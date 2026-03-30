Storytelling - Hledání a vyprávění příběhu
Ráda bych se podělila o jednu zkušenost z výuky na druhém stupni základní školy ve Středočeském kraji. Nešlo o dlouhodobý projekt, ale o dvě vyučovací hodiny v osmých třídách (ve třech), zaměřené na hledání a vyprávění příběhu.
Ukázalo se, že i v takto krátkém čase lze otevřít téma, které je dětem velmi blízké – jen o něm často nepřemýšlejí vědomě.
Příběh není jen to, co už existuje
Hodina nezačínala definicí, ale otázkou:
Kde vlastně příběh vzniká?
Ne ten z učebnice nebo filmu, ale ten, který máme kolem sebe. Každá škola, každé místo i každodenní situace v sobě nesou potenciál příběhu. Stačí se na ně podívat jinak.
Krátká diskuse ve třídě ukázala, že žáci často vnímají příběh jako něco výjimečného. Postupně se ale otevíral prostor pro jiný pohled – že i obyčejná situace může být silná, pokud ji dokážeme dobře vyprávět.
Inspirace obrazem
Během dvouhodinového bloku zazněly i dvě krátké ukázky (cca 3 minuty).
Jedna byla animovaná, druhá ze školního prostředí.
Ukázaly, jak rozdílně lze pracovat s příběhem, atmosférou i perspektivou.
Právě kontrast těchto dvou přístupů pomohl žákům lépe pochopit, že nejde jen o to „co se děje“, ale jakým způsobem je příběh vyprávěn.
Hledání vlastního příběhu
V další části už pracovali žáci ve skupinách.
Zadání bylo jednoduché:
vybrat si téma (například odvaha, tajemství, změna nebo konflikt) a zasadit ho do konkrétního prostředí – ideálně takového, které znají.
Základním stavebním kamenem se stala tzv. premisa, tedy jedna věta začínající „Co kdyby…?“
Například:
„Co kdyby někdo ve škole objevil zapomenutý deník z minulosti?“
Z jedné věty pak vznikala krátká anotace – několik vět, které naznačují děj, postavu i napětí.
Záleží na úhlu pohledu
Zajímavý moment přišel ve chvíli, kdy si skupiny položily otázku:
Z čí perspektivy bude příběh vyprávěn?
Stejný příběh se najednou mohl změnit podle toho, zda ho sledujeme očima hlavní postavy, vedlejší postavy nebo třeba jen náhodného svědka.
Ukázalo se, že právě změna pohledu často výrazně ovlivní význam i emoci celého příběhu.
Co zaznělo v závěru
Na konci hodiny zaznělo jednoduché shrnutí:
Příběh není jen událost.
Je to téma, pohled a způsob vyprávění.
Žáci si své anotace ponechali jako základ pro další práci. Některé nápady zůstaly u jednoduché myšlenky, jiné už měly jasný potenciál pro další rozpracování.
Co ukázala reflexe
Součástí závěru byla i krátká reflexe a zpětná vazba od žáků.
Právě ta často ukáže víc než samotný průběh hodiny. Ukazuje, jak děti přemýšlejí, co je překvapilo a co pro ně bylo nové.
Otázka na závěr
Možná nejde jen o to, jaké příběhy dětem předáváme.
Ale také o to, jestli jim dáváme prostor vlastní příběhy hledat a tvořit.
Protože právě v tu chvíli se z posluchačů stávají tvůrci.
Hana Hořáková
Děti sledují videa každý den. Ale rozumí tomu, jak vznikají?
Děti dnes sledují obrovské množství videí, ale málokdy mají možnost pochopit, jak vlastně vznikají. Přitom právě porozumění tvorbě obrazu je dnes důležitější než kdy dřív.
Hana Hořáková
Metodické kabinety: Jak učitelé sdílejí praxi a tvoří materiály k RVP
Metodické kabinety propojují učitele z celé ČR, kteří sdílejí zkušenosti a připravují metodické materiály k revidovanému RVP. Jako recenzistka metodik sleduji, jak se připravují a ověřují, aby opravdu pomáhaly učitelům v praxi.
Hana Hořáková
Odklad RVP? Šance pro školy dělat věci pořádně
Odklad nového RVP není problém, ale příležitost – dát školám čas, učitelům prostor a žákům smysluplnou výuku. Ptám se proto učitelů a ředitelů: co vám opravdu pálí?
Hana Hořáková
Klíčové kompetence ve výuce: opravdu je „dáváme do hodin“?
V poslední době se ve vzdělávání stále častěji objevuje otázka: Jak dostat klíčové kompetence do výuky?
Hana Hořáková
Filmová výchova ve škole: nemusí být složitá ani časově náročná
Ve své praxi se často setkávám s učiteli, kteří by rádi pracovali s filmem nebo animací, ale mají obavu, že je to složité a časově náročné. Ukážu vám, jak začít jednoduše, prakticky a bez zbytečné teorie.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...
Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl
Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...
Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku
Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...
Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci
Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
