Odklad RVP? Šance pro školy dělat věci pořádně
Nová RVP dává školám čas. A to je dobrá zpráva. Ne proto, že by reformu chtěl někdo odkládat, ale proto, že školy mohou připravit smysluplnou podporu učitelů a žáků, než začne platit povinně.
Ve své praxi často vidím problém ve výtvarné výchově, kde mají být žáci vedeni k filmové, audiovizuální i animační tvorbě.
Problém není, že by učitelé neměli dostatek hodin VV – problém je mnohdy jejich struktura:
- Hodiny jsou často roztrhané, po 45 minutách, a není možné věnovat se delším projektům, které vyžaduje film nebo animace.
- Starší kolegové se bojí techniky, kterou by žáci měli používat, a často přenechávají projekty mladším učitelům.
- Ale mladší učitelé nemohou suplovat práci všech, mají své hodiny, povinnosti a plán výuky.
Výsledkem je, že i přes čas a nadšení učitelů je těžké realizovat projekty, které nové RVP požaduje. Odklad RVP je ale příležitost tuto realitu řešit systematicky, nejen řešit administrativní změny na papíře.
Výzva k učitelům a ředitelům:
Co vás v souvislosti s revizí RVP skutečně trápí?
- Cítíte, že byste potřebovali méně byrokracie a více času na výuku a přípravu?
- Je pro vás výzvou práce s rozdílnými žáky, inkluze nebo psychické zdraví třídy?
- Máte pocit, že role učitele není ve společnosti dostatečně vážená nebo adekvátně ohodnocená?
- Chybí vám metodická podpora a sdílení praxe pro to, co nové RVP požaduje?
- Narazili jste na nedostatky v podpoře vedení školy či kolegů při zavádění nových témat do výuky?
Napište mi pod článek.
Závěr:
Odklad RVP není problém, je to šance udělat věci pořádně – a pokud reforma má smysl, musí začít u učitelů a jejich podporou. Oni jsou, kteří každý den stojí před třídou.
Hana Hořáková
Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení
Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební...
