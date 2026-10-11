„V Canvě se už dá animovat!“ Co se děti naučí a co ne
Nedávno jsem seděla na příjemném, přátelském obědě s paní učitelkou ze základní školy. Povídaly jsme si – jak jinak – o dětech, tvoření a animaci. V jednu chvíli se na mě nadšeně usmála: „V Canvě se už dá animovat! A znáte tuhle aplikaci?“
Vytáhla telefon a ukázala mi displej. Na sluníčku a na tmavém pozadí jsem toho moc neviděla, tak jsem si ho prostě vyfotila, že se na to podívám doma.
Přiznám se k jedné věci. Nejsem vždycky pohotová. Něco jsem jí tehdy odpověděla, ale ještě dlouho mi to leželo v hlavě. Měla jsem pocit, že jsem jí neřekla to hlavní. Tak to zkusím teď.
Kouzlo na jedno kliknutí
Na fotce byla adresa sketch.metademolab.com. Aplikace se jmenuje Animated Drawings a vytvořila ji společnost Meta, která vlastní Facebook. Princip je jako z pohádky:
- Dítě nakreslí na papír postavičku.
- Kresbu vyfotíte a nahrajete do aplikace.
- Umělá inteligence v ní sama najde ruce, nohy a klouby a postavička během chvilky začne skákat, tancovat nebo utíkat.
Canva to má podobně. Vložíte obrázek, kliknete na „Animovat“, vyberete si efekt a panáček přeletí zleva doprava, zhoupne se nebo vyskočí.
Pro děti je to v první chvíli čisté, nefalšované kouzlo. Vidí, jak jejich kresba ožila, a oči jim svítí. Je to krásný okamžik a nechci ho nikomu brát.
Učí se tím děti animovat?
Jenže když první „wow“ opadne, musím se zeptat: učí se tím děti animovat?
Bohužel ne.
Je to jako polotovar z mikrovlnky. Je rychlý, je teplý, ale vařit vás nenaučí.
V těchto aplikacích udělá veškerou práci s pohybem algoritmus. Dítě je autorem obrázku, ale samotný pohyb už jen sleduje. Klikne na tlačítko, které za něj vymyslel programátor, a vybere si z nabídky. Nezjistí, proč se postavička hýbe. Neřeší, jak rychle se má pohnout, kudy půjde ani co se stane, když se na chvilku zastaví.
Skutečná animace je totiž řemeslo. A řemeslo se neodehrává na displeji, ale v hlavě.
Jak vzniká pohyb doopravdy
Animace je řada obrázků, které se od sebe jen nepatrně liší. Když je pustíme rychle za sebou, oko je spojí do pohybu. To je celý princip. A děti ho nejlépe pochopí, když si ho vyzkouší vlastníma rukama.
Při stop-motion (pookénkové) animaci nepotřebujeme složité programy. Stačí papír, tužka, nůžky a telefon na stativu, nebo jen opřený o stoh knih. Dítě pohne postavičkou o kousek, vyfotí, znovu pohne, vyfotí. A najednou samo přijde na věci, které mu žádné tlačítko neprozradí:
- Když postavou pohne jen o malý kousek, pohyb je pomalý. Když o velký kus, zrychlí. Mezera mezi snímky je rychlost.
- Když se ruka na pár snímků zastaví, postava jako by přemýšlela.
- Když má postava spadnout, musí to „bouchnout“. A to už je otázka načasování.
Jak to zkusit v jedné hodině
Nemusíte být filmař. Na první pokus stačí jedna vyučovací hodina:
- 5 minut: ukažte dětem krátkou animaci nebo flipbook a zeptejte se, jak asi vznikl.
- 10 minut: každá skupina si nakreslí a vystřihne jednoduchou postavičku. Na začátek stačí i papírový míček.
- 20 minut: děti postavu posouvají po lavici kousek po kousku a fotí ji v aplikaci pro stop-motion (několik jich je zdarma, například Stop Motion Studio). Telefon se nesmí pohnout.
- 10 minut: společné promítání. Proč byl jeden míček pomalý a druhý rychlý? Co by se stalo, kdyby…?
Výsledek nebude dokonalý. Ale bude jejich.
Co si děti odnesou navíc
Trpělivost. Prostorovou představivost. Spolupráci – jeden hýbe, druhý fotí, třetí hlídá, aby se nehnul telefon. A hlavně tu obrovskou, čistou hrdost: „Tohle jsem rozhýbal já sám, vlastníma rukama.“ O klíčových kompetencích se dnes ve školách hodně mluví. Tady se rozvíjejí samy, bez teorie.
A pro vás jako učitele má papír ještě jednu výhodu: funguje pořád stejně. Neaktualizuje se, nemění rozhraní, nepotřebuje přihlášení a nemusíte řešit, na jaký server se dětské kresby nahrávají.
Kdy klidně sáhnout po Canvě
Nechci aplikace démonizovat. Canvu sama znám a je to skvělý nástroj – třeba na titulky k hotové animaci, na plakát k promítání nebo na pozvánku pro rodiče. A Animated Drawings může být krásná tečka na konec: nejdřív rukama, potom kliknutím. Děti samy poznají rozdíl. A budou vědět, co všechno musel počítač „umět“, aby to za ně udělal.
Takže až vám někdo řekne, že v Canvě se už dá animovat, má vlastně pravdu. Rozhýbat obrázek se tam dá. Animovat se ale děti naučí jinde: u lavice, s postavičkou a telefonem, který se nesmí pohnout.
Jak to máte vy? Pomáhají rychlé aplikace dětem objevovat kreativitu, nebo je spíš učí pasivitě? Napište mi do diskuse, ráda si vaše zkušenosti přečtu.
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