Kdyby Brusel reguloval novináře jako zemědělce
Evropská komise by stanovila osevní plán: tři zprávy denně, recenzi týdně a komentář jednou za dva roky.Článek by měl povolený limit znaků. Přesáhneš? Pokuta za nadměrnou intenzitu psaní. Na složitější úvahy rovnou zapomeň – ty by mohly přispívat ke globálnímu oteplování protože by zahřívaly mozkové závity čtenářů na vyšší teplotu. A největší dotace? Samozřejmě pro eko-redaktory. Ti by psali husím brkem na pergamen. Nesměli používat repelent, brát antibiotika, brufen ani antikoncepci. Prostě bio-tvorba bez chemie.
Novinář by musel vést pečlivý seznam všeho: respondentů, zdrojů, vlastních slov. Rozdělených podle pádů. Pravopisné chyby by se hlásily v Brně, na oddělení ortografické inspekce. Diktafon by mu často zkoumala hygiena – kontrola poplivanosti, šumu, zaprášenosti. Pravidelně by se musel podrobovat inspekcím zaměřeným na kontrolu a pokutování falešných zpráv a dezinformací. Sankce by si užíval dvojitě. Z jedné strany pokuta za pochybení, z druhé by musel vracet dotace.
Kontroloři mediální pohody novinářů by sledovali, jestli má novinář prostor k práci minimálně tisíc metrů krychlových, na psacím stole normovaného rozměru rozmístěné psací pomůcky podle prováděcí vyhlášky a k tomu speciální ergonomickou židli za padesát tisíc minimálně. Velikost písma a síla úderu na klávesnici by také byla předepsaná.
Šanci získat dotaci na novou tiskárnu by měly pouze redakce působící ve čtenářsky neúrodné oblasti a zaměstnávající mladé autory. Platu by se mistři pera a klávesnic dočkali pouze jednou ročně, po složitém výpočtu na decimetr čtvereční textu, bez ohledu na jeho kvalitu. Reportáž z terénu? Jen s čipem v těle napojeným na družice. Ironie vůči Bruselu by nebyla - ani mezi řádky - povolená. Jedná se totiž o potenciální zdroj toxických reziduí s potenciálem oslabit popularitu politiků vytvářejících dotační systémy.
Alternativní podcast? „To není podporovaná plodina, pane redaktore. Mohl byste nechtěnými argumenty posluchačům přehnojit neoraná pole kritického myšlení!“ Čtenář by pak otevřel noviny a našel poloprázdné nebo balastním textem zaplevelené stránky. Proč? Protože autoři místo psaní vyplňovali dotační formuláře, aktualizovali všemožné evidence a počítali, kolik glos jim vyklíčilo a kolik reportáží sežraly normy.
Živobytí českých novinářů by ničila nesrovnatelně vyšší dotační podpora pro novináře z ostatních zemí na společném čtenářském trhu. I když to je vlastně již současná realita pro naše komerční média. Nedostávají - na rozdíl od těch veřejnoprávních – dotace v podobě povinných daní od všech domácností – kterým se nesprávně říká poplatky.
Mistrům per a klávesnic by snižoval konkurenceschopnost také dumpingový dovoz česky psaných novin a časopisů z krajů, kde žádná výše uvedená omezení pro autory psaného a tištěná slova neplatí. Absurdní? Samozřejmě. Ale přesně takhle dnes hospodaří čeští zemědělci.
Hana Šťastná
Raději hokej než válku
Před sto pěti lety se konalo první mistrovství světa v ledním hokeji. Národní tým Československa si z něj přivezl bronzovou medaili.
Hana Šťastná
Vetřelcův otec způsobil Hluboké zatraktivnění světového formátu
Soft nadpřirozenost dosud na šlechtických sídlech v Jihočeském kraji zajišťovala Bílá paní. Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou až do 19. listopadu nabízí světoznámého Vetřelce. Respektive výstavu tvorby Hanse Ruediho Gigera.
Hana Šťastná
Kouzlo nechtěného světelného paradoxu
Právě dnes, kdy Lucky slaví jmeniny, vykouzlila úvodní stránka nejmenovaného regionálního deníku kouzlo nechtěného světelného paradoxu.
Hana Šťastná
Milada Horáková lámala Schwarzenberskou větev v zájmu lidu, který ji poslal na šibenici
Nejvyšší soud v Brně nedávno zamítl dovolání Alžběty Pezoldové (AP) v dědické při s Karlem Schwarzenbergem (KS).
Hana Šťastná
Blondýna vyhlašuje konkurz na reinkarnovaného Teslu
Měním názor. Že bez lásky, koní a umění se nedá žít. Vzhledem k teoretickým znalostem a praktickým dovednostem zjišťuji, že základním zdrojem pro přežití jakékoliv blondýny a dalších lidských druhů je energie.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku
Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...
Příběhy duše: Sebepoškozování jako stále větší problém. Jaké jsou varovné signály?
Dlouhé rukávy maskující rány nejen na těle, ale i na duši. Další epizoda podcastu Příběhy duše...
Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map
Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s...
Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové
Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku,...
Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie
Německé úřady pátrají po pravicové extremistce Marle Svenje Liebichové, jež v pátek nenastoupila do...
- Počet článků 148
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1296x