Triky jak udělat zimu v animáku
Filmová výchova znamená naučit děti film nejen dělat, ale i číst. Vědět, co se na plátně stalo, co to ve mně vyvolalo a čím to film dokázal. Ukážu to na vlastním krátkém filmu, který jsem kdysi natočila s figurkami Igráčků. Rozebereme si ho tak, jak to můžete udělat s dětmi ve třídě.
Vedle sněhuláka někdo rozdělá oheň. Sněhulák klesne a nakonec z něj zbude placka s mrkví. Je to kus papíru. Nikdo nic neřekl, nikdo nezaplakal. A přesto se v tu chvíli něco stane i v divákovi. Proč?
Proč tomu věříme, když víme, že je to papír?
Protože film dodržuje pravidla, která známe z vlastní zkušenosti. Vedle ohně se sněhulák rozehřeje a roztaje. Když se řeže strom, sypou se piliny. Kdo upadne na lyžích, přijde o lyže. Brusle na ledě zanechávají stopy.
Děti takové věci nemusí nikdo učit. Vědí, že teplo rozehřeje sníh. Stačí se zeptat: „Proč sněhulák roztál?“ Rázem mluvíte o skupenství vody, a ne o filmu. Filmem se dá učit i prvouka nebo fyzika, stačí položit správnou otázku.
Kde se v minutě a půl vzal příběh?
Pusťte si film znovu a sledujte, co na co navazuje.
Svatý Martin na koni odřízne kus pláště a dá ho člověku, který klečí ve sněhu. Obdarovaný pak táhne saně s dřívím k někomu dalšímu a společně rozdělají oheň. Dobrý skutek putuje dál.
Lyžař upadne a přijde o lyže. Přijede druhý a vezme ho k sobě. Odjíždějí spolu na jedněch.
Hokejisté se střetnou, zkříží hole, jeden upadne. Místo rvačky začne koulovačka.
V žádném z těch okamžiků nepadne slovo. Hodina o pomoci, sdílení a usmíření tady může začít bez jediné moralizující věty. Děti si to pojmenují samy.
Čím se do filmu dostávají emoce?
- Blízko a daleko. Většinu děje vidíme zdálky. Pak najednou záběr skočí těsně k obličeji figurky a pozadí se rozmaže. Svět zmizí a zbyde jeden hrdina. Takhle funguje detail v každém filmu.
- Tma. Fotografie se stmívá, v iglú zůstane malé světýlko. Když se rozjasní, je ozdobený stromek a pod ním dárky. Tmou uběhl čas.
- Materiál. Papírový sněhulák je křehký, vata je měkká, cukr je čistý a bílý. Tyhle vlastnosti známe z rukou, a proto je cítíme i očima.
- Pád. Stačí, aby figurka spadla, a divák se usměje. Když se pak někdo zvedne a pomůže, usměje se jinak.
- Rámec. Film začíná andělem a před koncem se anděl vrátí. Teď už stojí na hodinách, které ukazují půlnoc. Začátek a konec do sebe zapadnou a divák má pocit, že je příběh uzavřený.
Jak s tím pracovat ve třídě?
Před filmem dejte dětem jeden úkol: „Hlídejte si chvíli, kdy jste něco ucítili.“
Po filmu se ptejte v tomhle pořadí:
- Co jste viděli? Nejdřív jen popis.
- Kdy vám bylo nejvíc veselo nebo líto? Tady není správná odpověď.
- Čím to film udělal? Platí jen to, co jde ukázat. Klidně ten kousek pusťte znovu.
A pak úkol: Zachraňte sněhuláka. Skupina nakreslí tři obrázky, co by se muselo změnit, aby sněhulák přežil. Oheň dál? Stín? Kamarád, který ho odveze? Děti si tím vyzkouší, že příběh stojí na příčině a následku a že změna jediné věci změní celý konec.
Řemeslo je jen polovina
Animovat se dá naučit každý. Samotné řemeslo ale nestačí. Žák má vědět, co chce říct a proč to udělal právě takhle. A to se učí i tím, že se společně díváme na minutu a půl na animák a ptáme se, proč nás to zasáhlo.
Filmová výchova nemusí začínat drahou technikou. Někdy začíná otázkou, proč je nám něčeho líto.
Který okamžik ve filmu vás zasáhl nejvíc? A jak byste sněhuláka zachránili vy? Napište mi do diskuse. Klidně použijte ve výuce tento film.
Hana Hořáková
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