověřeným válkou. Když vás vítají slova „Jsme s vámi“, chápete, že Ukrajina v tom není sama. A tato morální podpora je někdy neméně důležitá než finanční. Jsme velmi vděční obyvatelům vašeho úžasného města a starostovi za podporu, kterou nám poskytli během války. Na to nikdy nezapomeneme a těšíme se na návštěvu v klidných, mírových časech.
Jak se změnil každodenní život v Koločavě od začátku totální války?
Válka změnila atmosféru. Vesnice se ztišila. Na ulicích je méně lidí, aut, méně dětského smíchu. Jsou domy, kde se světla nerozsvěcují měsíce – majitelé odešli. Mnoho rodin je oddělených, rodiče nebo jeden z manželů pracuje v Evropě a děti s matkou nebo babičkou zůstaly zde. Každá rodina žije v napětí.
Budíme se a usínáme se zprávami z fronty, každé ráno bohužel čteme o dalším hrozném ostřelování mírových ukrajinských měst. Civilisté umírají ve svých domovech, zatímco spí. A to se děje každou noc už čtyři roky. Stalo se to součástí každodenní hrozné reality. Rusko ničí Ukrajince, naše města a vesnice, naši zemi. Chce, abychom prostě přestali existovat jako národ, jako samostatný lid. Ale to se nestane. Budeme bojovat do posledního okamžiku za právo na život.
S jakými problémy se lidé potýkají nejčastěji?
Největšími výzvami jsou ekonomická nestabilita a chudoba, která se zvyšuje. Ceny rostou, příjmy klesají, pracovních míst ubývá. Většina rodin žije odděleně – otec je na frontě, matka s dětmi v zahraničí nebo naopak. Lidé jsou psychicky vyčerpaní. Neustále přemýšlíme o tom, jak podpořit vojenské rodiny, vysídlené osoby a osamělé starší lidi.
Jak se projevuje solidarita s armádou a oběťmi?
Koločava pomáhá armádě každý den. Lidé shromažďují finanční prostředky, pletou sítě, darují jídlo, kupují auta atd. Jedním z prvních rozhodnutí obce bylo organizovat pomoc těm, kteří se ocitli v nejtěžší situaci. V prostorách starého klubu ženy každý týden balí potravinové balíčky, vaří domácí jídla a pomáhají ze všech sil. Je to velmi náročný proces: přesuny pytlů s obilovinami, moukou, olejem, konzervami. Ale za každým výsledným balíčkem jídla pro vojáky a další potřebné se skrývá lidský příběh pomoci. Pamatuji si starší ženu, která přinesla několik domácích zavařenin a řekla: „Dejte je klukům na frontě. Ať vědí, že na ně čekáme.“ Dala jim část svých zimních zásob. A takových příběhů je u nás mnoho.
Jak situace ovlivnila školu, školku a volný čas dětí?
To je asi nejbolestivější téma. Děti vyrůstají ve stavu neustálé úzkosti. Jsou tam chlapci a dívky, kteří vidí svého otce pouze prostřednictvím videokonference. Kvůli problémům s energetickými zdroji, nákupem uhlí – plyn v naší obci nemáme - jsme byli nuceni v zimě převést děti na distanční vzdělávání. Nyní plánujeme otevřít učebny s generátory, aby se děti mohly vzdělávat fyzicky společně. Online výuka totiž nenahradí živou komunikaci. Izolace ovlivňuje psychiku. Děti se staly vážnějšími, zralejšími než je jejich věk. A dalším znepokojivým trendem je prudký pokles porodnosti. Mladé rodiny, které odešly do evropských zemí, tam často zůstávají. A pro malou obec je to vážná výzva do budoucna.
Funguje v současnosti v obci cestovní ruch?
Před válkou byl cestovní ruch důležitou součástí života Koločavy. Pravidelně sem přijížděli čeští turisté, muzea, horské trasy byly mimořádně oblíbené. Dnes tu téměř nejsou žádní cizinci. Toto odvětví se několikrát zmenšilo. Přežíváme díky domácím turistům a vojenskému personálu, který se k nám přijíždí trochu zotavit v tichu Karpat. Ale to jsou úplně jiné objemy. Pro místní podnikatele je to bolestivá rána, některé turistické usedlosti se zavřely a jejich majitelé si byli nuceni najít jinou obživu. Doufáme, že po válce se vše zase zlepší a spokojení turisté budou opět procházet horským okolím naší malebné obce. Vloni v říjnu vyhlásila OSN Koločavu jako jednu z nejlepších turistických vesnic na světě. Je to pro nás velká pocta a dobrá reklama v zahraničí. Pracujeme na tom, abychom byli po válce připraveni důstojně přijímat zahraniční návštěvníky.
Dotkla se Koločavy nějak citelně mobilizace?
Mobilizace je velmi hmatatelná. Mnoho mužů slouží v ozbrojených silách Ukrajiny, někteří pracují v zahraničí, stejně jako před válkou. Jsme na ně hrdí, ale obec jejich absenci fyzicky pociťuje – na farmách, v práci, v každodenním životě. Veškerá těžká fyzická práce spadla na bedra žen, které jsou nuceny se se všemi výzvami vypořádávat samy Některé ženy s dětmi odešly. Každá rodina, která opustí obec, je ztrátou pro budoucnost.
Přijala Koločava vysídlené osoby?
Ano, přijali jsme tisíce vnitřně vysídlených osob. Většina z nich od nás následně odešla do zahraničí kvůli nedostatku práce, mnoho z nich zde stále žije. S pomocí českých charitativních organizací jsme zrekonstruovali staré budovy a vybavili je vším potřebným, aby tam lidé mohli pohodlně žít. Někteří z vysídlených osob již pracují, někteří plánují zůstat zde, protože se nemají kam vrátit. Pro naší malou komunitu je to další zátěž, protože zdroje jsou omezené. Ale nemohli jsme zůstat stranou. Víme, co to znamená ztratit domov.
Poznamenala válka vztahy obyvatel Koločavy k Rusku a k Rusům?
Válka nakreslila jasnou hranici. Totálně zničila mnoho mezilidských vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Je těžké akceptovat mlčení nebo podporu agrese. Dnes je pro nás hlavní pravda, spravedlnost a památka těch, kteří zemřeli.
Jak vypadá typický den starosty Koločavy?
Můj pracovní den začíná kolem šesté ráno. Nejdříve kontroluji zprávy: zda se v noci vyskytly nějaké mimořádné události. Potom mám naplánované schůzky. Většinou se týkají zajišťování sociální pomoci, podpory armády, řešení stavu a údržby silnic, provozu škol nebo zdravotnických středisek. Souběžně koresponduji s partnery, hledám finanční zdroje, připravuji s kolegy nové projekty. Často cestuji. Hlavně do do regionálního centra, do Kyjeva ale i do zahraničí. V dnešní době starosta v zemi dotčené válkou musí fungovat jako manažer, krizový koordinátor i psycholog. Během dne mne lidé chodí žádat o pomoc v různých situacích. A chápete, že v době války lidé potřebují nejen řešení, ale i empatii. Pracovní den mi často končí po osmé hodině večerní. Telefon si nemohu nikdy dovolit vypnout. Snad každá rodina z obce zná mé číslo.
Zmínil jste nedostatek elektřiny. Co to pro život v obci znamená?
Elektřina může vypadnout na několik hodin denně, v lednu to bylo déle, zažily jsme i šestnáctihodinové blackouty. Dostupnost elektřiny závisí na rychlosti oprav energetické soustavy po vojenských útocích. Čím déle trvá ostřelování, tím déle následně energetikům trvá elektrárny a přenosovou soustavu opravit. Vzhledem k omezeným energetickým zdrojům se v zemi sestavují harmonogramy. Lidé podle nich plánují kdy budou vařit prát, dobíjet telefony a svítit. Je to těžká doby zejména pro domácnosti s elektrickým topením. Těm pak pomáháme s pořízením generátorů, ale je to velký finanční výdaj a neustálý stres.
Co vás válečný stav naučil?
Naučili jsme se přizpůsobit. Ale úplně zvyknout se na to nedá. Je to velmi těžké. Nejvíc nás děsí stálá hrozba ztráty blízkých. Největší nadějí je vítězství a návrat lidí domů. Těžké časy umocnily mojí hrdost na spoluobčany. Navzdory únavě, chudobě a ztrátám zůstávají jednotní. Nevzdávají se. Pomáhají si navzájem. A dokud existuje jednota, naše obec žije.
Hana Šťastná
Války vyhrávají sýpky a studny
Války se od nepaměti vedou zbraněmi. Ale často se rozhodují na poli, v sýpce a u studny. Podstata válečných konfliktů 21. století většinou nestojí na ideologiích nebo náboženství.
Hana Šťastná
Poslední stránka větřínského papíru a první stránka protiodlesňovacího nesmyslu na obzoru
S úmrtím papírny mizí na jihu Čech i kus lidské schopnosti dávat lesům přidanou hodnotu. Lesů i jejich protekce u nás přitom přibývá. Ovšem ta ochrana má dvojí metr!
Hana Šťastná
Kdyby Brusel reguloval novináře jako zemědělce
Představ si redakci jako pole.a jaře by každý novinář musel podat žádost, kolik plánuje „zasít“ glos a reportáží.
Hana Šťastná
Raději hokej než válku
Před sto pěti lety se konalo první mistrovství světa v ledním hokeji. Národní tým Československa si z něj přivezl bronzovou medaili.
Hana Šťastná
Vetřelcův otec způsobil Hluboké zatraktivnění světového formátu
Soft nadpřirozenost dosud na šlechtických sídlech v Jihočeském kraji zajišťovala Bílá paní. Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou až do 19. listopadu nabízí světoznámého Vetřelce. Respektive výstavu tvorby Hanse Ruediho Gigera.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Návrat devadesátek, arénu rozduní kapely 2 Unlimited, Rednex i Mr. President
Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého...
Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek
Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území...
iROZHLAS.cz: Škola v Brně po verdiktu inspekce zmírnila pravidla pro oblékání
Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání žáků....
Prodej družstevního bytu 3+1 (67 m2), ul. Generála Janka, Mariánské hory
Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory
3 650 000 Kč
- Počet článků 151
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1278x