Kdyby Brusel reguloval novináře jako zemědělce

Představ si redakci jako pole.a jaře by každý novinář musel podat žádost, kolik plánuje „zasít“ glos a reportáží.

Evropská komise by stanovila osevní plán: tři zprávy denně, recenzi týdně a komentář jednou za dva roky.Článek by měl povolený limit znaků. Přesáhneš? Pokuta za nadměrnou intenzitu psaní. Na složitější úvahy rovnou zapomeň – ty by mohly přispívat ke globálnímu oteplování protože by zahřívaly mozkové závity čtenářů na vyšší teplotu. A největší dotace? Samozřejmě pro eko-redaktory. Ti by psali husím brkem na pergamen. Nesměli používat repelent, brát antibiotika, brufen ani antikoncepci. Prostě bio-tvorba bez chemie.
Novinář by musel vést pečlivý seznam všeho: respondentů, zdrojů, vlastních slov. Rozdělených podle pádů. Pravopisné chyby by se hlásily v Brně, na oddělení ortografické inspekce. Diktafon by mu často zkoumala hygiena – kontrola poplivanosti, šumu, zaprášenosti. Pravidelně by se musel podrobovat inspekcím zaměřeným na kontrolu a pokutování falešných zpráv a dezinformací. Sankce by si užíval dvojitě. Z jedné strany pokuta za pochybení, z druhé by musel vracet dotace.
Kontroloři mediální pohody novinářů by sledovali, jestli má novinář prostor k práci minimálně tisíc metrů krychlových, na psacím stole normovaného rozměru rozmístěné psací pomůcky podle prováděcí vyhlášky a k tomu speciální ergonomickou židli za padesát tisíc minimálně. Velikost písma a síla úderu na klávesnici by také byla předepsaná.
Šanci získat dotaci na novou tiskárnu by měly pouze redakce působící ve čtenářsky neúrodné oblasti a zaměstnávající mladé autory. Platu by se mistři pera a klávesnic dočkali pouze jednou ročně, po složitém výpočtu na decimetr čtvereční textu, bez ohledu na jeho kvalitu. Reportáž z terénu? Jen s čipem v těle napojeným na družice. Ironie vůči Bruselu by nebyla - ani mezi řádky - povolená. Jedná se totiž o potenciální zdroj toxických reziduí s potenciálem oslabit popularitu politiků vytvářejících dotační systémy.
Alternativní podcast? „To není podporovaná plodina, pane redaktore. Mohl byste nechtěnými argumenty posluchačům přehnojit neoraná pole kritického myšlení!“ Čtenář by pak otevřel noviny a našel poloprázdné nebo balastním textem zaplevelené stránky. Proč? Protože autoři místo psaní vyplňovali dotační formuláře, aktualizovali všemožné evidence a počítali, kolik glos jim vyklíčilo a kolik reportáží sežraly normy.
Živobytí českých novinářů by ničila nesrovnatelně vyšší dotační podpora pro novináře z ostatních zemí na společném čtenářském trhu. I když to je vlastně již současná realita pro naše komerční média. Nedostávají - na rozdíl od těch veřejnoprávních – dotace v podobě povinných daní od všech domácností – kterým se nesprávně říká poplatky.
Mistrům per a klávesnic by snižoval konkurenceschopnost také dumpingový dovoz česky psaných novin a časopisů z krajů, kde žádná výše uvedená omezení pro autory psaného a tištěná slova neplatí. Absurdní? Samozřejmě. Ale přesně takhle dnes hospodaří čeští zemědělci.

Autor: Hana Šťastná | pondělí 1.9.2025 13:21 | karma článku: 6,45 | přečteno: 66x

Další články autora

Hana Šťastná

Raději hokej než válku

Před sto pěti lety se konalo první mistrovství světa v ledním hokeji. Národní tým Československa si z něj přivezl bronzovou medaili.

6.5.2025 v 10:38 | Karma: 10,48 | Přečteno: 373x | Diskuse | Společnost

Hana Šťastná

Vetřelcův otec způsobil Hluboké zatraktivnění světového formátu

Soft nadpřirozenost dosud na šlechtických sídlech v Jihočeském kraji zajišťovala Bílá paní. Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou až do 19. listopadu nabízí světoznámého Vetřelce. Respektive výstavu tvorby Hanse Ruediho Gigera.

15.6.2023 v 12:45 | Karma: 9,96 | Přečteno: 313x | Diskuse | Kultura

Hana Šťastná

Kouzlo nechtěného světelného paradoxu

Právě dnes, kdy Lucky slaví jmeniny, vykouzlila úvodní stránka nejmenovaného regionálního deníku kouzlo nechtěného světelného paradoxu.

13.12.2022 v 11:29 | Karma: 14,34 | Přečteno: 550x | Diskuse | Společnost

Hana Šťastná

Milada Horáková lámala Schwarzenberskou větev v zájmu lidu, který ji poslal na šibenici

Nejvyšší soud v Brně nedávno zamítl dovolání Alžběty Pezoldové (AP) v dědické při s Karlem Schwarzenbergem (KS).

18.11.2022 v 14:21 | Karma: 21,73 | Přečteno: 997x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Hana Šťastná

Blondýna vyhlašuje konkurz na reinkarnovaného Teslu

Měním názor. Že bez lásky, koní a umění se nedá žít. Vzhledem k teoretickým znalostem a praktickým dovednostem zjišťuji, že základním zdrojem pro přežití jakékoliv blondýny a dalších lidských druhů je energie.

2.10.2022 v 17:09 | Karma: 17,87 | Přečteno: 471x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

29. srpna 2025  8:28

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...

Příběhy duše: Sebepoškozování jako stále větší problém. Jaké jsou varovné signály?

1. září 2025

Dlouhé rukávy maskující rány nejen na těle, ale i na duši. Další epizoda podcastu Příběhy duše...

Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

1. září 2025  11:24,  aktualizováno  13:54

Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s...

Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

1. září 2025  13:50

Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku,...

Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie

1. září 2025  13:38

Německé úřady pátrají po pravicové extremistce Marle Svenje Liebichové, jež v pátek nenastoupila do...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hana Šťastná

  • Počet článků 148
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1296x
 Liberálně konzervativní jedinec se sklony k sociální přecitlivělosti. Plachý extrovert věčně hledající koně, na kterém vlastně jede. Třídětná matka. Zastupitelka města Hluboká nad Vltavou (ODS), členka Regionální rady ODS JK,  amatérská včelařka, koňařka, básnířka, malířka.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.