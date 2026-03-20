Odklad RVP? Šance pro školy dělat věci pořádně

Odklad nového RVP není problém, ale příležitost – dát školám čas, učitelům prostor a žákům smysluplnou výuku. Ptám se proto učitelů a ředitelů: co vám opravdu pálí?

Nová RVP dává školám čas. A to je dobrá zpráva. Ne proto, že by reformu chtěl někdo odkládat, ale proto, že školy mohou připravit smysluplnou podporu učitelů a žáků, než začne platit povinně.

Ve své praxi často vidím problém ve výtvarné výchově, kde mají být žáci vedeni k filmové, audiovizuální i animační tvorbě.

Problém není, že by učitelé neměli dostatek hodin VV – problém je mnohdy jejich struktura:

  • Hodiny jsou často roztrhané, po 45 minutách, a není možné věnovat se delším projektům, které vyžaduje film nebo animace.
  • Starší kolegové se bojí techniky, kterou by žáci měli používat, a často přenechávají projekty mladším učitelům.
  • Ale mladší učitelé nemohou suplovat práci všech, mají své hodiny, povinnosti a plán výuky.

Výsledkem je, že i přes čas a nadšení učitelů je těžké realizovat projekty, které nové RVP požaduje. Odklad RVP je ale příležitost tuto realitu řešit systematicky, nejen řešit administrativní změny na papíře.

Výzva k učitelům a ředitelům:

Co vás v souvislosti s revizí RVP skutečně trápí?

  • Cítíte, že byste potřebovali méně byrokracie a více času na výuku a přípravu?
  • Je pro vás výzvou práce s rozdílnými žáky, inkluze nebo psychické zdraví třídy?
  • Máte pocit, že role učitele není ve společnosti dostatečně vážená nebo adekvátně ohodnocená?
  • Chybí vám metodická podpora a sdílení praxe pro to, co nové RVP požaduje?
  • Narazili jste na nedostatky v podpoře vedení školy či kolegů při zavádění nových témat do výuky?

Napište mi pod článek.

Závěr:

Odklad RVP není problém, je to šance udělat věci pořádně – a pokud reforma má smysl, musí začít u učitelů a jejich podporou. Oni jsou, kteří každý den stojí před třídou.

Autor: Hana Hořáková | pátek 20.3.2026 21:54 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Klíčové kompetence ve výuce: opravdu je „dáváme do hodin“?

V poslední době se ve vzdělávání stále častěji objevuje otázka: Jak dostat klíčové kompetence do výuky?

Filmová výchova ve škole: nemusí být složitá ani časově náročná

Ve své praxi se často setkávám s učiteli, kteří by rádi pracovali s filmem nebo animací, ale mají obavu, že je to složité a časově náročné. Ukážu vám, jak začít jednoduše, prakticky a bez zbytečné teorie.

Animace - Miluji Vinoř

Plošková animace je velmi krásná a zvládne ji skoro každý. Není tak časově náročná jako například kreslená animace. Animuje se plochými postavičkami nebo předměty.

Pamětní kapesníček k 100 letům Československa

V padesátých letech se nosily kapesníčky na ples v klopě saka. Nevěříte! Věřte! Byly to reklamní kapesníčky, které šili, výrobci košil a dávali je zákazníkům jako recesní dárek. Kapesníček měl tvar kalhotek, podprsenky a kombiné.

Brikety z pilin bez lisu

Návodů jak udělat podomácku dřevěné brikety je mnoho. Návod jak udělat dřevěné brikety s pilin bez lisu a bez formy, pravděpodobně ještě žádný nebyl. Přitom je to tak jednoduché.

