Tři Moskviče a cesta směrem k Ukrajině
V takovou chvíli je cílem hlavně to, aby se všichni vrátili domů v pořádku. Lidé i auta.
Naše parta už několik let cestuje veterány. Ne proto, že by to bylo pohodlné. Spíš naopak. Staré auto člověka zpomalí, donutí ho plánovat jinak a přijmout fakt, že ne všechno půjde podle plánu.
Právě v tom ale bývá kouzlo podobných cest.
S Moskviči jsme projeli místa, kam by se mnoho lidí s podobným autem vůbec nevydalo. Jenže tentokrát byla atmosféra jiná už od samého začátku.
Příprava v garáži
Čtrnáct dní před odjezdem se ještě řešil motor na našem Moskviči 412.
Celá cesta přitom vznikla docela nenápadně. Jeden z členů výpravy má na Ukrajině kořeny a já se tam už dlouho chtěla podívat. A tak padl nápad podívat se tam společně.
Slovo dalo slovo a z běžného nápadu se postupně stala výprava tří posádek.
Posádky vozů:
Hanka a Pepíno
Martin a Zdenka (plánovači trasy) a posila Jana
Dušan, Markétka a jejich babička (nejstarší člen expedice!).
Věci, které se při běžné cestě neřeší
Najednou nestačilo jen zabalit se a vyrazit.
Před cestou
Než jsme vyrazili, museli jsme vyběhat kolečko:
· Mezinárodní řidičák: 450 Kč – musí být papírová fotka
· Platný pas
· Pojištění: Přes web: https://visitukraine.today/ 1 370 ukrajinských hřivny - UAH (cca 620 Kč za nás oba).
· DROZD: Registrace na ministerstvu, abychom o sobě dali vědět a měli klid v duši.
Přímo ve formuláři je sekce „Spolucestující“ se doplňují další osoby drozd@mzv.gov.cz, tak jsem se zaregistroval jeden z nás a druhého doplnil, je možnost zadat dva telefony tak jsme zadali jednoho i druhého a nechali se vše poslat na společný e-mail, který na který máme oba přístup.
· Logistika: Martin vybral první hotel s bezpečným, uzavřeným parkovištěm pro naše veterány.
· Ubytování – zajistil dopředu, někde se platí až na místě někde dopředu přes Booking
· Večer před odjezdem jsem si stáhla ofline mapu oblasti: Zakarpatská oblast a Ivano-Frankivsk.
A pak přišly otázky, které by při jiné cestě člověka vůbec nenapadly.
Je vhodné mít s sebou dalekohled v zemi, kde probíhá válka?
Nevadí oblečení připomínající vojenský styl, které člověk běžně nosí doma?
Jsou to drobnosti. Jenže právě podobné detaily připomenou, že tentokrát nejde o obyčejnou cestu.
Martin měl dobrý nápad dát si za okno polštářek v barvách Ukrajiny, aby Ukrajina věděla, že jedeme poznávat jejich zemi a jsme přátelé i když naše vozy se jmenují Moskvič.
Naše cestování nikdy není jen o cíli. Je o lidech, společných situacích, improvizaci i velké přípravě a příbězích, které by jinak vůbec nevznikly.
Pokračování příště
Hana Hořáková
