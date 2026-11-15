Úkoly za děti píše umělá inteligence?
Tuhle situaci teď popisuje skoro každá učitelka, se kterou mluvím. Dítě, které v hodině napíše dvě věty s chybou v každé, přinese doma bezchybnou stránku o tom, jak strávilo prázdniny. Učitelka ví, že to nepsalo samo. Dokázat to ale nemůže.
Programy, které mají text od umělé inteligence odhalit, se často pletou. A začít podezírat každé dítě taky není cesta. Zbývá jediné: zadávat úkoly, u kterých je podvod zbytečný.
Co za dítě AI neudělá
Umělá inteligence dnes napíše text, nakreslí obrázek i vyrobí krátké video. Neumí ale tři věci:
- Pracovat rukama na lavici před vašima očima. Postavu si dítě nakreslí a vystřihne samo, ve třídě. Vidíte to.
- Domluvit se ve skupině. Kdo hýbe, kdo fotí, co se stane na konci. To si musí vyjednat děti mezi sebou.
- Vysvětlit, proč to udělalo právě takhle. Na otázku „proč ta postava zvedá ruku tak pomalu?“ odpoví jen ten, kdo jí opravdu hýbal.
Přesně tohle všechno obsahuje animace s papírovou postavou. Postava má hlavu, trup, ruce a nohy zvlášť, takže se dá ohýbat v kloubech jako loutka. Děti s ní pohnou o kousek a vyfotí snímek. Pohnou znovu a vyfotí další. Telefon pak snímky spojí do filmu.
A kde je to psaní?
To je na tom to nejlepší. Než se začne točit, musí skupina vymyslet příběh. Stačí tři věty: začátek, co se pokazí, jak to dopadne. Píšou je ve třídě, rukou, na papír. Telefon zatím leží stranou, teprve pak poslouží jako fotoaparát.
Děti mají pocit, že se vyhnuly slohu, protože „jenom točí film“. Ve skutečnosti právě vymyslely děj s úvodem, zápletkou a závěrem. A pak ho ještě musely převést do pohybů postavy: jak vypadá, když se lekne, když je smutná nebo když se raduje.
Jak postavu vyrobit
Stačí čtvrtka a nůžky. Děti nakreslí a vystřihnou zvlášť hlavu, trup, pánev a pro každou ruku a nohu dva nebo tři díly. Díly se nemusí ničím spojovat. Položí se na podklad vedle sebe, jako by postava ležela na zádech, a posouvají se prstem.
Malý tip: čím větší postava, tím lépe se s ní pracuje. A když má každé dítě ve skupině jiný nápad, jak má vypadat, ať ji nakreslí tak, aby se dala poznat i z dálky.
Hodina krok za krokem
Pomůcky: čtvrtka, nůžky, velký papír jako pozadí, jeden telefon nebo tablet na skupinu s bezplatnou aplikací na animaci (nainstalovat předem). Telefon musí fotit shora a nesmí se hýbat: stačí ho položit na most ze dvou krabic a mřížky.
- 5 minut, zadání. „Vymyslete postavu a příběh o třech větách. Natočíte ho jako film.“
- 15 minut, příběh a postava. Skupina napíše tři věty na papír, nakreslí a vystřihne díly.
- 20 minut, natáčení. Jeden hýbe postavou, druhý fotí, třetí hlídá, aby se telefon ani pozadí nepohnuly. Po každém snímku se pohne jen o kousek.
- 5 minut, promítání. Každá skupina pustí svůj film celé třídě.
- časy jsou orientační každá třída to má jinak.
Nečekejte dlouhé filmy. Pár vteřin je pro první hodinu skvělý výsledek. Důležité je, že každý snímek vznikl rukama dětí.
Jak to ohodnotit
Nehodnoťte, jak je film hezký. Hodnoťte to, co za dítě nikdo jiný neudělá:
- Má příběh začátek, zápletku a konec? (Ten papír se třemi větami máte v ruce.)
- Umí skupina vysvětlit, proč se postava hýbe rychle, nebo pomalu?
- Jak se ve skupině domluvili a co by příště udělali jinak?
Odpovědi vám řeknou víc než jakýkoli úkol přinesený z domova. A máte jistotu, že jsou opravdu jejich.
Stačí přesunout tvoření do třídy
Nemusíte bojovat s umělou inteligencí ani hrát detektiva. Stačí přesunout tvoření tam, kam AI nedosáhne: na lavici, do rukou dětí a do jedné vyučovací hodiny.
Jak to máte vy? Vracejí se vám úkoly, u kterých tušíte, že je nepsaly děti? A co jste proti tomu zkusili? Napište mi do diskuse.
Hana Hořáková
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